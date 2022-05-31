Влияние войны в Украине на русское искусство

Онлайн-аукционы нашли определенную нишу на российском арт-рынке, но в основном на них можно приобрести предметы советской эпохи и начала XX века. Однако вряд ли торговля советскими раритетами сможет покрыть убытки российского арт-рынка от потери зарубежных продаж. (Фото: Mos.ru)

Мировой арт-рынок стал стремительно отказываться от произведений русского искусства и от российских покупателей. В то время как доля русского искусства на международном рынке не настолько велика, чтобы аукционные дома не смогли восполнить эти убытки, подобное развитие событий может значительно ударить по российским художникам.

Первыми на военные действия в Украине отреагировали знаменитые аукционные дома Sotheby’s, Christie’s и Bonhams. Они не только отменили ежегодные аукционы русского искусства, но и полностью прекратили сотрудничество с Россией. На арт-рынок теперь невозможно попасть ни российским галеристам, ни покупателям, которые приносили аукционистам значительную выручку. Согласно отчету Deloitte/ArtTactic, ежегодно российские коллекционеры тратили на зарубежных арт-площадках от 1 до 1,5 млрд долларов, в то время как закупки предметов русского искусства составляли всего 200 млн долларов.

Сейчас эти показатели практически полностью обнулились. Рынок русского искусства связан не с тем, что продаются русские художники, а с тем, что покупатели и продавцы в основном русские, объясняет Игорь Цуканов – коллекционер, меценат, предприниматель, основатель благотворительного фонда Tsukanov Family Foundation. «Если аукционы сегодня продолжат работу с Россией, то процесс покупки лотов через европейскую или английскую банковскую систему из-за санкций все равно будет затруднен. Проводить такие транзакции фактически очень сложно. Кроме того, все европейские и британские аукционные дома начали внимательно смотреть на все клиентские файлы. Многие покупатели находятся в санкционных списках. Если покупку совершали их дилеры, то сейчас аукционные дома проводят жесткие проверки их клиентов и всех счетов. Очень правильный вопрос – куда теперь идти коллекционерам? Осталось очень мало дилеров, которые работают в Нью-Йорке и Лондоне с редкими предметами искусства конца XIX – начала XX века. В России таких дилеров сегодня просто нет. Так что и идти пока некуда», – подытожил Игорь Цуканов из Лондона.

Но некоторые участники российского арт-рынка смотрят на ситуацию в позитивном ключе. Русское искусство всегда находило отечественного покупателя, и есть мнение, что в связи с закрытием страны от мира и санкциями может начать расти внутренний рынок. Как следствие – деньги, больше не выходящие за рубеж, будут вкладываться в произведения искусства внутри страны. Рынок русского искусства обязательно будет существовать, и лучшие лоты на нём будут стоить дорого, уверен российский галерист и основатель аукциона VLADEY Владимир Овчаренко. «Российские аукционы работают в рублях еще с 2014 года. Внутренний рынок развивается. Благодаря пандемии мы уже открыли новые пути в сторону цифровизации. Онлайн – аукционы, соцсети, маркетплейсы, блокчейны, а теперь и метавселенные – весь этот инструментарий будет успешно работать на стыке онлайна и оффлайна. Что касается цен на наше искусство, шедевры будут стоить дорого, в моду войдут работы молодых и перспективных авторов», – сказал он, при этом несколько противоречиво оговорившись, что «самим российским авторам сейчас приходится нелегко, но у каждого свой выбор – остаться здесь или уехать за границу; время покажет, кто будет прав».

Онлайн-аукционы действительно нашли определенную нишу на российском арт-рынке. В основном на них можно приобрести предметы советской эпохи и начала XX века. Согласно данным международного агрегатора аукционов Bidspirit.com, в ближайшие месяцы на площадке ожидается около 70 торгов русского искусства, а в сети работают около 250 российских аукционов. Стартовые цены на лоты – от 100 до 500 рублей. Но вряд ли продажа советских раритетов сможет покрыть убытки российского арт-рынка. Купить или продать настоящие произведения русского искусства здесь невозможно. Современные авторы считают во многом эту ситуацию катастрофической. Основной доход многие из них имели непосредственно с зарубежных продаж. Но сейчас часть иностранных покупателей может отказаться от покупки работ не только из-за войны и санкций, но и логистических проблем. «Художники всегда выживали в России, но какой ценой? – делится русская художница Анна Привалофф, уже много лет проживающая на Кипре. – Ситуация полного застоя на российском арт-рынке может продлиться и 10, и 20 лет. Настоящие талантливые художники вынуждены идти в рекламу, в дизайн, на любые подработки. И это уже не русское искусство, а его полное отсутствие. Некоторые мои коллеги пристрастились к алкоголю или вынуждены работать в похоронных бюро. А те, кто продавал свои картины зарубеж за копейки, уже не будут иметь даже этой возможности. Я думаю за рубежом, в связи со всей ситуацией, спрос на русское искусство периода СССР вообще сойдет на нет, даже на полотна известных художников».

