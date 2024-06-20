Владимир Путин сдает Россию Китаю

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Из-за новых американских санкций Россия попала в окончательную зависимость от юаня и сразу же ощутила неприятные особенности валютной зависимости от Китая. При этом возрастающая общая зависимость от КНР вынуждает главу РФ Владимира Путина делать шикарные подарки Пекину, получая взамен все новые ограничения в сотрудничестве двух стран. В целом же сложная ситуация, в которую завели Россию развязанная Владимиром Путиным война против Украины и вызванные кремлевской агрессией экономические ограничения, не нашла сочувствия у ближайших партнеров Москвы. Все они дружно решили не рисковать вторичными санкциями и фактически поддержали тренд на изоляцию РФ. Впрочем, одно государство – еще более изолированное от мира – все-таки подставило плечо: Путин приехал в Северную Корею выводить отношения с главным изгоем международной политики на стратегический уровень.

Перспектива – Туманная

После введения США новых санкций против Мосбиржи, в результате которых в стране остановились биржевые торги долларом и евро, Россия еще сильнее попала в зависимость от Китая. Теперь, как заявили в Центробанке, биржевой курс юаня стал главным ориентиром для участников рынка и других валютных пар. Правда, на следующий же день после объявления американских ограничений в российских банках возник острый дефицит китайской валюты. При этом, по мнению экспертов, нельзя исключать, что и возможность использовать юань на Мосбирже в конце концов исчезнет.

Вслед за решением США «дочки» крупнейших китайских банков в России уже ограничили валютные операции в долларах и евро, о чем тут же уведомили своих клиентов. Как отмечают участники рынка, если китайские предприятия, работающие с РФ, в целом уже перешли на расчеты в национальных валютах, то в торговле с гонконгскими компаниями возникли серьезные затруднения, поскольку в платежах перестали использовать и американские доллары, и евро, а также гонконгские и сингапурские доллары.

Российские импортеры, которые и без того несколько месяцев страдают от сложностей с платежами через китайские банки, признались, что теперь торговать с КНР стало еще труднее. Хотя, казалось бы, куда уж труднее. Дополнительных проблем добавило включение в американский блокирующий санкционный список – SDN-лист – китайской «дочки» российского банка ВТБ, который остается одной из немногих лазеек для проведения транзакций. Сообщается, что пока банк «работает в штатном режиме», но будет ли так и дальше, участники рынка сомневаются.

Свалившиеся трудности отчасти привели и к хорошим, как может показаться на первый взгляд, новостям. На фоне всех возникших ограничений рубль начал укрепляться по отношению к юаню. Однако эксперты объясняют, что такая тенденция на самом деле говорит о серьезных структурных проблемах, поскольку истинная причина в укреплении рубля кроется в обвале китайского импорта. В долгосрочной перспективе такая ситуация не сулит РФ ничего позитивного, кроме разве что дефицита различных товаров на внутреннем рынке.

Тем временем очередной иллюстрацией того, насколько развязанная Путиным война против Украины поставила Россию в зависимость от Китая, стали новости о судьбе некогда мощной нефтегазовой компании «Газпром». Как отметило издание The Moscow Times, потеряв европейский рынок и не дождавшись нового контракта на поставки газа в Китай, «Газпром» отчитался о крупнейшем сокращении добычи «голубого топлива» за всю историю. По сравнению с 2022 годом компания потеряла 13% добычи, а относительно довоенного 2021-го – 30%, что стало худшим результатом за 34 года. Нежелание Китая подписывать соглашение с «Газпромом», которое бы спасло путинскую корпорацию от полного краха, также сказалось на капитализации. Акции «Газпрома», некогда входившего в тройку мировых компаний по капитализации, рухнули на 91,6% с исторического максимума в $15,65 за штуку.

Между тем любопытными оказались новости об объемах товарооборота между Китаем и Украиной. В январе-мае 2024 года двусторонняя торговля между странами выросла на 20,1% до $3,8 млрд. При этом экспорт из КНР взлетел на 47,5% – до $1,4 млрд, а поставки из восточноевропейской страны в Поднебесную увеличились на 8,7% – до $2,4 млрд. Украина закупает у Китая электромобили, литиевые батареи, шины для автобусов, грузовиков и легковых автомобилей, а также смартфоны, телевизионное оборудование и другие подобные товары. КНР же импортирует из Украины преимущественно сельскохозяйственную продукцию. С одной стороны, ничего особенного в этих данных не было – мало ли у кого с Поднебесной растет товарооборот. С другой, бурный рост торгового сотрудничества со страной, которую «союзник» Китая объявил «фашистской» и ведет против нее войну, все-таки примечателен. Особенно на фоне проблем в китайско-российском товарообороте.

