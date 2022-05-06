Война в Украине резко ускорила переход ЕС на зеленую энергию

РФ грозит превращение в заповедник грязных, морально устаревших технологий, а то и «стихийная декарбонизация» – вынужденное уменьшение объемов добычи и сжигания ископаемого топлива вследствие экономического спада.

Приблизит ли война декарбонизацию?

В ответ на российскую агрессию против Украины одиннадцать стран Евросоюза в начале апреля заявили о намерении ускорить переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В частности, крупнейшая экономика ЕС, Германия, обещает удвоить долю ВИЭ в энергобалансе, доведя её до 80% против нынешних 40% уже к 2030 году.

«С одной стороны, климатический кризис достигает апогея. С другой […] вторжение России показывает, насколько важно постепенно отказаться от ископаемого топлива», – заявил министр экономики Роберт Хабек. О планах расширить производство чистой энергии в ответ на российскую угрозу заявляют и другие страны, например, Дания и Испания.

Политика пользуется поддержкой, даже несмотря на рекордный рост цен и спад производства в еврозоне, вызванные энергетическим кризисом. Согласно опросам, от 55% до 77% немцев одобряют отказ от импорта углеводородов из РФ и ускоренный переход на ВИЭ.

Подавляющее большинство европейцев разделяло беспокойство о климате и до российского вторжения. Но теперь аргумент о том, что, заливая горючее в бензобак, вы заправляете деньгами военную машину Путина, делает доводы зелёных ещё весомее.

Масштабные акции с требованием прекратить закупки у Москвы и, одновременно, форсировать декарбонизацию недавно прошли в Западной Европе и Северной Америке.

Сочувствующие Украине возмущены тем, что около 47 млрд евро было уплачено европейскими потребителями ископаемого топлива российским экспортерам с начала войны, в том числе 27 млрд – за газ. Энергетические компании утверждают, что запрет на импорт повредит бизнесу. «В конечном итоге, это приведет к политической борьбе», – прогнозирует Пирани.

Как «зелёное ускорение» изменит жизнь европейцев?

Высказывается мнение, что европейские потребители дорого заплатят за обсуждаемое нефтяное и, особенно, газовое эмбарго против Кремля. Оптовые и розничные цены на газ бьют рекорды ещё с конца прошлого года: в первом квартале они были вшестеро выше, чем в 2020-м.

Резкое удорожание топлива может привести к социальным конфликтам, наподобие памятных протестов «жёлтых жилетов» во Франции, спровоцированных налогом на дизель. Водители и курьеры в Великобритании и Германии уже бастуют, а позиции правых популистов, вроде Марин Ле Пен или Виктора Орбана (выступающих против эмбарго) довольно сильны.

Однако экологические меры, если они будут корректно применяться, способны смягчить последствия шока и улучшить условия жизни людей, убежден Саймон Пирани, почетный профессор университета Дарема, автор книги «Сжигание: глобальная история потребления ископаемого топлива».

«Agora Energiewende (мозговой центр в Германии, работающий с инженерами и учеными) выступил с планом, позволяющим сократить ежегодное потребление газа в ЕС на 123 млрд кубометров, что примерно равно уровню российского импорта, к 2027 году только за счет энергосберегающих мер. Они включают улучшение теплоизоляции зданий, установку электрических тепловых насосов вместо газовых бойлеров, повышение энергоэффективности промышленных процессов и сетей, быстрое распространение ВИЭ. Это не только сократило бы зависимость от российского газа, но и уменьшило бы количество энергии, необходимой домохозяйствам, а значит и пугающе высокие коммунальные счета», – подчеркивает собеседник Eurasianet.org.

Изменения в привычном образе жизни в первую очередь могут коснуться транспорта, потребляющего до 70% импортируемой в Европу нефти.

«Международное энергетическое агентство предлагает быстро сократить использование нефти с помощью энергосберегающих мер, таких как снижение скоростных лимитов на автодорогах, поощрение людей работать из дома или пользоваться каршерингом, воскресенья без автомобилей, поездки на бизнес-встречи поездами вместо самолетов и так далее», – говорит учёный.

