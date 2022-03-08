Война в Украине разжигает страсти в Центральной Азии

Прошедшая на выходных в деловой столице Казахстана демонстрация против войны, которую Россия ведет в Украине, привлекла несколько тысяч участников.

В Кыргызстане несколько десятков человек собрались перед российским посольством, чтобы выразить поддержку кровопролитию, которое, как утверждают организаторы этого мероприятия, стало неизбежным из-за упорства Украины, защищающейся от вторжения.

Реакция общественности других государств Центральной Азии на разворачивающийся кризис была менее громкой. Это в значительной степени связано с тем, что в этих странах публичные акции протеста подавляются более решительно. К тому же в данном случае и местные власти, и Москва дали понять, что им не нравятся откровенно проукраинские мнения.

Протесты, прошедшие 6 марта в казахстанском городе Алматы, были разрешены властями, но только при условии, что их участники соберутся в малолюдном месте, на площади за кинотеатром «Сары арка». Это, однако, не охладило пыла порядка 3000 участников демонстрации. Памятник Ленина был разукрашен желто-синими цветами украинского флага, а также голубым цветом флага Казахстана. Собравшиеся размахивали воздушными шариками и скандировали «Нет войне!».

«Сегодня я не мог не прийти, потому что происходящее в Украине невообразимо: это нападение на страну, вторжение, как нападение Гитлера в 1941-м», — сказал 38-летний маркетолог Дмитрий Пак.

Гнев митингующих был в основном обращен на Россию и ее президента Владимира Путина, которого они называли «фашистом». Однако этот митинг можно было интерпретировать и как проявление критического отношения к собственным властям Казахстана, которые стараются занимать подчеркнуто нейтральную позицию, опасаясь, по-видимому, как гнева Кремля, так и обвинений международного сообщества в пособничестве военной агрессии.

В особенно неудобном положении оказался президент Касым-Жомарт Токаев. Во время январских беспорядков, грозивших повергнуть страну в полный хаос, он призвал на помощь миротворческие силы, действующие под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую возглавляет Москва. В прошлом месяце, когда Путин объявил о начале вторжения в Украину, казалось, что он может попросить об ответной услуге, — в его выступлении подчеркнуто упоминалась «помощь, которую мы оказали Казахстану». Казахстан отрицает, что Россия просила его отправить войска в Украину.

Вместо того чтобы примкнуть к одной из сторон, Токаев пытается играть роль миротворца. На прошлой неделе он в течение одного и того же дня поговорил по телефону и с Путиным, и с украинским президентом Владимиром Зеленским. При голосовании в ООН за резолюцию, осуждающую военное нападение России, Нур-Султан воздержался.

Хотя в Казахстане пока не проводились достоверные опросы, которые отражали бы мнение общественности о войне, как сторонников России, так и ее противников имеется много.

Визуально об этом в последние дни ярче всего напоминают буквы «Z», которые некоторые автомобилисты наклеивают на свои машины, чтобы показать, что они поддерживают Россию. Такую же букву рисуют на своей бронетехнике участвующие во вторжении российские военные. Однако власти Казахстана не одобряют таких жестов. Полиция штрафует водителей, использующих наклейки с буквой «Z», за «нарушение правил эксплуатации транспортных средств».

На митинге в Алматы вместе с казахами и украинцами протестовали против войны и многие этнические русские.

«Вчера Грузия, сегодня Украина, а завтра Казахстан?» — было написано на плакате, который держала одна русская женщина. Она имела в виду вторжение России в Грузию в 2008 году и опасения потенциальной агрессии России против Казахстана, в котором русские составляют многочисленное этническое меньшинство.

«Эта ситуация очень сильно затрагивает Казахстан», — сказала Александра Рычкова, 28-летняя художница, говорящая, что ее очень беспокоят появляющиеся в некоторых российских СМИ настойчивые утверждения «о так называемом уничтожении русского языка в Казахстане». По ее словам, это «просто неправда».

Митингующие также скандировали «Нет пропаганде!» и собирали подписи под петицией за запрет трансляции в Казахстане российского телевидения.

«Если Путин отправился спасать русских Украины, мы не знаем, когда он может прийти спасать русских и у нас, — сказала Рычкова. — Это пугает. Я русская гражданка Казахстана, я здесь родилась, это моя страна».

В соседнем Кыргызстане утром 5 марта у российского посольства в Бишкеке собрались несколько десятков человек, которые размахивали российскими флагами, читали стихи в поддержку России и возлагали цветы.

Организатор этого мероприятия, известная своей эксцентричностью боевитая активистка Токтайым Уметалиева, повторяла слова, часто звучащие на российском государственном телевидении, уверяя, что вторжение в Украину предпринято для защиты интересов русскоязычного населения. Причиной вторжения она называла продолжавшийся с 2014 года локальный конфликт между правительственными силами и поддерживаемыми Москвой сепаратистами на востоке Украины.

«Я поддерживаю эту необходимую операцию в память детей, которые погибли и которые гибнут сейчас», — сказала она Eurasianet.org.

Другой участник митинга у российского посольства, 63-летний житель Бишкека и бывший офицер вооруженных сил Бакыт Вакетаев, заявил, что в насилии, захлестнувшем сейчас Украину, виноват Зеленский.

«Главная задача президента — сохранять мир. Зеленский оказался неспособен это сделать, — сказал он Eurasianet.org. — Зеленскому надо было сдаться в первый же день. Ему не надо было никого впутывать, надо было просто сказать “пожалуйста, добро пожаловать”. Помните, во Франции, когда немцы вошли в Париж, не было никаких жертв. Они просто вошли в Париж, и всё».

После обеда перед посольством появилась небольшая группа демонстрантов, поддерживающих Украину. Между ними и сторонниками России завязалось несколько словесных перепалок. Проходившая мимо пожилая женщина обвинила собравшихся в нацистских симпатиях и попыталась вырвать у них украинский флаг. В конце концов прибыли полицейские, которые задержали участников антивоенного протеста.

В Узбекистане любые митинги такого рода были бы невозможны. По-видимому, в освещении событий в Украине онлайн не допускается даже слишком явное проявление симпатий к какой-либо из сторон. Журналистка Мария Козлова сказала, что получила от официальных органов предупреждение, в котором говорилось, что опубликованное ею интервью с послом Украины может быть расценено как подстрекательство к незаконным действиям.

В то же время российское государственное телевидение считает, что узбекские СМИ занимают чрезмерно проукраинские позиции, так как в основном цитируют материалы украинских и независимых российских изданий.

«К нам в редакцию обращаются зрители из Узбекистана. Они боятся, что русофобская истерия, транслируемая такими СМИ и блогерами, в конечном счете выльется в агрессию по отношению к русским», — сказал в сюжете, вышедшем в эфир 6 марта, ведущий канала «Россия 24» Роберт Францев.