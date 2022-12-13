Влияние Китая в Центральной Азии становится все заметнее

На прошлой неделе международные организации выпустили сразу два материала о воздействии КНР на другие страны, включая ЦА. В Казахстане планируют строительство нового газохимического комплекса. Кроме этого, страна хочет вернуться к реализации проекта «Казахстанско-китайский международный промышленный город» в зоне «Хоргос – Восточные ворота». Также РК направила первую партию ядерного топлива на китайскую АЭС. В Кыргызстане подсчитали объем иностранных инвестиций, Китай – на втором месте. Страну с официальным визитом посетил заместитель премьер-министр Госсовета КНР и встретился с президентом. Речь на встрече шла о железной дороге «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Затем китайский чиновник отправился в Узбекистан, где прошла встреча с премьер-министром РУ. Кроме того, Узбекистан сообщил о полной приостановке поставок газа в другие страны на фоне опубликованных статистических данных о поставках газа в КНР. Таджикистан отчитался об объеме полученной за год гумпомощи. Президент Туркменистана высказался о наращивании сотрудничества с Китаем.

Центральная Азия

На сайте Carnegie Endowment 7 декабря был опубликовано детальное исследование о влиянии Китая на страны ЦА через безвозмездную помощь. Автор доклада – Наргис Касенова, директор Программы по изучению Центральной Азии Центра российских и евразийских исследований имени Дэвиса Гарвардского университета и член совета попечителей Eurasianet.org.

В исследовании говорится, что Китай расширяет свое влияние в Центральной Азии, действуя через местные структуры и деятелей, и приспосабливаясь к реалиям на местах, адаптируя и принимая на вооружение местные традиции, нормы и практики. При этом подобные адаптивные стратегии Пекина в основном ускользают от внимания лиц, отвечающих за формирование политики в странах Запада.

Автор исследования отмечает, что предоставление Пекином формально безвозмездной помощи – от гражданской и военной техники до строительства социально значимых объектов и организации учебы в КНР – помогает Китаю налаживать отношения в ЦА, культивируя разнообразные политические, социальные и культурные связи, в том числе на уровне правительств, лидеров и простого народа.

Китайская помощь помогает центральноазиатским элитам улучшить свои перспективы и благосостояние, смягчить последствия недостатков их методов управления и поднять их в глазах народа.

Китай уделяет большое внимание развитию межличностных связей. «Участие официальных лиц, военнослужащих, инженеров и других лиц из Центральной Азии, многие из которых имеют тесные связи с правящими кругами этих стран, в организованных китайским правительством проектах и тренингах создает возможности для налаживания социальных связей и более широкого проникновения Китая в местную политику. Эта китайская стратегия перекликается с подходами центральноазиатских элит, которые придают большое значение межличностным отношениям и их развитию посредством подарков, услуг и банкетов. В этом смысле китайская и центральноазиатская политические культуры имеют заметные совпадения. Китай научился использовать эти общие черты для усиления своего влияния», – говорится в докладе.

Кроме того, несмотря на значительный дисбаланс сил между КНР и государствами ЦА, китайские лидеры выказывают своим центральноазиатским коллегам уважение, устраивая для этого «регулярные и тщательно срежиссированные» мероприятия. Страны Центральной Азии отдаривают Китай, частично помогая с его политическими целями.

Китай также научился калибровать свои подарки соответственно ситуации: например, в Таджикистане, где правит несменяемый президент, Пекин применяет одни стратегии, а в Кыргызстане, где власть сменяется часто – иногда насильственными методами – Китай взял на вооружение другие методы.

В целом, «сочетание материальных даров с межличностными социальными связями на уровне элиты является отличительной чертой подхода Китая к Центральной Азии, – отмечается в докладе. – Это резко контрастирует с подходом трансатлантического Запада, который, как правило, отталкивается в своем взаимодействии с Центральной Азией от политических норм и принципов. Китайский подход более эластичен и приспосабливается к различным формам правления, но он четко и недвусмысленно служит интересам Китая».

