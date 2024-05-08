Владимир Путин замахнулся на Иосифа Сталина

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

В Кремле 7 мая в пятый раз в должность президента РФ вступил Владимир Путин. Его инаугурационная речь сильно отличалась от аналогичных выступлений в прошлые годы. Политик, который на своем очередном сроке собирается обогнать Иосифа Сталина по продолжительности пребывания у власти, напрочь забыл такие слова как «демократия», а также больше не обещал россиянам «свободы» и «мирного и процветающего» будущего. Вместо этого Путин воинственно заверил население в «победе» России и рассказал о планах поработать над повышением благосостояния и качества жизни граждан. В подтверждение своих намерений глава РФ подписал новые «майские указы», предполагающие грандиозные успехи в развитии страны до 2030-го «и в перспективе до 2036 года». Прошлые «майские указы», им же подписанные в 2012 году, фактически так и остались пустышкой.

Путин увековечился

В Москве в пятый раз состоялась инаугурация Путина в качестве президента РФ. Этот полковник КГБ (ФСБ) входит в топ-12 правителей России, если вести отсчет со времен царя Ивана III. Уже в следующем году он может войти в десятку рейтинга, а до конца пятого срока – в шесть «лучших», обойдя одного из самых известных диктаторов в истории страны – Иосифа Сталина, хозяйничавшего в Кремле долгие 29 лет.

Если Путин не уйдет и после 2030 года, то сможет замахнуться и на топ-3, который сейчас возглавляют Иван III (43 года и 7 месяцев), Иван IV Грозный (37 лет и 2 месяца) и Петр I (35 лет и 2 месяца). Вряд ли ему удастся выйти на первое место, однако все шансы забраться в тройку у него есть. Весь вопрос – к здоровью и физической сохранности российского диктатора. У многих и раньше возникали сомнения в возможности электорально-демократически вытурить Путина из Кремля с его «Единой Россией», теперь же Госдума приняла закон, запрещающий «иноагентам» участвовать в выборах всех уровней – от местного до федерального. Более того, если человек избрался в какой-либо орган власти, он будет оттуда изгнан в случае получения от Минюста статуса «иноагента». Учитывая, что процедура навешивания ярлыка совершенно не регламентирована, а под «иностранным влиянием» может оказаться любой россиянин, то, как выразился старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Баунов, «российская избирательная система совершила полный цикл и самоуничтожилась», а вместе с ней – «остатки равенства».

Патриарх всея Руси Кирилл – он же Владимир Гундяев – все это прекрасно понимал и пожелал Путину, «чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти». То есть – до конца жизни политика. Товарищ Гундяев также заявил, что глава государство должен принимать «судьбоносные и грозные решения», которые «почти всегда связаны в том числе и с жертвами», и вспомнил про Александра Невского, который «не жалел врагов», но «прославился как святой». В общем, как и положено «царю», для Путина уже и эпитеты приготовлены: «грозный», «святой».

Между тем свой пятый срок Путин начал с эскалации конфронтации с Западом, отметило «Агентство». За день до инаугурации «по поручению верховного главнокомандующего» Минобороны РФ объявило о подготовке к учениям с применением тактического ядерного оружия в ответ на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации». МИД России в тот же день выпустил заявление, в котором среди прочего посоветовал Западу не поставлять Украине истребители F-16, не направлять на помощь Киеву своих военных и не размещать ядерное оружие в Польше. После таких новостей депутата Госдумы Андрей Гурулев признался, что у него «душа радуется», ведь теперь можно остудить «горячие головы» и нанести «ядерный удар» по F-16, как только они окажутся у Украины. А бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что отныне никому «не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10».

Инаугурационная речь Путина была выдержана в соответствующих тонах. Telegram-канал «Можем объяснить» коротко описал ее так: «геополитика и никакой “свободы”». В выступлении главы РФ слово «свобода» употреблялось всего один раз и то в значении «независимости» России и необходимости ее «отстоять». А слово «демократия» вовсе исчезло из лексикона хозяина Кремля, хотя еще в 2012 году он клялся «укреплять российскую демократию, конституционные права и свободы».

«Агентство» сравнило речь Путина в мае 2018-го с нынешней и сделало неутешительный вывод: благополучие россиян его больше не волнует (если, конечно, оно вообще когда-либо его волновало), а пообещать им «мирное и процветающее» будущее он отказался. За прошедшие шесть лет изменились смысл работы и жизни политика. В 2024-м для него стало важнее всего «беречь Россию и служить народу», он не вспомнил про Конституцию, решил не говорить про «пространство свободы» для граждан и завершил выступление милитаристским лозунгом: «Вместе победим!»

Путин также рассказал про «агрессию» Запада и пообещал «обязательно добиться успеха».

Впрочем, Путин был бы не Путин, если бы не пообещал «повышать благосостояние, качество жизни» граждан, а точнее – «российских семей». Он заверил, что страна «достойно пройдет через этот трудный, рубежный период» и, конечно, станет «сильнее», реализовав «долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития». В его понимании «это, прежде всего, народосбережение».

