Война в Украине ставит под угрозу экспорт казахстанской нефти

Казахстан может столкнуться с экономическим кризисом, т.к. война в Украине поставила под угрозу экспорт нефти, на долю которой приходится около 14 процентов ВВП и 57 процентов экспорта.

Основная часть экспортных поставок осуществляется по трубопроводу, который пролегает от месторождения на западе Казахстана через юг России к нефтеналивному терминалу в Новороссийске, расположенному на черноморском побережье России. Пропускная способность трубопровода, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), составляет около 60 миллионов тонн в год.

Новороссийск расположен всего в 200 километрах от украинского порта Мариуполь, где сейчас идут ожесточенные бои. По этой причине нефтеналивным танкерам положена «страховая премия за страхование от военных рисков», сумма которой, по данным американского информагентства S&P Global Platts, достаточно высока, что является сдерживающим для покупателей фактором с момента начала российского вторжения в Украину в прошлом месяце.

По имеющейся у Platts информации, грузоперевозчики отменяют заранее сделанные заказы на танкеры для перевозки нефти из Новороссийска.

Одним из основных пунктов назначения экспортируемой с терминала нефти является украинский порт Одесса, откуда она поступает в трубопроводную сеть Европы. Поскольку ожидается, что в ближайшие дни Одесса подвергнется российским бомбардировкам, этот маршрут практически закрыт.

Добыча на гигантском Тенгизском месторождении Казахстана, эксплуатируемом компанией Chevron, и прокачка нефти по трубопроводу КТК продолжаются в штатном режиме, хотя по причине «военного риска» цена на казахстанскую нефть упала, несмотря на то, что мировые цены на нефть взлетели до самого высокого уровня с 2008 года.

К сожалению для Казахстана, риск не ограничивается физической опасностью, которую представляет конфликт.

Около 10 процентов нефти, прокачиваемой по трубопроводу КТК, поступает с месторождений в российском секторе Каспия и смешивается с казахстанской нефтью. В условиях, когда США ввел, а ЕС рассматривает запрет на импорт российской нефти, покупатели рискуют остаться с полным нефти танкером без возможности ее куда-либо доставить.

Проблемы могут возникнуть и с правом собственности на трубопровод. Оператором российского участка является КТК-Р – базирующаяся в Москве компания, в то время как сам трубопровод принадлежит консорциуму, в котором российской государственной компании «Транснефть» принадлежит 24 процента акций, а дочерним компаниям попавших под санкции российских нефтяных гигантов «Лукойл» и «Роснефть» – еще 20 процентов. В настоящее время неясно, станет ли это причиной включения трубопровода в санкционный список.

Поток казахстанской нефти в Новороссийск может еще и продолжается, но резервуары терминала не безразмерные и способны вместить объем, прокачиваемый на протяжении всего нескольких дней при полной загрузке трубопровода. Как только они заполнятся, поток придется остановить, что, в свою очередь, приведет к сокращению добычи нефти на казахстанских месторождениях.

Казахстан располагает альтернативными маршрутами экспорта, но ни один из них не сможет компенсировать потери, понесенные в случае остановки КТК.

До четверти казахстанской нефти экспортируется по другим российским трубопроводам, включая 4000-километровую сеть «Дружба», которая снабжает нефтеперерабатывающие заводы в Восточной Европе и дальше на запад до Германии, хотя и этот маршрут может быть закрыт, если ЕС примет решение запретить импорт нефти из России.

У Казахстана есть еще один экспортный маршрут доставки на востоке – трубопровод в Китай, способный перекачивать 20 миллионов тонн в год, что составляет около трети мощности КТК.

Этот трубопровод используется также для транспортировки нефти с российских месторождений, и в случае если их разработка будет приостановлена, высвободятся мощности для экспорта казахстанской нефти.

Другим вариантом для казахстанских производителей нефти может стать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, пролегающий из Азербайджана через Грузию в Средиземное море Турции, по которому уже транспортируется часть казахстанской нефти.

Данный маршрут с максимальной пропускной способностью 50 миллионов тонн в год, призванный транспортировать нефть на танкерах через Каспий в Баку, является логистически более сложным и, следовательно, более дорогим в использовании, чем трубопровод КТК.

Тем более что с января 2021 года Анкара повысила плату за транзит с 0,55 доллара за баррель до 1,50-2,00 доллара за баррель. Причина повышения цен неясна, но объем нефти, прокаченный через линию в прошлом году, снизился примерно на 4 процента по сравнению с 2020 годом (несмотря на рост спроса на нефтепродукты в связи с ослаблением пандемии COVID-19) и на 22 процента по сравнению с 2018 годом.

По данным турецкого государственного оператора трубопровода Botaş, который управляет турецким участком БТД, в прошлом году объем прокачанной по линии нефти составлял всего 55 процентов от пропускной способности, а это значит, что остались не задействованы 22,5 миллиона тонн мощности – достаточно для значительной части казахстанского экспорта, который в настоящее время направляется в Новороссийск.

4 марта Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR, которая является основным акционером БТД, осуществляющим транзит казахстанской нефти, отметила, что «в настоящее время» не планируется транспортировать никакие дополнительные объемы казахстанской нефти.

Контроль над перекачиванием экспортируемой нефти из одного трубопровода в другой, вероятно, будет сопряжен с юридическими, коммерческими и логистическими сложностями; значительного увеличения объемов прокачиваемой по БТД казахстанской нефти невозможно достичь в одночасье.

Однако существует еще одна сложность.

Согласно компании BP, которая является еще одним крупным акционером БТД, прокачиваемую по этой линии казахстанскую нефть компания SOCAR смешивает с другими сортами нефти, поступающими из Туркменистана и России.

Ни SOCAR, ни BP не ответили на запросы о дополнительных комментариях.

На сегодняшний день Азербайджан, Грузия и Турция, через территорию которых пролегает трубопровод, заявили об отказе вводить какие-либо собственные санкции против Москвы.