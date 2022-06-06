Война в Украине вынудила закрыть азербайджанский экспортный нефтепровод

Компания BP, крупнейшая нефтедобывающая компания Азербайджана, закрыла на июнь нефтепровод, по которому она доставляет нефть на черноморское побережье Грузии, из-за опасений по поводу безопасности нефтяных танкеров в Черном море.

В письме в ответ на запрос Eurasianet.org ВР назвала закрытие трубопровода Баку-Тбилиси-Супса «временным». Компания также подтвердила, что ранее уже приостанавливала работу трубопровода с 15 марта до конца апреля, а затем и на весь май. Компания не уточнила, когда намерена (и собирается ли вообще) возобновить эксплуатацию трубопровода.

По заявлению компании, она перенаправит экспорт нефти, которая предназначалась для Супсы, по другому маршруту – по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) к средиземноморскому побережью Турции.

BP не подтвердила напрямую, что закрытие связано с войной в Украине, но отметила, что решение было принято в качестве «меры предосторожности» на случай, если «угрозы безопасности» приведут к нехватке танкеров, входящих в Черное море, чтобы отгрузить азербайджанскую нефть с терминала в Супсе.

Коммерческое судоходство в Черном море было в значительной степени нарушено из-за войны в Украине. Поступают многочисленные сообщения о том, что мины, установленные Украиной для защиты своего побережья, отплаваю от него и теперь представляют опасность для выходящих в море судов.

Заявление BP стало фактически первым случаем, когда официальный источник подтвердил, что экспорт азербайджанских энергоносителей пострадал от войны в Украине.

Британский нефтяной гигант является крупнейшим производителем нефти в Азербайджане. Согласно данным, опубликованным в мае Министерством энергетики Азербайджана, за первые четыре месяца этого года в стране было добыто 11,1 миллиона тонн нефти, из которых 77 процентов пришлось на BP, а остальное – на государственную нефтяную компанию Азербайджана SOCAR.

Перенаправление экспорта из Супсы на Черном море в Джейхан на Средиземном море не должно вызвать больших трудностей.

Мощность трубопровода БТД составляет до 60 миллионов тонн нефти в год, но вот уже несколько лет он эксплуатируется на половину мощности или около того; в прошлом году по нему было перекачано всего 26,4 миллиона тонн.

Трубопровод Баку-Супса обладает намного меньшей пропускной способностью: он способен поставить только около 7,2 миллиона тонн в год, а в прошлом году по нему было транспортировано только 4,2 миллиона тонн.

Хотя перенаправить нефть с трубопровода Баку-Супса на трубопровод БТД технически несложно, это, тем не менее, сопряжено с дополнительными расходами.

БТД, протяженность которого составляет 1 768 километров, более чем в два раза длиннее нефтепровода Баку-Супса – эта разница сказывается прежде всего на размере оплаты, взимаемой операторами трубопровода.

В январе 2021 года турецкая государственная компания-оператор газопроводов Botas увеличил транзитные сборы только на своем участке трубопровода с 0,55 доллара за баррель нефти до 1,5-2 долларов. И это без учета оплаты, взимаемой Азербайджаном и Грузией.

Между тем тариф на транзит нефти по трубопроводу Баку-Супса составляет всего 0,42 доллара за баррель.

Впрочем, это подорожание вряд ли скажется на продажах азербайджанской нефти.

Ожидается, что объявленный Евросоюзом 31 мая запрет на импорт российской нефти приведет к значительному увеличению спроса на нероссийскую нефть и соответствующему скачку цен на нее.