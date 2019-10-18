Внешнеторговый оборот Крыма продолжает сокращаться

Статистика импорта и экспорта в Крыму падает стремительными темпами и уже вряд ли достигнет заявленных властями показателей.

Внешнеторговый оборот республики Крым в 2018 году сократился на 14,3% до $80,3 млн, Севастополя — на 40,4% до $14,2 млн, говорится в данных Крымстата (после аннексии Россией полуостров был поделен на две административные единицы: Севастополь стал «городом федерального значения», а остальная часть – «Республикой Крым»).

В 2013 году, когда полуостров находился под контролем Украины, внешнеторговый оборот составлял $2,1 млрд, говорится в исследовании РАН РФ со ссылкой на данные Укрстата, т.е. за пять лет оборот упал более чем в 20 раз.

По данным крымской таможни за 2018 год, крупнейшими внешнеторговыми направлениями для полуострова были Беларусь, Турция и Италия. Также сохраняется значительный торговый оборот с материковой Украиной, который де-факто местные власти также регистрируют как «внешнеторговый».

Как следует из непубличной статистики Минтранса, имеющейся в распоряжении Eurasianet.org, с 2017 по 2018 года объем экспортных и импортных грузов в крымских портах (включая Севастополь) сократился с 691,8 тыс. до 642 тыс. тонн. Для сравнения: через весь Азово-Черноморский бассейн (включая порты Южного федерального округа РФ) в 2018 году было импортировано и экспортировано в общей сложности 182,7 млн тонн грузов.

Основной поток экспортных товаров идет через порты Севастополя и Феодосии, импортных — через порты Севастополя и Керчь. При этом, согласно информации «Крымских морских портов», 90% перевозок осуществляется в российские порты и лишь 10% – по другим направлениям.

«Крымские морские порты» ведут переговоры о возобновлении паромного сообщения с Турцией, а также разрабатывают схемы доставки зерна в Сирию. Там рассчитывают, что с открытием железнодорожного сообщения по Крымскому мосту (ожидается в декабре 2019 года) порты полуострова получат полноценную возможность выхода на рынок стивидорных услуг, в том числе в плане транзита, и станут участником логистических схем в Азово-Черноморском бассейне.

В сентябре стало известно о контракте на поставку до конца 2019 года сельхозпродукции в Сирию стоимостью $2 млн, пишут РИА «Новости». Оливковое масло, лимоны, апельсины, грейпфруты, гранаты пойдут в контейнерах через порты Севастополя и Феодосии, сказал агентству директор недавно созданного крымско-сирийского торгового дома «Содружество» Сергей Голяндин.

Крымский стрелочный завод хочет принять участие в тендерах на ремонт железных дорог в Сирии (который предполагает экспорт рельсов), сказал де-факто министр промышленной политики республики Крым Андрей Васюта. Кроме того, власти Крыма договорились о поставках в Сирию производимых на полуострове косметических товаров.

Снижение импорта и экспорта в Крыму не обязательно отражает реальную картину. Крымская таможня распределяет между регионами данные о внешнеэкономической деятельности в зависимости от места регистрации ее участников. Во-первых, многие импортные товары, продаваемые в магазинах Крыма, импортируются компаниями, зарегистрированными в Москве и Подмосковье. Следовательно, эти грузы записываются как «внутренний» импорт этих двух регионов РФ.

Во-вторых, многие импортеры и экспортеры Крыма были вынуждены переехать в Москву, Петербург или Южный федеральный округ России и перерегистрировать там свои предприятия, чтобы избежать сложностей, с которыми они сталкивались в поиске контрагентов, сообщила «Российской газете» глава Севастопольской торгово-промышленной палаты Людмила Вишня. Таким образом, проходящие через них товары, даже если они идут в Крым или из него, должны попадать в статистику регионов, в которых зарегистрированы эти компании.

«Происходит отток предпринимателей, а оставшиеся ищут выходы самостоятельно. Заключают договоры с фирмами-посредниками на материке, чтобы оформить через них сертификаты происхождения для экспорта продукции», — сказала она изданию.

По ее словам, от контактов с крымскими производителями стали отказываться не только иностранные фирмы, но и российские. В апреле 2019 года один из российских производителей бутылок отказался поставлять стеклотару производителям вина в Севастополе, сказала она.

«Наблюдаемый в течение последних четырех лет … спад внешнеторговой активности является результатом введенных против Крыма политических и экономических ограничений… [которые] побуждают участников внешнеэкономической деятельности осуществлять операции через российские компании», — официально признает Генеральное консульство России в городе Гуанчжоу (Китай).

Но даже с учетом теневых схем для обхода санкций, торговый оборот Крыма сейчас вряд ли достигает уровня 2013 года, когда через Крым шла значительная часть импортно-экспортного трафика всей Украины, и даже сопредельных с ней государств. Сейчас крымские порты и близко не выходят на прежний уровень нагрузки.

Де-факто министерство экономического развития Крыма рассчитывает, что в 2020 году объем экспорта вырастет до $180 млн, в 2026-м — до $750 млн, в 2030-м — до $1,2 млрд, говорится в программе социально-экономического развития региона до 2030 года. По факту в 2018 году он составил 23,8 млн, и с каждым годом он сокращается, поэтому источников для роста, по всей видимости, нет.

Между тем в январе-марте 2019 года произошли некоторые изменения в статистике внешнеэкономической деятельности. Экспорт в республике вырос на 55,1%, импорт — на 2,7%, при этом в Севастополе экспорт сократился на 61,1%, импорт — на 16,7%. Объяснения этим цифрам нет, но, вероятно, имеет место перераспределение товаров внутри полуострова. Подробности, возможно, появятся с выходом статистики за полный 2019 год.