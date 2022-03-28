Война в Украине подстегивает Турцию и Армению к нормализации отношений

Встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу в этом месяце в Турции. (Фото: МИД Турции)

Вторжение России в Украину придало новый импульс усилиям Турции и Армении по установлению дипломатических отношений, поскольку война вынуждает страны региона пересмотреть приоритеты своей внешней политики.

12 марта министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в кулуарах международной конференции, проходившей на юге Турции. Это первая за последние 12 лет встреча на таком высоком уровне между двумя странами.

Это произошло через два месяца после того, как соседи назначили специальных посланников для обсуждения шагов по нормализации отношений, испортившихся из-за конфликта Армении с Азербайджаном, который традиционно является союзником Турции, и произошедшего более ста лет назад геноцида армян в Турции во времена Османской империи.

«Мы продолжим работать над нормализацией наших отношений без предусловий», – сказал Мирзоян журналистам на форуме в Анталье. Чавушоглу сказал: «Мы работаем во имя стабильности и мира на Южном Кавказе, и мы видим всестороннюю поддержку наших усилий. Азербайджан испытывает особое удовлетворение в связи с предпринимаемыми нами шагами».

Это была первая встреча между главами внешнеполитических ведомств Турции и Армении после провала мирных переговоров, начатых под эгидой США в 2009 году. Она ознаменовала собой заметный сдвиг по сравнению с 2020 годом, когда Турция решительно поддерживала Азербайджан в войне против Армении, поставляя оружие и отправляя наемных солдат. Война завершилась победой Азербайджана, в результате которой он вернул себе большую часть территории Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов, потерянной в первой войне между двумя сторонами в 1990-х годах.

В отличие от 2009 года, когда Азербайджан выступал против нормализации, на этот раз он поддерживает сближение между Турцией и Арменией. В дополнение к сказанному Чавушоглу передал слова Мирзояна о том, что Армения «хочет начать переговоры о мирном соглашении с Азербайджаном». Он добавил: «Даже начало переговоров станет важным шагом».

После прекращения огня в 2020 году эпизодические вспышки насилия все еще отмечаются в Нагорном Карабахе, где преимущественно проживают этнические армяне, но который признан международным сообществом частью Азербайджана, и на границе между Арменией и Азербайджаном. Однако и в Баку, и в Ереване в последние недели наметился прогресс в подготовке к переговорам по демаркации границы.

Вторжение России в Украину в конце февраля придало еще большую актуальность мирным усилиям, предпринимаемым Турцией, Арменией и Азербайджаном, считают аналитики.

Конфликт в Украине «повышает шансы того, что Россия будет устраивать демонстрации силы на постсоветском пространстве и оставляет Москве все меньше поводов для одобрения идущих процессов» между Турцией, Арменией и Азербайджаном, сказала научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Асли Айдинтасбас на брифинге 14 марта.

«Хотя это никогда не произносилось вслух, но они выступают против российского влияния в регионе, понимая, что нормализация отношений и экономические связи сделают страны Кавказа сильнее», – сказала она.

На сегодняшний день в Нагорном Карабахе размещены 2 тысячи российских миротворцев, что является дальнейшим расширением военного присутствия России на Южном Кавказе. У России уже давно есть военная база в Армении, которая по большей части поддерживает своего ближайшего союзника в рамках конфликта в Украине, несмотря на то, что призраку российского реваншизма удалось напугать другие бывшие советские республики, в том числе Молдову и Грузию.

Отсутствие твердой поддержки Еревана со стороны Москвы во время войны за Нагорный Карабах выявило риски чрезмерной зависимости, а конфликт в Украине заставил некоторых задуматься о том, что «теперь экзистенциальная угроза для Армении исходит от России», – сказал директор ереванского Центра региональных исследований Ричард Гирагосян. «[Армения] хочет ускорить процесс, [опасаясь], что Россия может выступить против нормализации».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также испытывает беспокойство по поводу того, что Россия может сыграть деструктивную роль в регионе, сказал азербайджанский правозащитник, политэмигрант и председатель НПО «Restart Initiative» Эмин Милли. «Ситуация в Украине пробудила в Азербайджане потаенный страх перед Россией, что дает ему дополнительный стимул поддерживать [переговоры] между Арменией и Турцией».

Со своей стороны, Турция, которая является членом НАТО, пытается соблюсти баланс между Украиной и Россией, продавая Киеву боевые беспилотники, но отказываясь вводить санкции против Москвы. Турецкое руководство утверждает, что благодаря хорошим отношениям с обеими странами Турция идеально подходит на роль посредника в политическом урегулировании конфликта.

«России все менее выгодно позволять этому процессу продвигаться вперед, [особенно] если Турция будет больше ориентироваться на Запад и НАТО», – сказала Айдинтасбас.

Несмотря на ключевую роль, которую она сыграла в войне 2020 года, после окончания боевых действий Россия потеснила Турцию на Южном Кавказе. Улучшение отношений с Арменией – это «шанс вернуть себе место за столом переговоров, касающихся региональной торговли и транспорта», сказал Гирагосян.

Встреча Чавушоглу с Мирзояном является частью более широкой дипломатической стратегии Турции, которая стремится восстановить отношения с соседями, включая страны Европейского Союза, Израиль, Египет, ОАЭ и Грецию. В результате проводившейся в последние годы агрессивной внешней политики Анкара оказалась в изоляции и под санкциями ЕС и Конгресса США, но серьезный экономический спад подтолкнул президента Реджепа Тайипа Эрдогана к налаживанию контактов с бывшими противниками.

По мнению Гирагосяна, на данный момент ключевым вопросом переговоров между Турцией и Арменией является аккредитация послов стран друг друга (а не возобновление работы посольств) и открытие двух пунктов пропуска через границу для грузовых автомобилей и пассажиров. Решение самых болезненных вопросов, особенно касающихся примирения по поводу геноцида, в котором погибло не менее 1,5 миллиона армян во время Первой мировой войны, остаются весьма отдаленной перспективой. Турция отрицает, что массовые убийства были геноцидом.

«Если конечная цель – открыть границу, то это достижимо. Анкара и Ереван должны осознать, что у них появился шанс, которым необходимо воспользоваться как можно скорее, даже если они не совсем готовы к этому», – сказала Айдынтасбас.