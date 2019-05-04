Власти Казахстана заняли сторону банков в скандале с незаконными сборами

Какое-то время суды в Казахстане принимали сторону заемщиков, задыхающихся под бременем незаконных банковских комиссионных сборов. Но теперь власти изменили свое отношение к ситуации.

Ассель Исалиева, 35-летняя врач-анестезиолог в одной из алматинских больниц, обеспокоена тем, каким последствиями это может обернуться для нее.

В 2014 году она взяла кредит на сумму 700 000 тенге (на тот момент около 4600 долларов США) в ForteBank, чтобы погасить другой, более дорогой кредит, взятый ранее в Kaspi Bank. Первый кредит предназначался для оплаты участия в курсах повышения квалификации. Исалиева рассчитывала, что полученные деньги помогут ей, а в результате погрязла из-за них в долгах.

Исалиева и многие другие граждане убедились на собственном опыте, что банки в Казахстане предусматривают в своих кредитных соглашениях всевозможные дополнительные сборы за обслуживание. К осени прошлого года она заплатила около 240 000 тенге (900 долларов США по новому обменному курсу, установленному после девальвации) одних только комиссионных за управление кредитами.

«Я возмущена. Каждый год банки на законных основаниях зарабатывали [на мне] по 20 процентов [годовых]. Но и этого им было недостаточно. Мне пришлось отказаться от многого, только чтобы погасить этот кредит», — сказала Исалиева Eurasianet.org.

Обремененные долгами клиенты банков и их адвокаты негодуют по поводу комиссионных сборов, в законности которых они сомневаются.

«Банки высосали из пальца эти пошлины только для того, чтобы заработать еще больше денег. Обслуживание кредитного счета не является банковской операцией. Банки не имеют права взимать за это плату», — сказала Римма Сайфутдинова, адвокат из группы «Гражданский совет Карагандинской области», которая представляет интересы банковских клиентов в суде.

Оформление кредита влечет за собой целый ряд скрытых издержек. Кредитодатели взимали с клиентов плату за прием и обработку заявок на кредит. Размер еще одной пошлины определялся, когда кредит был фактически выдан. Кроме того, заемщики должны были заплатить за управление своими обязательствами, отсюда и комиссии за обслуживание займа.

«Это как если бы я пошла в магазин, и помимо покупок мне также пришлось бы заплатить кассиру за то, что она подсчитает сумму всех приобретенных товаров и передаст их мне», — сказала Исалиева.

Процентные ставки по кредитам и ипотеке и так достаточно высоки — они начинаются с 20–30 процентов. Но, как говорится в исследовании, опубликованном в феврале Национальным банком, с учетом всех сборов выходит, что банки предлагают долгосрочные кредиты с реальной годовой процентной ставкой 56 %.

Однако заемщики получили некоторую передышку в июле 2016 года, когда центральный банк страны принял постановление о том, какие платежи и комиссии могут быть включены в эффективную процентную ставку. Комиссия за обслуживание займа не входила в число разрешенных сборов.

Это стало причиной наплыва огромного количества исков от заемщиков, которые требовали возместить им их расходы. И, к радости истцов, суды принимали решения в их пользу.

В результате суды накрыла волна судебных процессов в отношении банков. Неожиданно возникли наспех сколоченные юридические фирмы, специализирующиеся на возбуждении исков против банков.

Тем временем банки настаивали, что они действуют в рамках закона. Отвечая на претензии граждан, крупнейший финансовый институт страны «Народный банк Казахстана» («Халык банк») отметил, что заемщики добровольно подписывали кредитные соглашения, где были подробно описаны все возможные платежи.

Однако глава управления по защите прав потребителей Национального банка Александр Терентьев сказал Eurasianet.org, что ранее кредитные организации были предупреждены о том, что они выходят за рамки дозволенного.

«В 2012 году мы направили в банки письмо о том, что взимание сборов за ведение кредитных счетов противозаконно», — сказал он.

Независимые аналитики утверждают, что подобное одностороннее извлечение выгоды, свойственное всему сектору, является основной причиной хронически нездорового состояния банковской системы страны. Согласно официальным данным, соотношение неработающих кредитов к общему объему кредитов в Казахстане составило в марте 8,6 процента. Реальная цифра может быть даже больше.

«Рынок кредитования не способствует развитию банковского сектора. Напротив, накопление безнадежных долгов ухудшает его состояние», — сказал Eurasianet.org Питер Своик, экономист, известный своими критическими взглядами на экономическую политику государства.

На протяжении ряда лет власти вкладывали миллиарды долларов в банковскую систему, тщетно пытаясь решить ее проблемы. Вернуть удалось только небольшие суммы денег.

Тем не менее, некоторые высокопоставленные чиновники считают, что банки неправы не во всем.

Судья Верховного суда Акылтай Касимов сказал в декабрьском интервью, что среди всех «гражданских дел, рассматриваемых Верховным судом, 42 процента связаны со спорами между гражданами и банками». И такое положение дел совсем не на пользу экономике, посетовал он.

Помня об этом, депутаты выступили в поддержку банков.

В январе в закон были внесены изменения, запрещающие взимать дополнительные платежи. Но эти поправки таили подводные камни, о которых мало кому было известно. Поскольку запрет только вступал в силу, все претензии на ретроактивные выплаты фактически утратили законную силу.

Словно в подтверждение этого адвокат Сайфутдинова сказала Eurasianet.org, что с февраля суды отказываются принимать исковые заявления граждан на том основании, что они, по сути, добровольно подписали контракты и тем самым согласились выплачивать эти сборы.

Сейчас обеспокоены даже те заемщики, которые уже успели получить компенсацию.

«Только представьте себе. С учетом новых обстоятельств банк может подать на меня в суд и обязать вернуть деньги», — сказала Исалиева.