Авторы аналитического доклада «Гринпис» утверждают, что подобные решения могут избавить ЕС от потребности в 28% российской нефти за считанные месяцы. Труднее и дольше – перестроить европейскую экономику на фундаментальном уровне.

«В будущем мы не можем позволить себе иметь отрасли промышленности, производящие машины на ископаемом топливе, строящие энергетически неэффективные здания или штампующие другие продукты, используемые и выбрасываемые неэффективно. Мы не можем иметь транспортную систему, где люди летают на однодневные бизнес-встречи, пользуясь правительственной поддержкой аэропортов и авиаиндустрии. Я не считаю, что общество будет вынуждено страдать в процессе декарбонизации, но оно будет вынуждено жить иначе», – уверен Пирани.

Возможен ли откат назад?

Кремль яростно оспаривает мнение, что отказ от российских углеводородов благотворно скажется на экологии. В начале апреля экс-президент РФ и зампред Совбеза Дмитрий Медведев разразился гневной тирадой, обвиняющей Европу в предательстве её «зеленых идеалов» под давлением денежных мешков из США.

По его словам, американские нефть и газ, экспорт которых в ЕС стремительно растет – «самые грязные в мире», так как их добыча из сланцев сопровождается утечками метана – парникового газа, даже более опасного, чем CO2.

«Думаю, недалёк тот день, когда улыбающаяся [климатическая активистка] Грета Тунберг появится в Европе в рекламе автозаправок под американским брендом», – злорадствует чиновник, некогда возглавлявший совет директоров «Газпрома».

Мессидж России понятен: без российского газа (считающегося в ЕС переходным видом топлива, способным в ближнесрочной перспективе заместить уголь и нефть) зеленый переход невозможен, а борьба с энергозависимостью от Москвы обернется покорностью Вашингтону.

Хотя сланцевые нефть и газ действительно опасны, специалисты сомневаются, что российское сырьё чище.

«[Российский] природный газ не показал, насколько он чист. От Ямала до Германии нет системы измерения утечек метана из [трубопроводной] сети. Есть оценки, купленные «Газпромом» – они в пользу “Газпрома”, и другие, основанные на спутниковых данных (они показывают, что на Туркмению и Россию приходится большая часть утечек из газопроводов – прим. ред.)», – говорит эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития ЮНИСЕФ, гендиректор компании «КарбонЛаб» Михаил Юлкин.

Газ – большая проблема для Европы, чем нефть, поставки которой легче заместить. Однако в том, чтобы сократить его потребление в обозримом будущем, нет ничего невозможного, если широко внедрять энергосберегающие технологии, отмечает Саймон Пирани.

Тем не менее опасения, что война в Украине затормозит декарбонизацию в Европе, не совсем беспочвенны.

Есть опасность, что правительства и нефтяники стран Запада решат производить больше углеводородов, чтобы компенсировать нехватку российских. Например, норвежская компания планирует бурить новые нефтяные скважины у побережья Ньюфаундленда, а Дания – расширять добычу газа на шельфе Северного моря.

«Это циничный трюк. Такие месторождения не начнут производить сколько-нибудь значительное количество нефти еще порядка шести, семи, может быть, десяти лет. Они бесполезны во время нынешнего кризиса, в масштабах же климатической политики разработка новых месторождений в 2030-х – просто преступление», – считает учёный.

Того же мнения придерживается генсек ООН Антониу Гутиерриш, недавно назвавший страны, вынашивающие подобные планы, «опасными радикалами».

Бойкот России подстёгивает спрос на атомную и даже самую «грязную» – угольную – энергию, предупреждают эксперты.

Спрос на уголь начал расти еще до войны, лишь усугубившей ситуацию. В марте Европа импортировала на 40% больше этого сырья, чем годом раньше.

«Если политическая борьба, о которой я упомянул, будет проиграна, мы можем прийти к тому, что правительства переведут газовые электростанции на уголь или задержат поэтапный отказ от атомных станций», – констатирует профессор университета Дарема.