Как отметило издание The Moscow Times, глава РФ пообещал заняться народосбережением, «бросив в топку войны почти миллион россиян». СМИ напомнило: в декабре 2023-го Путин отчитывался об участии на тот момент в войне против Украины 617 тыс. российских военных. В начале апреля 2024-го Минобороны сообщало, что контракты с армией с начала года заключили более 100 тыс. человек, а в день ряды оккупационных войск пополняются на 1000 контрактников. С начала полномасштабного вторжения только достоверно подтвержденные потери РФ превысили 50 тыс. человек убитыми, а по информации западных экспертов – вместе с ранеными страна потеряла до 450 тыс., не считая наемников «Вагнера».

Телеканал RTVI 7 мая также отметил, что в январе-феврале 2024 года число умерших в РФ превысило число родившихся в 1,6 раза, а естественный прирост населения наблюдался всего в девяти регионах. В 61 регионе число умерших превысило число родившихся в 1,7 раз, а в Орловской, Новгородской, Тверской, Владимирской, Псковской и Смоленской областях умерло в 3 раза больше людей, чем родилось. Россия вымирает девятый год подряд, а менее чем за 20 ближайших лет в стране умрет целая Москва.

Намаялся с указами

В 2012 году, уйдя на третий срок, Путин подписал перечень долгосрочных поручений, известных как «майские указы» со сроком выполнения к 2018 году. Издание «Верстка» подсчитало, что план поднять зарплаты учителей, врачей, соцработников и других бюджетников, который стал основой указов-2012, полностью провалился. Даже к 2023-му только 11 регионов смогли похвастаться исполнением всех параметров, а почти 90% российских субъектов так и не выполнили зарплатные поручения российского лидера.

Это не помешало Путину выдать новую порцию «майских указов». В конце концов у главы РФ хромает выполнение обещаний, но не их щедрая раздача. Новые национальные цели развития поставлены на период до 2030-го и «на перспективу 2036 года». Среди прочего, Россия должна занять четвертое место в мире по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, войти в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований, увеличить продолжительность жизни граждан до 78 лет, заставить 85% молодежи верить в возможности самореализации в РФ и участвовать в программах и проектах, направленных на профессиональное, личностное развитие, а также патриотическое воспитание. Кроме того, 100% детей смогут развить свои способности и таланты, а у граждан резко повысится уровень удовлетворенности от занятий спортом. В конце концов, половина гражданских самолетов в России окажутся российскими.

В общем, мечты Путина можно было бы перечислять долго, однако проблема в том, что вряд ли им суждено реализоваться. Например, исследование журнала «Холод» показало, что попытка импортозаместить самолеты оказалась в России на грани провала, а наихудшим сценарием развития ситуации в авиаотрасли может стать использование неисправных или недоделанных самолетов. Другими словами, громкие обещания Путина могут в очередной раз закончиться фиаско и даже трагедией. Символично, что после инаугурации у стен Кремля из размещенных там пушек дали торжественные залпы: пальба закончилась расстрелом деревьев, одно из которых пало под российским артиллерийским огнем…

Впрочем, в Кремле вряд ли испытывают сожаление из-за загубленного дерева. Там даже собственных мирных граждан не жалко. Как выяснило издание «Астра», за майские праздники российские самолеты дважды сбросили бомбы на Белгородскую область, а власти попытались это утаить. В одном случае обошлось без пострадавших и разрушений, а в другом – ранения получили семь человек, включая ребенка, ущерб был нанесен 31 дому и 10 машинам. Наверное, все случилось в рамках «народосбережения».

В целом же совершенно непонятно, как Путину исполнить обещания. В стране развивается социально-экономический кризис, подпитываемый серьезными экспортными проблемами Кремля. Например, морской экспорт мазута и нафты в апреле рухнул до рекордно низких отметок как минимум с 2017 года. Поставки мазута за границу упали на 24% по сравнению с апрелем 2023-го и на 11% по сравнению с мартом нынешнего года, а продажи нафты снизились на 20% и 15% соответственно. СМИ также отмечали, что благодаря американским санкциям за последние месяцы серьезно сократились финансовые потоки в Россию.

И это еще не все проблемы. По данным агентства Bloomberg, нефтегазовая отрасль в РФ столкнулась с серьезным дефицитом рабочей силы из-за конкуренции за кадры со стороны армии и военных предприятий, что усугубилось демографическим кризисом. Эксперты считают: нефтегазовому сектору России в 2024 году не хватает около 40 тыс. сотрудников.

Казалось бы, хорошая новость пришла из Минфина, согласно отчету которого, российские доходы от нефти в апреле оказались почти на 90% выше, чем в апреле 2023 года – 1,05 трлн рублей против 497 млрд рублей. Однако эксперты отмечают, что результат объясняется эффектом базы – в начале прошлого года введение потолка цен на российское «черное золото» Западом обрушило цену на нее ниже $50 за баррель. Сейчас же потолок научились обходить. Надолго ли – непонятно.

Зато почти наверняка можно сказать, что слабый рубль продолжит помогать Кремлю латать дыры в бюджете. В последние дни рубль укреплялся и опускался ниже 91 за доллар. Однако аналитики крупных российских банков призывают не радоваться и предупреждают, что речь идет о временном эффекте, и в скором времени страну может ждать новый виток мощной девальвации.