Однако не все так гладко. «Отношения Китая с государствами Центральной Азии сложны, полны трений и далеко не так гармоничны, как предпочитает изображать их Пекин, – говорится в исследовании. – Жители Центральной Азии чувствуют появление новой иерархии и питают публично выраженные опасения, что Китай заполонит и подавит их страны. Местные элиты научились извлекать выгоду из сотрудничества с Китаем и выражать благодарность, но их верность носит неустойчивый характер и определяется местной конфигурацией власти».

Помимо доклада Carnegie Endowment на неделе было опубликовано еще одно примечательное исследование. Тайваньская исследовательская организация DoubleThink Lab 8 декабря опубликовала рейтинг стран, на которые влияние Китая наиболее сильно. В первой тройке оказались Пакистан, Камбоджа и Сингапур. Из стран Центральной Азии рейтинг возглавили Кыргызстан и Таджикистан, оказавшиеся в общем рейтинге на 8 и 9 месте соответственно. Затем идут Казахстан (15 место), Узбекистан (24 место) и Туркменистан (45 место). По сообщению DoubleThink Lab, информация для исследования была собрана в 82 странах с марта 2021 года по март 2022-го. Рейтинг выстраивается не только на основании экономического взаимодействия стран с Китаем; учитываются также связи в военной сфере, размер китайской диаспоры в стране и другие факторы.

Казахстан

Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК 6 декабря сообщило о планах по строительству газохимического комплекса по производству метанола при участии китайских компаний CITIC Construction и China Huanqiu Contracting & Engineering. С представителями предприятий встречался глава министерства Каирбек Ускенбаев. Комплекс стоимостью 140 млн долларов будет обладать производительностью 130 тыс. тонн, в период стройки будет открыто около 500 рабочих мест, а после запуска – 220. Китайские компании будут заниматься проектированием, строительством и поставкой необходимого оборудования для проекта. Планируемая дата открытия запланирована на конец 2024 года. После начнется «второй этап проекта по выпуску аммиака и карбамида» стоимостью 200 млн долларов.

Казахский завод ТОО «Ульба-ТВС» направил «первую поставку» ядерного топлива для китайской ядерной корпорацией CGNPC-URC, объявила пресс-служба АО «Национальная атомная компания “Казатомпром”» 7 декабря. 34 контейнера, которые перевозили на китайскую АЭС со специальной охраной, были наполнены тепловыделяющими сборками – TBC. «Успешная поставка продукции китайским партнерам подтвердила репутацию Казатомпрома в качестве надежного и предпочтительного поставщика на мировом рынке ядерного топлива», – цитирует пресс-служба слова председатель правления АО «НАК “Казатомпром”» Ержана Муканова.

В Жетысуской области вернутся к работе над реализацией проекта «Казахстанско-китайский международный промышленный город» в свободной экономической зоне «Хоргос – Восточные ворота». Этот проект был приостановлен из-за пандемии почти на два года, пишет агентство Kazakhstan Today. Глава области Бейбит Исабаев обсудил этот вопрос с инвесторами, среди которых были председатель правления «Китайско-казахстанского международного промышленного города» И Фацзюнь и председатель правления Fujian Dazhuo Линь Сяову. Участники встречи подписали меморандум «о возобновлении реализации долгосрочного сотрудничества», сообщил акимата области Жетісу 8 декабря. «Общий объем инвестиций составляет свыше 1 трлн. тенге, а это почти трехгодовой бюджет области», – говорится в сообщении. Инвестиции должны привести к появлению «новых производств, развитой инфраструктуры, предприятий по переработке сельхозпродукции, торгово-развлекательных объектов, фудкортов и другого» в рамках проекта.

Из китайской провинции Синьцзян в Казахстан текут две большие реки — Или, питающая крупнейшее в стране озеро Балхаш, и Иртыш, протекающий через основной промышленный регион на севере Казахстана. Китай расходует до половины воды каждой из них, что издавна возмущает казахов, опасающихся, что Балхаш может ожидать та же судьба, которая постигла исчезнувшее Аральское море. Но Казахстан оставил попытки помешать Китаю расходовать такое большое количество воды в верхнем течении трансграничных рек и уходит от этой эмоционально заряженной темы ради вопросов, которые кажутся ему более важными для двустороннего сотрудничества. Подробности в статье Eurasianet.org от 9 декабря.

