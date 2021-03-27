Возобновляются рейсы в Россию из Узбекистана и Таджикистана

Регулярные рейсы из России в Таджикистан и Узбекистан должны возобновиться уже 1 апреля, к большому облегчению семей, которые зависят от денежных переводов, отправляемых домой трудовыми мигрантами.

Однако число рейсов будет значительно ограниченным, и до возвращения к нормальной жизни, возможно, еще далеко.

Таджикистан и Узбекистан вошли в список из шести стран, перечисленных в заявлении правительства России от 26 марта. Также в списке Германия, Венесуэла, Сирия и Шри-Ланка.

Регулярные рейсы из Таджикистана и Узбекистана в Россию были приостановлены в марте 2020 года на фоне первой волны пандемии COVID-19. Осуществлялись лишь чартерные рейсы для желающих вернуться в свою страну.

В сообщении посольства РФ в Узбекистане говорится лишь об одном регулярном рейсе между Москвой и Ташкентом в неделю. Этим рейсом смогут воспользоваться граждане РУ и иностранцы с видом на жительство. Остальные рейсы по маршруту Ташкент-Москва останутся чартерными.

Таджикистан оказался в немного более выигрышном положении. Ожидается, что еженедельно по одному рейсу в РФ будут выполнять сразу две авиакомпании – таджикская «Сомон Эйр» и российская «Ютэйр». К слову, до пандемии было пять рейсов в день.

Прекращение пассажирского сообщения нанесло серьезный удар по зависимым от денежных переводов странам, таким как Таджикистан. Денежные переводы физических лиц из РФ в РТ в 2020 году рухнули по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 835 миллионов долларов до 1,7 миллиарда долларов.

Эта небольшая уступка со стороны России может объясняться скорее нехваткой рабочей силы в РФ, чем озабоченностью по поводу экономических проблем в странах Центральной Азии. Например, ранее в этом месяце представители одной российской строительной компании приезжали в Таджикистан в поисках рабочих. Таджикские мигранты обычно соглашаются работать за гораздо меньшие деньги, чем россияне.

Узбекистан меньше зависит от денежных переводов, но приостановка пассажирского сообщения и ему прибавила проблем. По оценкам правительства, в России живут и работают около 1,1 миллиона узбекистанцев, но реальная цифра может быть гораздо больше.

Уроженец Ферганской области Улугбек Эрматов, которому сейчас 41 год, вернулся из России в январе 2020 года. Он планировал отправиться обратно уже через пару месяцев, но ему помешала пандемия. Ерматов проработал на стройках Владивостока более 10 лет.

«Возобновление полетов в Россию – это хорошо, но сохраняется множество других ограничений, да и цена билета мне не по карману, – сказал Ерматов Eurasianet.org. – Мои бывшие работодатели ждут меня, но я пока не могу уехать. Жду, пока начнет летать узбекская авиакомпания. Для меня возвращение в Россию – вопрос выживания. Я устал сидеть здесь без работы».