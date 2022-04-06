Война России против Украины бьет по экономике Грузии

Рост цен на пшеницу, а значит и на хлеб, кажется неизбежным, что чревато социальным недовольством в стране, где большинство населения балансирует чуть выше черты бедности. (Фото: iStock)

Экономика Грузии, которая одинаково зависит от торговли как с Россией, так и с Украиной, готовится к тяжелым последствиям войны. И больше всего она может сказаться на двух основных продуктах в жизни грузин: хлебе и вине.

Несмотря на политическую вражду между двумя странами, Россия является для Грузии буквально житницей: на нее приходится 94 процента всего импорта пшеничной муки. Подобная зависимость породила опасения по поводу возможной нехватки хлеба, и в первые же дни войны многие грузины раскупили практически всю имеющуюся в магазинах муку.

Импорт российской пшеницы был приостановлен, но грузинские чиновники утверждают, что ее запаса в стране хватит на два месяца. Но когда этот запас закончится, вариантов у нее, возможно, будет не так много.

На долю России и Украины приходится около 30 процентов мирового экспорта пшеницы. В опустошенной войной Украине посев и уборка пшеницы оказались под угрозой, поскольку «хлеборобы находятся на передовой», сообщил 29 марта глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли. По его словам, Украина превратилась «из всемирной житницы в страну, стоящую в очередь за хлебом».

После начала войны и Украина, и Россия наложили запрет на экспорт пшеницы, чтобы покрыть потребности внутреннего рынка. Российское эмбарго носит частичный характер и затрагивает только экспорт пшеницы ближайшим соседям, но поставки в другие страны также были приостановлены после того, как международные транспортные и финансовые компании ушли из России.

Но грузинские чиновники настаивают на том, что у страны есть и другие варианты.

«Вопрос в цене, – сказал журналистам министр экономики Леван Давиташвили. –Дело не в том, что у Грузии нет вариантов». Давиташвили упомянул Казахстан и Восточную Европу в качестве возможной альтернативы России, но, учитывая перебои с поставками по всему миру, Грузии, возможно, придется подождать своей очереди.

Повышение цен на пшеницу, а значит и на хлеб, выглядит неизбежным, а это чревато социальным недовольством в стране, где большая часть населения балансирует чуть выше уровня бедности. Недавний рост цен на топливо – еще одно последствие войны – уже вызвал протесты.

Что касается экспорта, то и здесь Грузия сильно зависит от России, за которой закреплен статус главного экспортного рынка для грузинского вина.

В 2021 году россияне закупили рекордные 62 миллиона бутылок грузинского вина на сумму 131 миллион долларов, что составляет около 56 процентов всего экспорта грузинских вин. На втором месте Украина, которая в том же году завезла в страну 13 миллионов бутылок на сумму 25 миллионов долларов.

Из-за войны экспорт в Украину был приостановлен на неопределенное время – ведущие в страну маршруты перекрыты, а большинству украинцев сейчас все равно не до вина, – тогда как в России продажам препятствуют международные санкции. Грузия не участвуют непосредственно в санкциях, но международные ограничения, направленные на изоляцию финансовой системы России, означают, что грузинские экспортеры сталкиваются с проблемами при получении платежей от российских покупателей.

«Большая партия товара, которая предназначалась для России и Украины, застряла в Грузии, – сказал службе новостей BMG основатель «Телавского винного погреба» Зураб Рамазашвили. – Вино, которое не удается продать, продолжает храниться в резервуарах, и у нас может не хватить места для нового урожая».

На протяжении своей долгой истории геополитический конфликт в Грузии препятствует торговле с Россией, ее крупнейшим экспортным рынком и вторым по величине источником импорта после Турции.

В 2006 году, в самый разгар холодной зимы, Россия приостановила поставки газа в Грузию, оставив большую часть страны без основного источника обогрева. В качестве причины перебоев Москва назвала аварию на трубопроводе, но в Грузии многие расценили это как предлог для наказания Тбилиси за сближение с Западом. В том же году Кремль запретил ввоз алкогольных напитков из Грузии, а также из Молдовы – еще одного постсоветского государства, которое все чаще оказывало открытое неповиновение Москве.

