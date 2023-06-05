Война и россияне: власти РФ намерены расширить пригодные для войны категории граждан

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Война и россияне» на Eurasianet.org.

Развязанная Кремлем война в Украине продолжает все больше проникать в российское общество и отражаться на жизни простых граждан. В этой связи неудивительно, что, согласно последнему индексу тревожностей, в пятерку основных источников тревоги россиян вошли явления, так или иначе связанные с этим конфликтом: диверсии на территории РФ, ход СВО, отправка людей на войну, рост цен и падение уровня жизни.

И, судя по последним событиям, у россиян есть все основания для страхов: только за последние несколько дней каждый из этих источников принес новые поводы для тревоги.

Попавшие в армию будут служить до конца жизни?

Одна из наиболее громких последних инициатив властей – законопроект, разрешающий брать в армию ограниченно годных по здоровью, а также судимых и находящихся в тюрьмах. Его авторы – глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов – уверены, что в периоды мобилизации, военного положения и военного времени такие граждане должны иметь право пополнить ряды российской армии.

При этом уволиться со службы во время войны можно будет только по достижении 65 лет.

Учитывая, что средняя продолжительность жизни мужчин в РФ составляет примерно те самые 65 лет, ушедших на фронт фактически можно будет держать там до их смерти – от пули или старости.

Как пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на экспертов, депутаты лишь «приводят закон в соответствие с произволом»: мобилизованным и другим военнослужащим подразделений Минобороны и так уже пояснили, что на СВО их могут удерживать бессрочно (новая инициатива распространит это положение и на контрактников), а частично годных и осужденных забирали на фронт и раньше. Примечательно, что недавно Верховный суд подтвердил, что формально мобилизация в России продолжается.

При этом избежать участия в войне становится все труднее. Об этом свидетельствуют свежий отказ Минобороны освобождать от мобилизации людей с диабетом и болезнями сердца, а также рекомендация комитета ГД по обороне отклонить внесенный депутатом от КПРФ Михаилом Матвеевым законопроект об отсрочке от мобилизации для кандидатов и докторов наук.

Кроме того, власти, и так уже максимально усложнившие жизнь уклоняющимся от службы, решили закрутить гайки еще потуже. В частности, бизнесу собираются в 20 раз повысить штрафы за трудоустройство уклонистов.

Принимаются и более жесткие меры. Например, в Северной Осетии владикавказский гарнизонный военный суд, по сообщениям, «поставил на поток» показательные процессы за «неявку в срок без уважительных причин на службу в период мобилизации». В мае состоялись как минимум два таких процесса, в обоих случаях обвиняемые получили серьезные тюремные сроки. Причем посмотреть на суды «согнали всех местных военнослужащих». В пресс-службе суда при этом открыто заявили, что строгие приговоры и публичность наказания – «профилактическая мера, направленная на поддержание воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах РФ».

Набор на войну идет полным ходом

Хотя продолжают поступать сообщения о том, что призыв мужчин по мобилизации продолжается, власти, похоже, решили сделать акцент на пополнении армии за счет «добровольцев». Соответствующие указания спустили властям регионов. В частности, как написало издание «Фонтанка», руководство Санкт-Петербурга составило медиаплан по массовому найму новых контрактников. Пик агитации, на которую потратят около 200 млн рублей, по замыслу, придется на август.

Власти утверждают, что в этом году удалось набрать 117 тысяч контрактников, а план на весь год, по сообщениям, составляет 400 тысяч.

Не хватает оккупационным властям на аннексированных территориях и медиков. Депутаты предложили решать проблему путем введения обязательного распределения выпускников медицинских вузов по регионам. Предполагается, что у молодых врачей будет опция выбора – полтора года отработать на Дальнем Востоке или «новых территориях», либо три года – в любой другой точке РФ. По словам Леонида Слуцкого, лидера ЛДПР, выступившей с такой инициативой, этот вопрос партия обсуждает с правительством.

Военные действия на территории РФ

Тем временем война в Украине все больше непосредственно проникает на территорию России. Как заявил руководитель Погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов, с начала «СВО» регионы РФ более 2 тыс. раз подверглись обстрелам со стороны Украины. Впрочем, и без признаний спецслужб распространение боевых действий на российскую территорию ярко иллюстрируют не прекращающиеся новости об атаках беспилотников и столкновениях с «разведывательно-диверсионными группами». То, что еще недавно было редкими инцидентами, стало почти повседневной реальностью.

Особенно достается Белгородской области. Проблема столь серьезная, что местный губернатор Вячеслав Гладков периодически проговаривается о бедственном положении вверенной ему территории. Так, чиновник неоднократно жаловался на нехватку средств для оказания помощи пострадавшим и устранения разрушений. Во всей этой ситуации порадоваться можно разве что за главу администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова, которого Путин 1 июня наградил орденом Мужества «за самоотверженность».

Между тем впечатленный происходящим в соседнем регионе губернатор приграничной Курской области Роман Старовойт предложил разрешить раздавать местным жителям оружие. По его мнению, оно могло бы пригодиться «народным дружинам» в нынешней ситуации.

Множатся и налеты дронов. На прошлой неделе беспрецедентной по спровоцированным эмоциям оказалась атака беспилотников на Москву и Подмосковье 30 мая. Российские СМИ сообщали о 25–32 БПЛА, Минобороны отчиталось лишь о восьми. При этом власти явно старались максимально снизить репутационный ущерб от ситуативного превращения столицы в прифронтовой город, нахваливали работу ПВО и всячески пытались придать как можно меньше значения случившемуся. Кроме того, Кремль разослал провластным СМИ методичку, в которой потребовал от редакций рассказать о «мгновенной» реакции федеральных служб, руководства Москвы и области, чья работа оказалась «качественной и сосредоточенной». Также предлагалось поведать москвичам, что они в такой ситуации проявили «спокойствие и выдержку». К успокоению населения привлекли даже Владимира Путина, буднично заявившего, что ПВО отработала «штатно, удовлетворительно, хотя и есть над чем работать». По его словам, РФ сталкивалась «с такими же проблемами на аэродроме Хмеймим в Сирии». Видимо, это должно было вселить в россиян чувство безопасности.

