Власти Карабаха требуют от жителей сел быстрой эвакуации перед передачей территории Азербайджану
Распоряжение выехать в течение 20 дней стало резким разворотом после предыдущих утверждений, что на поиски решения еще есть полтора года.
После нескольких недель неопределенности относительно будущего жителей трех населенных пунктов Лачинского района Карабаха им сообщили, что они должны покинуть свои дома в течение 20 суток, так как Азербайджан готовится вновь взять эту территорию под свой контроль.
5 августа де-факто министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха Айк Ханумян приехал в одно из этих сел, Агавно, и сказал его жителям, что они должны уехать до 25 августа.
Передача территории происходит на фоне усиливающегося давления Азербайджана, требующего, чтобы армяне оставили нынешнюю дорогу, соединяющую Армению с Нагорным Карабахом, и начали использовать новую. Все три населенных пункта, о которых идет речь, находятся на старой дороге.
Ханумян сказал, «что 25 числа придут азербайджанцы, русские уйдут [со старой дороги]», — рассказала Армянской службе РСЕ/РС жительница Агавно Мариам Акопян. Распоряжение затрагивает и два других населенных пункта — село Сус и город Лачин.
Это объявление резко отличалось от предыдущих заявлений армянских властей. В конце июня глава Совета безопасности Армении Армен Григорян сказал репортерам после заседания Кабинета министров: «У армянской стороны еще есть время для нахождения решения, причем как по части дороги, так и жителей указанных населенных пунктов. У нас имеется около 1,5 лет». Это соответствовало и более ранним утверждениям карабахского омбудсмена по правам человека.
Села, о которых идет речь, расположены в Лачинском коридоре, на дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. В соответствии с соглашением о прекращении огня, завершившим войну 2020 года между Арменией и Азербайджаном, весь Лачинский район должен был быть передан Азербайджану 1 декабря 2020 года за исключением пятикилометровой буферной зоны вдоль этой дороги, патрулируемой российскими миротворцами. Это было сделано для того, чтобы армяне могли по-прежнему безопасно перемещаться между Нагорным Карабахом и Арменией.
Кроме того, соглашение о перемирии предусматривало строительство новой дороги между Арменией и Карабахом, на которое было отведено три года. Азербайджан вел строительство дороги с карабахской стороны границы и требовал, чтобы Армения завершила строительство участка дороги на своей территории.
В конце июля армянские официальные лица заявили, что работы начнутся в августе. 2 августа Арутюнян сказал, что «Азербайджанская сторона посредством миротворческого контингента […] предъявила требование в ближайшее время организовать передвижение по новому маршруту».
Это заявление Арутюняна появилось одновременно с новыми вооруженными столкновениями непосредственно к северу от Лачинского коридора. По-видимому, эта эскалация по меньшей мере отчасти была попыткой Азербайджана заставить Армению ускорить строительство новой дороги и передачу сел, расположенных на старой.
Хотя в заявлении о прекращении огня ничего не говорится о судьбе мирных жителей нынешнего Лачинского коридора, армяне опасаются, что оставаться под контролем Азербайджана и без защиты российских миротворцев им будет небезопасно. В заявлении от 5 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что «азербайджанская сторона уже завершает строительство этой [новой] дороги, и по завершении строительных работ российские миротворческие силы также будут дислоцированы на ней». О судьбе людей, живущих около старой дороги, он не упомянул.
До первой войны 1990-х годов между двумя сторонами эта местность была населена этническими азербайджанцами. После того как армяне в результате этой войны взяли территорию под свой контроль, они заселили ее армянами — как из самой Армении, так и из общин армянской диаспоры в Сирии и Ливане.
Теперь эти люди говорят, что подчинятся распоряжению властей. «Что им [жителям сел] делать, у них нет другого выхода: остаться всем и умереть? Во имя чего? — спрашивает мэр села Агавно Андраник Чавушян в интервью новостному сайту aravot.am. — Государство должно защищать своих соотечественников; если оно этого не делает, что делать людям?».
Сейчас на территории, о которой идет речь, живут около 200 человек. Жители Агавно говорят, что испытывают замешательство и разочарование. «Мы, наверное, увезем [из Агавно] детей, но взрослые останутся до последнего дня, до последнего часа. Посмотрим, как они проведут эту передачу», — сказала РСЕ/РС жительница села Ануш Аракелян.
Власти Карабаха предлагают каждой семье из трех населенных пунктов ваучер на 10 миллионов армянских драмов (25 000 долларов) на приобретение жилья на новом месте.
Официальные лица в Ереване и Степанакерте не комментировали планируемую эвакуацию. Также неясно, как будут осуществляться поездки между Арменией и Нагорным Карабахом, если к концу этого месяца существующий Лачинский коридор будет передан Азербайджану.
Помимо эвакуации жителей власти Карабаха пытаются вывезти с этой территории около пяти десятков памятников, в основном воздвигнутых за последние 30 лет и посвященных войне с Азербайджаном.
«Я считаю ошибкой, что мы своими руками стираем следы [присутствия армян]», — сказала 8 августа РСЕ/РС советница де-факто руководителя Нагорного Карабаха Лусине Караханян. Но власти Карабаха также опасаются, что памятники могут быть уничтожены, если они останутся под контролем Азербайджана, сказала она.
В подготовке материала участвовал Гейдар Исаев.
Ани Меджлумян — журналистка, работающая в Ереване.
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