Несмотря на подобные проявления «безграничного партнерства», Путин продолжает раскланиваться перед Китаем и делать ему «королевские» подарки. Очередным подтверждением этого стала новость о стартующих переговорах между Москвой и Пекином о свободном проходе китайских кораблей по впадающей в Японское море приграничной реке Туманная. Земли, по которым протекает эта водная артерия, в XIX веке принадлежали Китаю, однако теперь входят в состав РФ. Из-за этого китайские корабли не имеют доступа к 15-километровому участку Туманной, который позволяет выйти в открытое море. Проходу китайских кораблей мешает также Мост Дружбы, возведенный на границе РФ и КНДР еще во времена СССР. По данным СМИ, Поднебесная подумывает о сносе 7-метровой конструкции и расширении реки в ее нижнем течении. Ранее Москва отказывалась разрешать китайским кораблям свободный проход по реке, но развязанная война в Украине, видимо, поставила страну в такое положение, что Кремлю приходится фактически отдавать «союзнику» суверенные территории, лишь формально сохраняя их в составе РФ.

Соседи закрываются

Помимо китайцев, не подставили плечо России и соседи в Центральной Азии. Так, банки Кыргызстана начали резко сворачивать денежные переводы из РФ и в обратном направлении. Заблокированными оказались переводы через системы Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона», «Сбербанк-онлайн».

Кроме того, банки Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана ограничили операции по конвертации рубля. The Moscow Times, пообщавшись с представителями компаний-импортеров, выяснила, что под раздачу снова попал российский бизнес. В некоторых случаях финансовые организации стран Центральной Азии все-таки соглашались проводить обмен рубля на доллар и евро, но предлагали совершенно грабительские курсы. Затем, впрочем, появились новости о возобновлении конвертации рубля в банках Таджикистана и Узбекистана. Однако, очевидно, что ситуация для РФ складывается, мягко говоря, нестабильная.

Тем временем пришли тревожные новости о российско-индийском «привилегированном стратегическом партнерстве». Газета The Times of India рассказала, что Нью-Дели решил отказаться от боевых машин пехоты российского производства, коих на вооружении местной армии находится более 2000 единиц, и заменить их американскими бронетранспортерами Stryker. Таким образом российская пропаганда сколько угодно может радоваться отказу Индии подписать итоговое заявление саммита мира по Украине в Швейцарии, однако в сферах реального сотрудничества, которое можно было бы измерить не словами, а деньгами, Нью-Дели предпочитает постепенно отстраняться от РФ. Если, конечно, не считать огромных объемов нефти, которые Индия по дешевке закупает у России, превращая путинскую недоимперию в личную бензоколонку.

Не добавляет стабильности отношениям Москвы и Нью-Дели нерешенный вопрос о незаконной вербовке граждан Индии на войну против Украины в оккупационную армию Кремля. Недавно в МИД азиатского государства с неудовольствием сообщили, что двое граждан стран погибли на украинских фронтах. От России Индия в очередной раз потребовала «скорейшего освобождения и возвращения всех индийских граждан, находящихся в российской армии».

Другими словами, на прошедшей неделе в «развороте на Восток» у России наблюдались серьезные пробуксовки. Однако в одном Москве все-таки удалось преуспеть: Путин отправился с визитом в КНДР к своему новому другу диктатору Ким Чен Ыну под радостные возгласы российской пропаганды, отмечавшей теплоту объятий и живой интерес двух мужчин друг к другу.

В преддверии визита Путин написал статью в северокорейскую газету «Нодон синмун», в которой пожаловался жителям КНДР на санкции Запада, поблагодарил одну из главных стран-изгоев за помощь в войне против Украины и пообещал поддерживать Пхеньян в «противостоянии коварному и агрессивному врагу в борьбе за независимость». Хозяин Кремля прибыл на северокорейскую землю впервые с 2000 года, и, как отметил Telegram-канал Faridaily, цитата из песни Егора Летова – «Я купил журнал “Корея” – там тоже хорошо. Там товарищ Ким Ир Сен — там то же, что у нас» – «еще никогда не была так актуальна в современной России». Помощник главы РФ Юрий Ушаков еще до отлета Путина в КНДР сообщил, что в Пхеньяне российский лидер собрался подписать с северокорейским диктатором договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Таким образом, за более чем два года войны против Украины Путин довел Россию до тотальной зависимости от Китая и «стратегического партнерства» с КНДР. Вероятно, даже в Кремле, провозглашая несколько лет назад «разворот на Восток», не так себе его представляли.