Но, хотя Германия, Польша, Италия, Греция, Чехия переносят сроки ликвидации морально устаревших угольных ТЭС, эксперты называют «оживление угля» недолговечным. Тренд исчерпает себя не позже, чем через три года, полагает Лаури Мюлливирта (Lauri Myllyvirta) из Центра исследований энергии и чистого воздуха.

Что ждёт Россию?

В результате ускоренного войной перехода Евросоюза на ВИЭ России грозит тройной удар: во-первых, она стремительно теряет своего крупнейшего покупателя энергоносителей; во-вторых, сокращение потребления нефти, газа и угля в Европе уронит цены на них по всему миру, т.е. даже в других регионах РФ будет вынуждена продавать эти свои главные экспортные товары по более низким ценам; и, в-третьих, под влиянием вышеупомянутых факторов Россия столкнется с кризисом своей нынешней экономической модели.

Между тем ещё недавно российские аналитики рассчитывали, что повышенный спрос на голубое топливо в качестве альтернативы углю и нефти обеспечит газовикам по крайней мере двадцать лет процветания.

Главным поводом к оптимизму были растущие азиатские рынки, но и традиционного покупателя, ЕС, не сбрасывали со счетов. Пару лет назад «Газпром» предвкушал, что сокращение газодобычи в Европе позволит ему занять дополнительную нишу величиной в 80 млрд кубометров к 2030 году.

По мнению Михаила Юлкина, подобные ожидания были иллюзией с самого начала.

«[В России] поднялся радостный крик, когда Европа включила природный газ в свою зеленую таксономию. Но, во-первых, сейчас вы не можете поставить новую газовую станцию, не закрыв угольную, а, во-вторых, [вы можете сделать это] только до 2030 года. То есть, на всю эту лафу дано времени – семь-восемь лет, после чего газ будет замещаться солнцем, ветром, может быть, ядерными источниками», – объясняет директор «КарбонЛаб».

Сейчас, когда российское сырьё ещё и политически токсично, надежды российских производителей нажиться на декарбонизации в ЕС исчезают окончательно.

«Война многое меняет. В 2000-х российская экономика снова встала на ноги, и те, кто её контролировал, стали очень богатыми в результате нефтяного бума. В 2010-х ситуация в нефтяной индустрии ухудшилась из-за волатильности цен и естественного истощения нефтяных месторождений, разработанных в советское время.

Тогда же, когда новые значительные газовые месторождения были открыты на Ямале, стало труднее открывать новые нефтяные месторождения. Сейчас санкции и уход западных нефтяных компаний с российского рынка делают задачу еще сложнее.

Если санкции будут усиливаться, Россия перенаправит продажи нефти от западных стран [на юг и восток]. Но разведка и добыча станут тяжелее. Будет сложнее получить технологии для разработки труднодоступной нефти, также как и финансовые ресурсы.

Поэтому, если мир не установится очень скоро (что мне кажется маловероятным) добыча нефти и газа в России вполне может начать снижаться», – предсказывает Саймон Пирани.

На этом фоне о политике декарбонизации в самой России можно надолго забыть, так как избыток углеводородов внутри страны, скорее всего, стимулирует их бездумное потребление во имя реиндустриализации и импортозамещения. Начавшийся демонтаж природоохранного законодательства усугубит последствия.

Однако, если на сознательные усилия властей по внедрению ВИЭ, повышению энергоэффективности зданий и предприятий рассчитывать не приходится, то стихийная декарбонизация вполне может стать реальностью, считает Юлкин.

«Если мы не придумаем, что (кроме углеводородов) предложить мировому рынку, это будет означать потерю значительной доли экспорта, а значит и ВВП. Декарбонизация пойдет по пути, которым мы ходили в 1990-е – путём сжатия экономики. Тогда мы вылезли [из кризиса] за счёт нефти и газа, но второй раз так не случится. Даже наши предприятия черной металлургии могут оказаться неконкурентоспособными, так как в Европе всерьёз думают об безуглеродной стали. Если мы не встроимся в эти цепочки, нас ждёт худший сценарий декарбонизации», – предрекает эксперт.