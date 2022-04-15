Война в Украине возвращает к проблеме русского языка в Азербайджане

Тарлан Багиров, 48-летний парикмахер из Баку, недавно отправился со своей семьей в автобусный тур в расположенный на севере город Губа. Их гид – уроженка Баку русского происхождения – говорила с туристами только по-русски.

Багировы прекрасно понимали ее: все они учились в так называемом «русском секторе» – русскоязычном сегменте государственной школьной системы Азербайджана. Но Багиров предпочитает говорить по-азербайджански, и он спросил гида, почему она говорит по-русски.

«Когда я высказал ей свое недовольство, оказалось, что она свободно говорит по-азербайджански, – вспоминает он. Обстановка быстро накалилась. – Она назвала меня нацистом за мои слова о том, что она должна говорить на азербайджанском. Я ответил, что это она нацистка, поскольку это именно она демонстрирует превосходство своего родного языка над языком страны, гражданкой которой она является». Это сработало: «До конца поездки она не произнесла больше ни слова по-русски».

Баку – это, возможно, последний крупный форпост русского языка на Кавказе. Здесь проживает небольшое, но влиятельное меньшинство граждан, которые по-прежнему считают русский язык родным спустя более чем три десятилетия после обретения страной независимости. Сохраняющаяся популярность русского языка в Азербайджане является ключевым элементом отношений между Баку и Москвой, чьи лидеры регулярно ссылаются на это как на доказательство наличия крепких связей между двумя народами.

Но негодование азербайджанцев по поводу вторжения России в Украину вновь подняло вопрос о сохраняющемся присутствии русского языка в стране.

Хотя Багиров сам получил образование на русском языке, он говорит, что никогда не любил русскую литературу, которая, как он замечает, «изобилует сценами жестокости» и «ленивыми и злыми главными героями». Он определил своих детей в русскоязычную школу только потому, что «русский сектор обеспечивает относительно высокий уровень образования по сравнению с азербайджанским», – сказал он Eurasianet.org.

Война в Украине подтолкнула его к решительным действиям. По его словам, он решил больше не обслуживать русскоязычных клиентов в своей парикмахерской до тех пор, пока они не перейдут с ним на азербайджанский язык. «Если мы открыто не заявим о своей позиции, эти люди будут продолжать пользоваться языком империалистов», – сказал он.

Для президента России Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева русский язык не является колониальным языком.

В ходе встречи, состоявшейся 22 февраля в Москве, Путин поблагодарил Алиева «за решение гуманитарных вопросов [...] прежде всего, за поддержку и развитие русского языка». Он продолжил: «Я знаю, что в 300 школах Азербайджана русский активно преподается и пользуется популярностью [...] Конечно, мы и впредь будем всячески это поддерживать».

Затем Алиев сделал небольшую поправку: по его словам, в Азербайджане функционирует 340 русскоязычных школ, в которых обучается более 140 тысяч учеников.

«На мой взгляд, это важнейшая основа наших отношений, и будущего наших связей, потому что русский язык всегда объединял страны бывшего Советского союза, и, конечно, без русского языка будет очень трудно строить коммуникацию будущим поколениям», – сказал Алиев.

Спустя два дня Россия вторглась в Украину, и с тех пор Баку пытается балансировать, поддерживая Украину, но при этом не критикуя Россию во всеуслышание.

И даже когда вторжение в Украину вызвало волну негатива в отношении русской культуры во всем мире, азербайджанские власти дали понять, что в Азербайджане этого не произойдет.

«Русская культура и русский язык не должны подвергаться санкциям, – сказал главный советник Алиева по внешней политике Хикмет Гаджиев на форуме 14 марта. – И культура, и язык должны оставаться вне политики. Это самое важное».

В своем письме Путину от 1 апреля, посвященном 30-летию установления азербайджано-российских отношений, Алиев вновь заявил о своей поддержке школ русского сектора. «Образование на русском языке в школах и высших учебных заведениях Азербайджана наглядно подтверждают значение, которое мы придаем гуманитарной повестке нашего партнёрства», – написал он.

В действительности в школах русского сектора уже некоторое время наблюдается спад. Цифра в 140 тысяч учащихся в русскоязычных школах, которую привел Алиев, снизилась с 250 тысяч в 1990-91 учебном году. По имеющейся информации, в 1994 году по-русски свободно говорили 38 процентов азербайджанцев; в ходе отдельных опросов, проведенных в последнее время, выяснилось, что это число снизилось до 10 процентов.

Вокруг русских школ регулярно возникают споры, а также наблюдается хроническая нехватка педагогов. Многие в Азербайджане вообще не видят смысла в существовании русских школ, а вторжение в Украину вновь подстегнуло призывы к их закрытию.

«Если невозможно закрыть русские школы, их количество нужно сократить, принимая ограниченное количество детей в первые классы [в русских школах]», – недавно написал на своей странице в Facebook активист Джавид Гара, добавив: «Если нет политической воли [закрыть их], если обстановка не позволяет сделать это, то как насчет того, чтобы действовать хоть сколько-нибудь логично».

Но спрос среди родителей остается высоким. Под постом Гара один из комментаторов сообщил, что в одном из классов русского сектора школы, расположенной в его районе, учатся 45 детей; другой утверждает, что родители дают взятки директорам школ, чтобы их детей зачислили в русский сектор, а это приводит к переполненным классам.

Тем не менее будущее русскоязычного образования в Азербайджане «представляется сомнительным», считает Сергей Румянцев, профессор социологии, уроженец Баку и соучредитель берлинского Центра независимых социальных исследований. «Очевидно, что русский сектор со временем будет сокращаться и вытесняться азербайджанским. Образование на иностранных языках (английском и русском) будет становиться все более элитным. Также очевидно, что русский язык постепенно проигрывает конкуренцию английскому языку», – сказал он Eurasianet.org по электронной почте.

Война послужила некоторым стимулом для развития русского языка в Азербайджане в краткосрочной перспективе. Некоторые россияне, спасаясь от репрессий и санкций в своей стране, переехали в Баку, хотя и не в таком количестве, как в Тбилиси и Ереван.

«Из трех южнокавказских стран об Азербайджане в России знают меньше всего. Азербайджан воспринимается как мусульманская страна, где не всегда безопасно, – сказал Румянцев. – Для русских, покинувших Россию из-за войны в Украине, правящий режим в Азербайджане выглядит не менее сомнительным и авторитарным, чем режим Путина». Ко всему прочему, бюрократические процедуры, через которые мигранты из России вынуждены проходить, более обременительные, чем в соседних странах: они могут находиться в Азербайджане 90 дней без визы, в то время как в Армении – шесть месяцев, а в Грузии – год.

Однако в то же время война и вызванный ею экономический кризис в России могут привести к масштабному возвращению азербайджанцев, проживающих там в настоящее время.

«Если многие из них вернутся в Азербайджан, то, возможно, что среда русскоязычного населения внезапно и на некоторое время расширится, а спрос на образование на русском языке временно возрастет», – сказал Румянцев.