Российская элита, включая Путина, кажется, все-таки обеспокоена участившимся проникновением в воздушное пространство страны дронов, долетающих не только до Кремля, но и элитных районов на Рублевском шоссе. Как стало известно на этой неделе, управделами президента России заключило контракт на срочное проектирование бомбоубежища для кремлевской Центральной клинической больницы с поликлиникой. На бункер вместимостью 800 человек, который должен защищать еще и от радиации, предполагается потратить более 35 млн рублей. О том, как власти уверены в эффективности российских систем ПВО, говорит и решение перенести Международный авиационно-космический салон (МАКС), запланированный на 25-30 июля. Отложили, по данным СМИ, аэрокосмическую выставку, традиционно проводившуюся в подмосковном Жуковском раз в два года с 1993-го, на неопределенный срок.

Экономика

Между тем даже те, кому не угрожает призыв в армию или военные действия на территории РФ, все равно не могут избежать последствий конфликта.

В частности, Минфин сообщил об обвальном – более чем на 20% – падении сборов налога на доходы физических лиц по итогам первого квартала 2023 года. Хотя ведомство не уточнило причин, мнения экспертов сходятся: у россиян сильно упали доходы.

Более того, проблема с сокращением доходов значительно усугубляется ростом цен. Медианная оценка наблюдаемой населением годовой инфляции в мае составила 14,1%, сообщил Центробанк РФ.

Рост наблюдался по большинству наименований товаров и услуг. И даже в тех случаях, когда смерть, казалось бы, должна освободить человека от земных проблем, война создала новые тяготы для его близких: стало известно, например, что с января 2022 года в России резко подорожали гробы и ритуальные услуги (в частности, гробы – на 52%, рытье могил – на 13%, кремация – на 36%). Эксперты объясняют это возросшей из-за военных действий смертностью и санкциями.

Репрессии

Тем временем множатся и репрессии военного времени. Так, на журналиста Валерия Нечая, бывшего главного редактора «Эха Петербурга», завели дело по административной статье об участии в деятельности «нежелательной организации». Поводом оказались «результаты проверки по факту распространения в сети Интернет» материалов издания «Медуза», объявленной в РФ «нежелательной» 26 января 2023 года.

Однако, если опасность «нежелательных» репостов многие граждане уже осознали, то принятый во всех чтениях Госдумой закон о наказании за распространение карт или изображений с «неверными границами России» еще только предстоит испытать на практике. Согласно новой норме, тем, кто решит демонстрировать карты, оспаривающие «территориальную целостность» РФ, грозит штраф до 1 млн рублей или административный арест до 15 суток. Другими словами, все карты, на которых Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины не будут обозначены территорией России, могут быть сочтены экстремистскими. Сколько таких подрывающих «суверенитет» РФ карт лежит на полках и висит на стенах в российских домах, школах и учреждениях, неизвестно.

Миграция

Между тем, пока различные ветви власти соревнуются в закручивании гаек для населения, Минфин выступил с весьма либеральным, по нынешним временам, предложением. Финансовое ведомство внесло новый законопроект, который предполагает для уехавших из страны россиян сохранение налоговой ставки в 13-15% после утраты налогового резидентства. Путь правительства к такой инициативе был весьма тернист, поскольку изначально планировалось не поощрить покинувших РФ граждан, а наоборот максимально обложить их налогами. Но, судя по всему, в Кабмине решили, что эффективнее было бы сохранить уехавших, но оставшихся в экономике россиян. По привычной ставке платить налоги такие сотрудники смогут в том случае, если в трудовом договоре будет прописано, что их место работы находится за пределами России. В случае принятия нормы закон вступит в силу с 2024 года.

Тем не менее российские власти не только хотят подольше и побольше удержать людей в экономике, но и думают, как и кому усложнить отъезд из РФ. На прошлой неделе Госдума в первом чтении приняла законопроект о выезде за границу людей, имеющих доступ к гостайне. Во-первых, под ограничения теперь попадут адвокаты, работающие по делам с гостайной. Во-вторых, военнослужащим больше не придется подписывать добровольное согласие на оформление доступа к гостайне. Авторы нормы объяснили, что многие граждане, идущие на военную службу, отказываются оформлять подобный допуск, поскольку не хотят в будущем проблем с выездом из страны. А потому депутаты решили избавить их от такой опции выбора.

Кроме того, появились сообщения, что российским учителям – как минимум в Петербурге – начали раздавать списки стран, в которые им запрещен выезд. И хотя документ, который требуют подписать от педагогов, носит пока рекомендательный характер, ему предлагается следовать, чтобы «не было лишних вопросов».

На этом фоне и с такими потребностями Кремль вряд ли обрадовала новость о рекордном падении рождаемости в стране. Однако власти вместо того, чтобы заняться устранением причин негативных тенденций, задумались о запуске программы репатриации. С подобным предложением выступило МВД, полагая, что освобождение от необходимости подтверждать знание русского языка и предоставление права получать вид на жительство без предварительного оформления разрешения на временное проживание позволят увеличить приток людей в РФ.

Так или иначе, эти и другие новости прошедшей недели не отразились позитивным образом на спокойствии россиян. По данным Фонда «Общественное мнение», тревожное настроение среди россиян в мае снова стало преобладать над спокойным – 53% против 42%.