В Астане и Пекине 8 декабря прошла конференция по развитию возобновляемых источников энергии при участии специалистов сферы и чиновников, которую проводила Ассоциация возобновляемой энергетики Казахстана и ТОО «Жанатасская ветровая электростанция» при корпорации SPIC, сообщает «Деловой Казахстан». По итогам события МИД РК и представитель SPIC в Казахстане подписали меморандум о сотрудничестве в области ВИЭ, а также был опубликован «отраслевой исследовательский доклад о перспективах сотрудничества Китая и Казахстана в сфере “зеленой” энергетики».

Глобальная выставка цифровой торговли, в которой приняли участие более 800 компаний из Китая и других стран, открылась в городе Ханчжоу 12 декабря. В рамках нее в день открытия казахское Акционерное общество «Центр развития торговой политики “QazTrade”» и китайская компания Alibaba Group подписали меморандум о взаимопонимании, сообщается на сайте QazTrade. Этот документ закрепляет сотрудничество в рамках совместного проекта компаний Export to China. Согласно меморандуму, Alibaba Group напрямую будет осуществлять закупку продукции в Казахстане и заниматься дистрибуцией в КНР по своим каналам. «На первом этапе реализации проекта будет закупаться фасованная мука и растительное масло, в последующем – другие товары казахстанского производства», – говорится в сообщении казахской компании.

Китайское издание CGYN 10 декабря опубликовало «эксклюзивное интервью» с профессором Института дипломатии Академии госуправления при президенте Казахстана Тимуром Шаймергеновым, в котором он заявил об «адаптивности» экономики КНР как о ее главном отличии. «Например, возьмем западные страны, в определенной степени это консервативные страны. И очень многие производства претерпели очень большие убытки, сложности за счёт того, что не успели вовремя перестроиться. Мы видим, что в Китае производства, различные порты, объекты роботизируются. Есть целые порты, где работают фактически несколько человек. Остальное все роботизировано», – Шаймергенов отметил роботизацию именно как один из таких признаков «адаптивности».

12 декабря генеральный консул Казахстана в Шанхае Рахымжан Рахимов встретился с директором Института международных отношений и регионального развития и Центра по изучению Казахстана (ЦИК) Восточно-китайского педагогического университета (ВКПУ) Лю Цзюнем и исполнительным директором ЦИК ВКПУ Ван Хайянем. Участники обсудили будущее сотрудничество и совместные мероприятия, сообщается на сайте консульства РК в Шанхае. Кроме того, посольство Казахстана в Китае и генконсульство Казахстана в Шанхае передали ЦИК ВКПУ «различные книги, журналы и фотоальбомы, демонстрирующие природные и культурные достопримечательности Казахстана».

Узбекистан

С января по октябрь 2022 года Узбекистан экспортировал в КНР «4,07 млрд кубометров газа за 841 млн долларов», сообщило 5 декабря издание «Газета.uz» со ссылкой на Государственный комитет по статистике. При том, что этот показатель меньше аналогичного за 2021 год, стоимость газа повысилась: в прошлом году Узбекистан за тот же период отправил в Китай «4,94 млрд кубометров газа за 621 млн долларов». Издание отмечает, что в 2021 году Узбекистан продавал газ в среднем по 130 долларов за 1000 кубометров, а в этом – по 210 долларов, но это все равно разительно ниже цен, которые платят за газ другие страны.

Тем временем 8 декабря председатель правления АО «Узтрансгаз» Бехзод Нарматов в интервью телеканалу Sevimli сообщил, что страна прекращает любые поставки газа за рубеж, в том числе в Китай, в связи с морозами, информацию приводит ТАСС 8 декабря. «Сейчас наша основная задача заключается в удовлетворении потребностей населения. Весь экспорт газа, в том числе в Китай, приостановлен на 100%, и этот объем направлен населению», – сказал Нарматов. В одном из прошлых дайджестов Eurasianet.org писал, что в ноябре Узбекистан снизил до минимума экспорт газа, чтобы сохранить топливо для нужд населения в период морозов.

Узбекистан посетил заместитель премьер-министра Государственного совета КНР Ху Чуньхуа вместе с коллегами, сообщает издание «Жэньминь Жибао». На встрече представителей Китая с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым 9 декабря обсуждался вопрос товарооборота, который страны хотят увеличить до 10 млрд долларов. По итогам 2021 года он составил «почти 8 млрд долларов». Ху назвал ключевые сферы сотрудничества между странами – торговля, инвестиции, строительство новых маршрутов, энергетика, сельское хозяйство.

