Власти Карабаха требуют от жителей сел быстрой эвакуации перед передачей территории Азербайджану

Жители села Агавно на собрании, на котором им сообщили, что им нужно эвакуироваться в течение 20 суток перед передачей этой территории Азербайджану. (Фото: Facebook, Министерство территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха)

После нескольких недель неопределенности относительно будущего жителей трех населенных пунктов Лачинского района Карабаха им сообщили, что они должны покинуть свои дома в течение 20 суток, так как Азербайджан готовится вновь взять эту территорию под свой контроль.

5 августа де-факто министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха Айк Ханумян приехал в одно из этих сел, Агавно, и сказал его жителям, что они должны уехать до 25 августа.

Передача территории происходит на фоне усиливающегося давления Азербайджана, требующего, чтобы армяне оставили нынешнюю дорогу, соединяющую Армению с Нагорным Карабахом, и начали использовать новую. Все три населенных пункта, о которых идет речь, находятся на старой дороге.

Ханумян сказал, «что 25 числа придут азербайджанцы, русские уйдут [со старой дороги]», — рассказала Армянской службе РСЕ/РС жительница Агавно Мариам Акопян. Распоряжение затрагивает и два других населенных пункта — село Сус и город Лачин.

Это объявление резко отличалось от предыдущих заявлений армянских властей. В конце июня глава Совета безопасности Армении Армен Григорян сказал репортерам после заседания Кабинета министров: «У армянской стороны еще есть время для нахождения решения, причем как по части дороги, так и жителей указанных населенных пунктов. У нас имеется около 1,5 лет». Это соответствовало и более ранним утверждениям карабахского омбудсмена по правам человека.

Села, о которых идет речь, расположены в Лачинском коридоре, на дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. В соответствии с соглашением о прекращении огня, завершившим войну 2020 года между Арменией и Азербайджаном, весь Лачинский район должен был быть передан Азербайджану 1 декабря 2020 года за исключением пятикилометровой буферной зоны вдоль этой дороги, патрулируемой российскими миротворцами. Это было сделано для того, чтобы армяне могли по-прежнему безопасно перемещаться между Нагорным Карабахом и Арменией.

Кроме того, соглашение о перемирии предусматривало строительство новой дороги между Арменией и Карабахом, на которое было отведено три года. Азербайджан вел строительство дороги с карабахской стороны границы и требовал, чтобы Армения завершила строительство участка дороги на своей территории.

В конце июля армянские официальные лица заявили, что работы начнутся в августе. 2 августа Арутюнян сказал, что «Азербайджанская сторона посредством миротворческого контингента […] предъявила требование в ближайшее время организовать передвижение по новому маршруту».

Это заявление Арутюняна появилось одновременно с новыми вооруженными столкновениями непосредственно к северу от Лачинского коридора. По-видимому, эта эскалация по меньшей мере отчасти была попыткой Азербайджана заставить Армению ускорить строительство новой дороги и передачу сел, расположенных на старой.

Хотя в заявлении о прекращении огня ничего не говорится о судьбе мирных жителей нынешнего Лачинского коридора, армяне опасаются, что оставаться под контролем Азербайджана и без защиты российских миротворцев им будет небезопасно. В заявлении от 5 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что «азербайджанская сторона уже завершает строительство этой [новой] дороги, и по завершении строительных работ российские миротворческие силы также будут дислоцированы на ней». О судьбе людей, живущих около старой дороги, он не упомянул.

До первой войны 1990-х годов между двумя сторонами эта местность была населена этническими азербайджанцами. После того как армяне в результате этой войны взяли территорию под свой контроль, они заселили ее армянами — как из самой Армении, так и из общин армянской диаспоры в Сирии и Ливане.

Теперь эти люди говорят, что подчинятся распоряжению властей. «Что им [жителям сел] делать, у них нет другого выхода: остаться всем и умереть? Во имя чего? — спрашивает мэр села Агавно Андраник Чавушян в интервью новостному сайту aravot.am. — Государство должно защищать своих соотечественников; если оно этого не делает, что делать людям?».

Сейчас на территории, о которой идет речь, живут около 200 человек. Жители Агавно говорят, что испытывают замешательство и разочарование. «Мы, наверное, увезем [из Агавно] детей, но взрослые останутся до последнего дня, до последнего часа. Посмотрим, как они проведут эту передачу», — сказала РСЕ/РС жительница села Ануш Аракелян.

Власти Карабаха предлагают каждой семье из трех населенных пунктов ваучер на 10 миллионов армянских драмов (25 000 долларов) на приобретение жилья на новом месте.

Официальные лица в Ереване и Степанакерте не комментировали планируемую эвакуацию. Также неясно, как будут осуществляться поездки между Арменией и Нагорным Карабахом, если к концу этого месяца существующий Лачинский коридор будет передан Азербайджану.

Помимо эвакуации жителей власти Карабаха пытаются вывезти с этой территории около пяти десятков памятников, в основном воздвигнутых за последние 30 лет и посвященных войне с Азербайджаном.

«Я считаю ошибкой, что мы своими руками стираем следы [присутствия армян]», — сказала 8 августа РСЕ/РС советница де-факто руководителя Нагорного Карабаха Лусине Караханян. Но власти Карабаха также опасаются, что памятники могут быть уничтожены, если они останутся под контролем Азербайджана, сказала она.

В подготовке материала участвовал Гейдар Исаев.