Влияние гостелевидения на россиян снижается – исследование

Новое исследование выявило, что молодые россияне реже смотрят государственные телеканалы и чаще пользуются независимыми новостными сайтами, а также социальными сетями, чтобы узнавать о событиях в мире. (Фото: Дэвид Триллинг)

Кремль теряет контроль над средствами массовой информации в России, отмечается в недавнем исследовании московского «Левада-Центра». Молодые люди реже смотрят государственные телеканалы и чаще пользуются независимыми новостными сайтами, а также социальными сетями, чтобы узнавать о событиях в мире, говорится в отчете.

Основной вывод в отчете «Левада-Центра» под названием «Российский медиа-ландшафт 2019» заключается в том, что позиция государственного телевидения как главного источника новостей для россиян разрушается почти так же быстро, как ледяной покров Гренландии. Согласно результатам исследования, если 10 лет назад 94% россиян получали информацию о происходящем в стране и в мире по телевизору, то сегодня этот показатель составляет 72%. Также отмечается, что самыми преданными телезрителями являются представители старшего поколения: более 90% людей пенсионного возраста смотрят новостные передачи по ТВ, в то время как среди молодежи в возрасте до 25 лет таковых 42%.

«Наиболее заметные изменения произошли в уровне популярности «Первого канала»: за год число респондентов, назвавших его в перечне регулярно просматриваемых, снизилось с 72% до 47%», – говорится в отчете.

Это плохая новость для российского лидера Владимира Путина, чья политическая машина традиционно опирается на информационную монополию, особенно после его второго пришествия в качестве президента в 2012 году. За последние 20 лет режим Путина активно использовал контролируемые государством телеканалы для формирования российского общественного мнения и обеспечения поддержки своей политической повестки дня.

Доктрина российского правительства в области информационной безопасности, принятая в конце 2016 года, подробно останавливается на предполагаемой угрозе, исходящей от независимых источников информации, особенно иностранных СМИ. В доктрине утверждается, что некоторые альтернативные источники информации представляют угрозу суверенитету России и ставят целью «размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В соответствии со своей доктриной российское правительство весной 2019 года утвердило план по созданию «брандмауэра» с целью ограничить проникновение внешней информации в российское информационное пространство через интернет. Однако это непростая задача. Достаточно вспомнить историю с Telegram: весной 2018 года госрегуляторы, действуя топорным образом, пытались взять под контроль неугодный властям мессенджер, но потерпели фиаско.

Из выводов «Левады» следует, что российскому правительству будет все сложнее удерживать «интернет-джинна» в бутылке. Тенденции, из-за которых российские власти оказались в сложной ситуации с Telegram, похоже, усиливаются. За последние восемь лет популярность новостных веб-сайтов и социальных сетей выросла на 250%: сегодня треть взрослых россиян узнают все новости (или большую их часть) из интернет-ресурсов. Кроме того, большинство россиян сегодня пользуются социальными сетями и делятся информацией с их помощью, при этом 85% россиян в возрасте до 25 лет являются «ежедневными» или «почти ежедневными» пользователями.

«Социальными сетями сегодня регулярно («ежедневно, практически ежедневно» и «несколько раз в неделю») пользуется порядка 56% россиян, – сообщают исследователи «Левады». – Никогда не пользовались ими около трети населения страны».

Россияне моложе 35 лет чаще узнают местные и зарубежные новости из социальных сетей, чем по телевизору.

Мессенджеры, такие как Telegram, набирают популярность. За последние три года в России процент постоянных пользователей приложений для обмена сообщениями удвоился, достигнув 62%. По данным «Левады», «лидерами среди приложений являются WhatsApp (49% россиян) и Viber (31%), мессенджером ВКонтакте пользуются порядка 17%, Skype — 14%».

«Аудитория Telegram, которая заметно выросла в прошлом году на фоне блокировок, на сегодняшний день составляет порядка 8% населения», – говорится в отчете.

«Левада» также выявил тенденцию, печальную для аудитории печатной и радиожурналистики. За последние 10 лет данная аудитория сократилась более чем в два раза. Отчет, вышедший в начале августа, основан на итогах обширного опроса среди совершеннолетних россиян всех возрастных групп. Результаты имеют погрешность в 3,4 процентных пункта.

Еще один вероятный фактор беспокойства для правительства связан с общественным доверием к источникам информации: доверие независимым веб-сайтам и социальным сетям медленно растет, а телевизионным новостям – быстро снижается. Десятилетие назад около 80% зрителей верили тому, что им говорили по телевизору. Сегодня эта цифра колеблется на уровне 55%.

«Самые молодые россияне доверяют социальным сетям больше, чем телевидению, прежде всего потому, что телевидение они смотрят мало. Россияне старших возрастов совершенно не доверяют интернету и социальным сетям, прежде всего потому, что ими не пользуются», – утверждает «Левада».

«В прошлом году заметно снизилось доверие россиян к тому, как телевидение освещает отдельные темы, прежде всего экономические, – говорится в отчете. – Сегодня более половины населения считает, что освещение телеканалами положения дел в экономике «не соответствует действительности».