В этот же день Ху вместе с коллегами встретился с заместителем премьер-министра – министром экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Джамшидом Кучкаровым и другими представителями страны, сообщает правительственный портал Узбекистана. Участники обсуждали работу над снижением уровня бедности. Узбекистан заявил о намерении сократить бедность среди населения в два раза к 2026 году. Страны могут создать подкомитет по сотрудничеству в сфере сокращения бедности и организовать заседание уже в 2023 году в Узбекистане.

Узбекистан является крупным производителем сельхозпродукции, но наладить ее масштабные поставки в КНР пока не удается. В частности, экспорт узбекистанской черешни в Китай упал в 2022 году до рекордно низкого уровня – около 3 тонн, сообщило 6 декабря East Fruit. Низкие показатели держатся не первый год: в 2021 году, рекордному для страны по урожаю черешни, объем экспорта этого продукта в Китай составил 0,02%. Агентство приводит комментарий экономиста Андрия Ярмака, который называет одной из главных причин «низкое качество продукта».

Кыргызстан

Президент КР Садыр Жапаров 8 декабря провел встречу с вице-премьером Госсовета КНР Ху Чуньхуа, сообщила пресс-служба администрации президента. Вскоре после обмена мнениями о кыргызско-китайских отношениях и укреплении сотрудничества, стороны перешли к обсуждению ключевой темы – проекта железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Жапаров отметил, что «проект окажет неоценимое позитивное влияние на экономическое развитие всего региона и станет важным звеном в реализации инициативы председателя КНР Си Цзиньпина “Один пояс — один путь”». В ответ Ху заявил, что китайские инженеры уже закончили разработку технико-экономического обоснования проекта и передадут его кыргызской стороне «в ближайшее время». Он также выразил надежду, что «три стороны будут активно продвигать проект железной дороги “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”, обеспечивая таким образом бесперебойное торгово-экономическое взаимодействие между странами».

Президенты Кыргызстана и Узбекистана провели телефонный разговор 6 декабря, сообщает пресс-служба администрации узбекистанского лидера. Поводом для звонка стал день рождения Садыра Жапарова, но в ходе разговора также поднимались темы взаимной торговли и совместного проекта строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан».

Приток иностранных инвестиций в Кыргызстан за январь-сентябрь 2022 вырос почти в два раза, объявила 7 декабря пресс-служба Нацстаткома КР. Китай в общем объеме занимает второе место с 22,9 %, что в 1,6 раза выше, чем в том же периоде прошлого года. Первое и третье места занимают соответственно Турция (33,5%) и Нидерланды (5,9%). Отмечается, что «основной объем прямых иностранных инвестиций (около 96%) направлен в предприятия добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, сферу финансового посредничества и страхования, оптовой и розничной торговли, а также информации и связи». Но в конечном итоге денег в КР осталось не очень много: «приток прямых иностранных инвестиций ... составил более 958 млн. долларов США, ... превысив уровень оттока на 395 млн. долларов», говорится в сообщении ведомства.

Таджикистан

Китай стал лидером по поставкам гумпомощи в Таджикистан, сообщило 9 декабря издание «Азия-Плюс» со ссылкой на Таможенную службу РТ. По данным ведомства, за январь-октябрь 2022 года Таджикистан получил 12 тонн гумпомощи от 59 государств на общую сумму более 120 млн долларов, что на 45% больше, чем за тот же период прошлого года. Доля КНР при этом составила 36,6%, на втором месте США с 27,9%, следом Бельгия с 7,5%.

Туркменистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов высказался об отношениях с Китаем во время выступления на расширенном заседании Кабинета министров, об этом пишет газета «Нейтральный Туркменистан» 10 декабря. Глава государства перечислил страны, которые считает союзниками Туркменистана, третьим после России и США был назван Китай. Бердымухамедов подчеркнул, что «за годы независимости в результате реализации конкретных проектов двусторонние отношения вышли на высокий уровень». В завершение президент высказался о «необходимости принятия мер для наращивания многостороннего взаимодействия с КНР».