Под санкции на арт-рынке попали не только участники сделок, но и обладатели произведений искусства. Скандалом в начале мая закончилась выставка «Фаберже в Лондоне. От романтики до революции» в британском Музее Виктории и Альберта. Помимо экспонатов из государственных собраний (Эрмитаж, Музеи Московского Кремля), посетителям была представлена частная коллекция из Музея Фаберже, принадлежавшая российскому олигарху Виктору Вексельбергу, попавшему в санкционный список. Выставка благополучно вернулась в Россию, а вот судьбу самого первого императорского яйца Фаберже под названием «Курочка» будет решать британское правительство. Стоимость конфискованной реликвии оценивается в 6 млн долларов. Что касается самого Вексельберга, британская галерея Тейт еще в марте разорвала с ним все финансовые отношения. Олигарх много лет являлся меценатом музея и почетным членом благотворительного фонда Tate Foundation, который занимался организацией выставок и приобретением экспонатов.

В апреле на границе с Финляндией из-за санкций европейской таможней были задержаны грузовики с произведениями искусства, принадлежащими Музейному фонду РФ. В Эрмитаж и Третьяковскую галерею должны были вернуться картины, которые участвовали в итальянской выставке «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей». Несмотря на то, что часть полотен уже прибыла в Россию, правительство РФ серьезно озабоченно вывозом экспонатов зарубеж. «Может это самое главное, чтобы сегодня, это общая такая позиция с Минкультуры и МИД РФ, вещи побыли дома какое-то время, пока ситуация не успокоится. Потому что, мне кажется, что сегодня лучше принимать выставки, чем отправлять российские произведения искусства за рубеж, даже, может быть, в дружественные и нейтральные страны», – сказал «Интерфаксу» специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Альтернативой отмененным выставкам и аукционам на рынке русского искусства становятся арт-ярмарки. Пока что это единственный, но затратный способ вывести свою работу на международный уровень в ряде дружественных с Россией стран. «В этом году есть возможность поучаствовать в ярмарке ART021 в Шанхае. Это одна из крупнейших ярмарок в азиатском регионе — после Art Basel в Гонконге. Мы участвовали два года назад, возили работы Паши Полянского, несколько продали, что замечательно для русского художника», – рассказала основатель Askeri Gallery Полина Аскери.

В то время как российские участники арт-рынка ищут способы выйти из кризиса, в западных странах стремительно растет популярность украинского искусства. Крупнейшая в Баварии художественная ярмарка современного искусства ARTMUC представила в мае работы украинской художницы Катерины Возиановой, а теперь власти Мюнхена ведут переговоры о создании в городе ее галереи. В то же время украинское искусство успешно заходит на аукционы. Картина киевской художницы Марии Примаченко «Цветы выросли у четвертого блока», посвященная Чернобыльской трагедии, была продана на торгах за 500 тыс. долларов.

По оценкам мировых экспертов, финансовые потери арт-рынка из-за санкций в первую очередь коснуться именно России и ее представителей. Доля русского искусства на рынке не настолько велика, чтобы аукционные дома не смогли восполнить эти убытки.

В своем официальном заявлении об отмене аукционов русского искусства представители Sotheby’s сообщили, что «наши последние ноябрьские аукционы [русского искусства] принесли ошеломляющую сумму в 17,7 млн фунтов стерлингов; это не только самая высокая сумма на торгах Русской недели в ноябре 2021 года, но и выше, чем на остальных аукционах русского искусства вместе взятых».

Между тем на последних мартовских торгах Sotheby’s в Лондоне было собрано около 700 млн долларов без участия России. «В торгах принимали участие покупатели из других 46 стран. Не было ни российских лотов, ни покупателей. Это не сказалось аукционе, потому что русские участники больше не являются основными на арт-рынке, их вытеснили китайские коллекционеры», – прокомментировала глава европейского подразделения Sotheby’s Хелена Ньюман.