Видео, похоже, подтверждает, что «Талибан» контролирует афганскую торговлю с Таджикистаном

Афганский блокпост во время строительства моста в 2007 году. (Фото: Дэвид Триллинг)

На видео, распространяемом через мессенджеры в Афганистане, видно, как член воинствующего движения «Талибан» руководит прохождением грузового транспорта через недавно захваченный пограничный переход в Таджикистан.

На недатированной видеозаписи слышно, как представитель Талибана говорит на пушту, что находится на пограничном переходе «Ширхан-Бандар», построенном в 2007 году при финансовой поддержке США примерно в 62 километрах к северу от афганского города Кундуз.

Сообщив о своем местонахождении, говорящий, который сам же и снимает видео, подходит к проезжающему грузовику и спрашивает водителя, куда тот направляется. Водитель отвечает, что едет в Таджикистан.

Затем представитель «Талибана» говорит водителю, что ему не следует ожидать неприятностей, но что «Талибан» будет информировать перевозчиков, если возникнут проблемы.

Данное видео, похоже, подтверждает сообщение американского издания «Уолл-стрит джорнэл» от 5 июля о том, что талибы контролируют торговлю через мост при молчаливом понимании таджикских пограничников. Как сообщил изданию представитель движения, таможенные сборы теперь, соответственно, тоже поступают «Талибану».

На этой неделе в Таджикистан мобилизовали 20 000 военнослужащих резерва на фоне быстрого перехода районов на севере Афганистана под контроль талибов.

Боевики «Талибана» захватили вышеупомянутый переход 22 июня, когда более 130 афганских солдат бежали через него в Таджикистан. В целом за последние недели на территорию Таджикистана отступили по меньшей мере 1500 афганских солдат. Таджикские власти отправили большинство из них в Кабул чартерными рейсами.