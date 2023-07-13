Власти Карабаха заявляют, что ситуация стала «критической»

Государственная пограничная служба Азербайджана опубликовала кадры, на которых якобы запечатлено изъятие контрабанды из автомобилей Красного креста.

Азербайджан закрыл для Международного комитета Красного креста (МККК) проезд по Лачинскому коридору – единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

Об этом 11 июля сообщила Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана, сославшись на «неоднократные попытки незаконного провоза различных видов контрабанды» на грузовиках Красного креста, следовавших по Лачинскому коридору со стороны Армении. Утверждается, что среди контрабанды были сигареты, телефоны и бензин.

ГПС заявила, что возбудила уголовное дело по этому поводу и отказала Красному кресту в доступе к дороге «до завершения необходимых следственных мероприятий».

МККК признал, что четверо нанятых им водителей перевозили по коридору коммерческие товары. Комитет заявил, что с водителями, которые были не работниками МККК, а внешними подрядчиками, немедленно расторгли контракты, и призвал азербайджанские власти позволить ему возобновить свою «исключительно гуманитарную» работу.

Азербайджан полностью перекрыл движение по коридору 15 июня после вооруженного столкновения в районе установленного им контрольно-пропускного пункта. Десять дней спустя Баку предоставил МККК эксклюзивный доступ к дороге, в первую очередь для перевозки больных, а также для доставки некоторых предметов первой необходимости.

Де-факто уполномоченный по правам человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян заявил, что ситуация в населенном армянами регионе, который уже семь месяцев находится в полной или почти полной блокаде, становится «критической».

«Российские миротворцы перевозят грузы для собственного содержания с помощью вертолётов, в то время как всё население Арцаха находится под угрозой голода, а международные субъекты не предпринимают никаких шагов, кроме заявлений, — написал Степанян. – Я требую от МККК зажечь красную кнопку тревоги об опасности геноцида. Вы можете это сделать. Мой народ предан всеобщим преступным безразличием».

США и Евросоюз призвали Азербайджан разблокировать дорогу, и не только для машин Красного креста.

«ЕС решительно поддерживает критически важную роль, которую МККК играет в регионе, и вновь призывает Азербайджан обеспечить беспрепятственное передвижение людей и товаров по Лачинскому коридору», — написал в Twitter официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

В телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 12 июля госсекретарь США Энтони Блинкен «подчеркнул необходимость обеспечения свободного проезда коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств по Лачинскому коридору».

Дефицит усугубляется

На фоне сокращения поставок извне региону все больше приходится рассчитывать только на собственные ресурсы, и власти Нагорного Карабаха пытаются экономить где только можно.

Постановлением де-факто правительства с 5 июля введены ограничения в сфере общественного питания. Свадебные застолья теперь можно проводить не более чем на 50 человек, а похороны ограничены 30 собравшимися.

Местные чиновники также сократили распределение гуманитарной помощи «из-за ограниченного объема государственных резервов». Теперь сахар и растительное масло бесплатно получают только семьи с детьми, в количестве 0,5 килограмма на ребенка.

На фоне прекращения поставок сырья из Армении приостановил работу местный молочный комбинат. Теперь Карабах полностью зависит от поставок молочных продуктов, фруктов и овощей местными фермерами. Но даже здесь возникают проблемы с доставкой из-за нехватки бензина.

Поставки природного газа из Армении периодически блокируются Азербайджаном с 22 марта. По неясным причинам подача газа была восстановлена 9 июля, а на следующий день снова отключена.

Также возникли острые проблемы с подачей электроэнергии из-за критически низкого уровня воды в водохранилище, за счет которого работает местная гидроэлектростанция. В результате жители вынуждены мириться с ежедневными отключениями электричества на шесть часов.