Грузия начала предпринимать попытки по диверсификации источников импорта энергоносителей и экспорта вина, но эта тенденция замедлилась после смены правительства в 2012 году и прихода к власти партии «Грузинская мечта», одним из обещаний которой во время предвыборной кампании было снизить уровень конфронтации с Москвой.

Вскоре после выборов Россия отменила запрет на грузинское вино, а также добилась экономических успехов и в других областях. В 2021 году Россия стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Грузию и вторым по величине поставщиком природного газа (после Азербайджана).

«Хотя в Грузии понимают, что Россия не является надежным торговым партнером по многим причинам, это все еще удобный и обширный экспортный рынок, который заинтересован в традиционно производимых Грузией товарах, таких как вино и минеральная вода, – сказал Eurasianet.org Алекси Алексишвили, генеральный директор тбилисской консалтинговой компании PMCG Consulting Group. – Грузинские компании, естественно, обращаются к России, даже если они прорабатывают другие варианты».

Возможно, вино и не является основной статьей дохода для Грузии (на него приходится 6 процентов от общего объема экспорта страны), но именно оно прославило страну и стало его символом, а винодельческая промышленность является одним из крупнейших работодателей в Грузии, которая в целом является аграрной страной. «За винодельческой промышленностью стоит много людей и много усилий, – сказал Алексишвили. – Приостановка поставок в Россию и Украину будет иметь глубокие и многосторонние последствия для Грузии».

Всю серьезность последствий невозможно оценить, поскольку они зависят от продолжительности конфликта. Даже если российское вторжение вскоре завершится и международные санкции будут отменены, отголоски нанесенного экономике ущерба, скорее всего, еще долго будут ощущаться в обеих странах, что поумерит любовь к вину.

«Вино – это не тот товар, который можно просто взять и продать кому-то другому, если один рынок закрывается, – сказал Алексишвили. – Необходимо рекламировать и популяризировать вино на новых рынках, убедиться, что на него есть спрос. В отличие от вина, ферросплавы можно относительно легко перенаправить на другие рынки».

Ферросплавы не имеют такого культового значения, но по факту являются гораздо более значимым источником дохода для Грузии и представляют собой второй по важности экспортный продукт страны после меди. В прошлом году Грузия экспортировала ферросплавы на сумму более 447 миллионов долларов, что почти вдвое превышает стоимость экспорта вина. Около 36 процентов (172 миллиона долларов) было отправлено в Россию.

Но металлургия – гораздо более устойчивая отрасль, чем сельское хозяйство, когда речь заходит о внешнем давлении. Такие сплавы, как ферромарганец и силикомарганец, на которых специализируется Грузия, необходимы для производства стали в качестве раскисляющих и упрочняющих агентов. Цены на эти сплавы выросли на фоне беспокойства Европы по поводу перебоев с поставками из Украины, которая также является их крупным производителем: до войны около 30 процентов силикомарганца поставлялось в Европейский Союз из Украины.

Рыночные наблюдатели рассчитывают на реструктуризацию международных цепочек поставок ферросплавов, поскольку ЕС ищет замену Украине и России. Несмотря на краткосрочные задержки, у грузинских производителей ферросплавов вряд ли возникнут проблемы с поиском покупателей.

Спад российской экономики может также привести к сокращению объема денежных переводов, которые грузины, как временные трудовые мигранты, так и получившие российское гражданство, посылают своим семьям в Грузию. По данным исследования Transparency International, в прошлом году из России в Грузию было отправлено денежных переводов на сумму 411 миллионов долларов, что составляет 17,5 процента от всех денежных переводов в Грузию.

Вдобавок ко всему, крупные иностранные инвесторы могут колебаться по поводу инвестиций в Грузию, которую многие называют следующей мишенью Москвы. «Что касается иностранных инвесторов, то Грузия сейчас рассматривается как потенциальное поле битвы, поэтому, вполне возможно, что поток прямых иностранных инвестиций сократится», – сказал Алексишвили.

На данный момент многие из этих экономических факторов находятся вне контроля грузинских властей. Помимо предоставления субсидий и внедрения механизмов контроля над инфляцией Тбилиси мало что может сделать для смягчения последствий надвигающегося кризиса. «Если Грузия и может извлечь какой-то урок из этой ситуации, так это необходимость диверсификации торговых потоков в долгосрочной перспективе», – сказал Алексишвили.