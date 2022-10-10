Война в Украине – причина транспортных заторов в Грузии

Рынок грузоперевозок в Грузии, который активно рос в последние годы, переживает бум после вторжения России в Украину. (Фото: официальные материалы правительства Грузии)

Война в Украине оказала влияние на многие сферы жизни Грузии, но особенно заметно она сказалась на грузоперевозках.

За несколько месяцев после вторжения России в Украину бесконечные вереницы грузовых автомобилей в самых различных районах страны стали привычным делом.

В результате войны сильно нарушились международные логистические цепочки. Грузовые автомобили, которые раньше доставляли товары на рынки России и Центральной Азии и в обратном направлении через Украину, из-за войны в этой стране были вынуждены отклониться от привычного пути, а транспортные гиганты, которые раньше перевозили грузы из Китая и обратно посредством российских железнодорожных коридоров, ведущими с востока на запад, также были вынуждены изменить маршруты из-за международных санкций.

Теперь большую часть грузоперевозок они осуществляют через Грузию – страну, которая в течение многих лет расхваливала свой потенциал (до сей поры в основном нереализованный) в качестве транзитного узла.

«Вместо России грузовики теперь проезжают через территорию Грузии», – сказал один из сотрудников таможни изданию Jnews, которое работает на юге Грузии и уже несколько месяцев сообщает о 30-километровых очередях грузовиков у КПП «Карцахи» на грузино-турецкой границе.

Приводя данные таможенной службы, Jnews сообщило в сентябре, что в 2022 году поток грузовиков, проезжающих по территории Грузии, увеличился на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом, в том числе наблюдается 16-процентный рост интенсивности движения в направлении Турции и 20-процентный рост – в направлении Азербайджана.

Расположенный в регионе Самцхе-Джавахети пункт «Карцахи» является относительно менее загруженным местом пересечения границы с Турцией. В августе через этот пункт пропуска в Грузию въехало более 6 тысяч грузовиков, а выехало более 8 тысяч. Согласно данным министерства внутренних дел, это более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода предыдущих лет, в том числе в допандемийный 2019 год.

Рост потока грузовых автомобилей наблюдается на всех пунктах пересечения границы, и он рос еще до того, как война в Украине привела к дальнейшему увеличению их числа: в августе этого года было зарегистрировано более 70 тысяч грузовиков, прибывших в Грузию, по сравнению с примерно 60 тысячами в августе 2021 года и 50 тысячами в августе 2019-го.

Судя по номерным знакам скопившихся на КПП «Карцахи» грузовиков, они прибыли из самых разных стран: Турции, Азербайджана, Беларуси, России, Украины, Казахстана, Ирана и др. Jnews сообщает, что грузовики, сутками простаивающие в очереди, выбрасывая прямо там свой мусор, «превращают обочину в свалку».

«Карцахи», где ранее не наблюдалось подобных пробок, является, пожалуй, наиболее показательным примером того, как геополитические сдвиги и война изменили картину на рынке транспортно-логистических услуг.

За последние месяцы таможенные органы Грузии неоднократно сообщали о том, что им приходится работать на пределе своих возможностей из-за «возросшего автомобильного грузопотока» на всех пунктах пересечения границы.

В их числе «Сарпи» – более загруженный пункт пропуска на турецкой границе в расположенном на юго-западе Аджарском регионе Грузии и «Верхний Ларс» на севере страны. Последний является единственным функционирующим пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России, а также представляет собой жизненно важную артерию для Армении, которая экономически зависит от России, но не имеет выхода к морю и общей границы с ней.

На КПП «Верхний Ларс» постоянно наблюдается массовое скопление машин, поскольку плохие погодные условия могут нарушить движение через высокогорный перевал. Но в этом году заторы были еще сильнее, и Армения пытается запустить новое паромное сообщение в качестве объездного пути.

Турция также проявляет интерес к проходящему через Ларс маршруту. Ранее Турция осуществляла более половины объема торговли с Россией посредством автомобильного транспорта, в основном через Украину. Теперь многие из грузовых автомобилей проходят через Грузию, и в растущих очередях у КПП «Сарпи» все чаще встречаются грузовики из других стран.

По мере развития Грузии как транзитного узла она также значительно расширяет собственную торговлю со всеми четырьмя соседями.

В частности, значение международных железнодорожных и морских маршрутов, проходящих через Грузию, возросло на фоне связанных с войной сдвигов в транспортной системе, что повышает интерес к так называемому «Среднему коридору».

Мультимодальный коридор между Азией и Европой позволяет отправлять грузы в обход России: по железной дороге через страны Центральной Азии, затем на пароме по Каспийскому морю до Азербайджана и вновь по железной дороге на запад до Грузии и далее в европейские порты.

Международные железнодорожные перевозки через Грузию резко возросли: 477 грузовых поездов прибыли в Грузию в августе по сравнению с 356 в том же месяце в 2021 году и 323 в 2019-м. «Грузинская железная дорога» сообщила о рекордно высокой прибыли в первой половине 2022 года.

Грузинские порты также сообщили, что в первой половине этого года они обработали почти на 20 процентов больше грузов по сравнению с 2021 годом.

Однако все еще имеются препятствия, мешающие Грузии в полной мере воспользоваться новыми транспортными возможностями, которые открыла перед ней война. В стране нет глубоководного порта на Черном море, главная автомагистраль страны, ведущая с востока на запад, много лет находится на реконструкции, а пограничные переходы не обладают достаточной пропускной способностью, чтобы справиться с возросшим грузопотоком.

Руководство Грузии утверждает, что они уделяют этому внимание.

«Мы [...] вкладываем значительные средства в развитие инфраструктуры нашей страны, чтобы расширить транзитные возможности Грузии на благо региона, – сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН 22 сентября. – Наша цель – привлечь как можно больше иностранных институциональных инвесторов, содействовать реализации проектов регионального значения и укрепить наши инфраструктурные возможности. Все это поможет нам стать полноценным мостом между Востоком и Западом».

В июле Гарибашвили отправился в турне по Центральной Азии, где провел ряд деловых встреч на высоком уровне, в ходе которых обсуждались вопросы, в том числе касающиеся транспорта и логистики. На сегодняшний день интерес центральноазиатских стран к альтернативным маршрутам как никогда высок: они регулярно участвуют в международных встречах с Грузией, Азербайджаном и Турцией, чтобы ускорить процесс их разработки.

Представители грузинской таможни заявили, что пограничные пункты пропуска модернизируются, чтобы обслуживать значительно возросшие грузопотоки, и что они тесно сотрудничают с граничащими с Грузией странами для поиска краткосрочных решений.

Однако ситуация с портом остается неясной. Проект строительства глубоководного порта Анаклия, вокруг которого кипели политические споры, был отменен два года назад. А строительные работы на самом сложном 52-километровом участке главной автомагистрали будут завершены только в следующем году.

«Нам необходимо вкладывать больше инвестиций в инфраструктуру, чтобы расширить возможности по приему больших объемов грузов. Однако речь идет не только о порте. Сегодня нам определенно нужен глубоководный порт и новые терминалы. Нам нужны железные дороги, чтобы иметь возможность перевозить большие объемы грузов, – сказал Business Media Georgia в сентябре Мамука Мурджикнели, генеральный директор грузинской транспортно-логистической компании Wondernet Express Investment Group. – Я считаю, что в ближайшие пять лет мы сможем принимать больше грузов и вернуть позиции, которые наша страна исторически занимала на Шелковом пути».