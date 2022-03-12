Война в Украине усиливает напряженность в Карабахе

Август 2021 года: российские миротворцы в Карабахе разворачивают флаг своей страны на военной базе. (Фото: mil.ru)

Пока на Украине бушует война, напряженность нарастает и в другой горячей точке постсоветского пространства — Карабахе.

С начала марта, сразу после российского вторжения в Украину, все чаще стали появляться сообщения о нарушениях прекращения огня. Одновременно с этим Баку начал пропагандистскую кампанию по дискредитации российских миротворческих сил в Карабахе.

Приблизительно с 5 марта и от азербайджанских военных, и от властей самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики, ориентирующейся на Армению, начали поступать сообщения об усилении огня. Карабахские власти утверждают, что интенсивный огонь с азербайджанской стороны продолжается, а азербайджанцы транслируют на села с армянским населением требования уезжать.

Был поврежден — азербайджанцами, как утверждают карабахские власти, — и жизненно важный трубопровод, снабжающий Карабах газом. В результате население несколько дней не имело возможности отапливать свои дома.

Нынешнее обострение напряженности стало самым сильным за последнее время. И обе стороны связывают его с войной в Украине.

Армяне утверждают, что азербайджанцы пытаются добиться преимущества в Карабахе, воспользовавшись моментом, когда внимание всего мира отвлечено, а российские военные заняты в Украине. В результате войны 2020 года Азербайджан вернул себе значительную часть территории, перешедшей к армянам после первой войны между двумя сторонами в 1990-х годах. Но он по-прежнему стремится взять под свой контроль и оставшуюся часть, которую охраняют российские миротворческие силы в составе 2000 человек.

«В последние дни, пользуясь случаем, из-за чрезмерно занятой ситуации мира и особенно России вокруг Украины, резко усилились провокации и угрозы со стороны Азербайджана в отношении мирного населения Арцаха», — сказал 11 марта государственный министр самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян. (Арцах — альтернативное армянское название Нагорного Карабаха)

«Сегодня также делаются шаги по дискредитации роли России в Арцахе и на Южном Кавказе в целом, что означает, что чем глубже будет кризис вокруг Украины, тем заметнее будут эти атаки на Россию, предпринимаемые на разных уровнях», — сказал депутат парламента Армении Тигран Абрамян.

Сигналы, поступающие из Баку, не столь однозначны, но они свидетельствуют о целенаправленных попытках подчеркнуть недостатки и слабости российских миротворцев.

Провластный сайт Report.az в своей статье от 7 марта указывает на недавние нарушения прекращения огня, в которых обвиняет армянскую сторону: «Ответственность в вопросе контроля за соблюдением режима прекращения огня лежит всецело на [российских миротворцах]. То есть миротворцы либо не справляются с возложенными на них функциями, либо попросту попустительствуют армянам».

В другой статье, опубликованной в тот же день на военно-аналитическом веб-сайте Caliber.az, утверждается, что командующий российскими миротворческими силами замешан в Карабахе в нескольких коррупционных схемах (никаких доказательств этого в статье не приводится) и потому стал марионеткой армянских властей Карабаха.

«На протяжении последних недель градус напряженности в Карабахе повышается… Но что или кто придает подобную смелость бандитам в Карабахе? — спрашивается в статье. — Главной фигурой, на которую опираются бандиты в Карабахе, стал нынешний командующий РМК, генерал-майор Андрей Волков».

Одновременно с этим по азербайджанским социальным сетям широко разошлась видеозапись колонны российской военной техники, проходящей по Лачинскому коридору — дороге между Карабахом и Арменией.

«Согласно предположению, они будут переброшены в Украину, — говорится в материале Caliber от 9 марта, снова не приводящем никаких доказательств. — Согласно другой версии, часть военнослужащих РМК перебросят на 102-ую базу в Гюмри, а военнослужащие этой базы, в свою очередь, будут направлены на подмогу российской армии в Украине».

10 марта власти Карабаха выступили с заявлением, в котором отрицали, что какие бы то ни было российские военнослужащие покидают регион. Сами российские миротворцы от комментариев воздержались. Хотя раньше российская миссия почти ежедневно публиковала сообщения о своей деятельности в Карабахе, начиная с 26 января она не выпустила ни одного пресс-релиза.

К третьему направлению критики российских миротворцев относятся утверждения о том, что они сами представляют угрозу для Азербайджана.

Депутат парламента Эльман Мамедов сравнил ситуацию с событиями 2008 года в Грузии, когда грузинские силы атаковали Южную Осетию, а Россия — ссылаясь на то, что нападению подверглись находившиеся там российские миротворцы, — нанесла сильный ответный удар. «Российские военные находились в Южной Осетии в качестве миротворцев, — сказал Мамедов журналистам. — Грузия решила провести операцию по восстановлению территориальной целостности. Россия сочла это опасностью для своих миротворцев. Результат общеизвестен».

Как обычно, подобные заявления делают провластные СМИ или не особо высокопоставленные фигуры, а официальные лица хранят молчание. Любопытным исключением из этого правила стала жалоба Министерства обороны на комментарий официального представителя российских военных, который иначе, вероятно, остался бы незамеченным.

На прошедшем 7 марта брифинге о гуманитарной помощи Украине представитель российских вооруженных сил кратко упомянул о гуманитарном грузе, отправленном «Нагорным Карабахом». Хотя можно предположить, что он имел в виду контролируемую армянами самопровозглашенную республику — которая действительно отправляла некоторую гуманитарную помощь, — недовольство МО Азербайджана вызвало исключительно употребление этого топонима.

«Недопустимо использование выражения “Нагорный Карабах” в заявлении, сделанном Министерством обороны Российской Федерации , — заявило Министерство обороны. — На территории Азербайджанской Республики нет административно-территориальной единицы под названием “Нагорный Карабах”».

Тем временем живущие в Карабахе армяне сообщают, что села по-прежнему подвергаются нападениям азербайджанцев, в том числе с использованием тяжелого вооружения. 11 марта было обстреляно из минометов село Хнапат, а жители села Тагавард сообщают, что азербайджанские силы через громкоговорители требуют от них покинуть село.