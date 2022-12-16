Война убивает российский футбол

Из-за войны в Украине российский клубы и сборная оказались отстранены от международных соревнований. Из России уезжают иностранные игроки и тренеры, падает уровень чемпионата и наполняемость трибун, как и общий интерес к футболу – самой популярной игре в стране. Спортивные власти РФ периодически вбрасывают идею смены футбольной прописки с европейской на азиатскую. Однако у этой инициативы есть ряд очевидных минусов, не говоря уже о том, что на такой переход потребуется разрешение ФИФА. В последнее время также активно продвигается идея принятия в чемпионат РФ клубов с «новых территорий», включая Крым. Последние оставались за скобками национальных турниров с момента аннексии полуострова. Если это произойдет, Россия окончательно порвет с мировым футболом.

Российские болельщики никогда не были избалованы высокими достижениями в футболе, хотя за последние десятилетия и случались отдельные вспышки. Например, в 2004 году, когда московский ЦСКА выиграл второй по значимости европейский клубный турнир Кубок УЕФА (ныне Лига Европы). Или в 2008 году, когда сборная заняла третье место на Чемпионате Европы, а петербургский «Зенит» взял Кубок УЕФА.

Тем не менее статистика показывает, что футбол был и остается самым популярным видом спорта у населения. Яркой иллюстрацией чего можно считать результаты анализа поисковых запросов, представленных «Яндексом» в 2013 году. К такому же выводу в мае 2022 года пришел директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта Алексей Дроздов.

Последние 50 лет футбол в РФ формировался как главный национальный вид спорта, пояснил Eurasianet.org футбольный эксперт, экс-комментатор федерального телеканала «МАТЧ ТВ» Александр Шмурнов. «Футбол в России отличается от любого другого вида спорта – даже от хоккея – тем, что он воистину привлекает широкую публику. Вряд ли можно добиться от гимнастики или фехтования 40-тысячных аншлагов или рейтингов, сопоставимых с новостными программами. Футбол – это то, за что люди готовы платить деньги. Ценность интриги соревнования, уровень боления, значимость самого шоу – людям важно, чтобы было красиво, чтобы матчи были статусными, в том числе международными. Когда в 1981 году тбилисское “Динамо” играло в финале Кубка Кубков, за эту команду из национальной республики болели во всем СССР. Это было событие для всей страны», – отметил эксперт.

Не успели остыть олимпийские факелы в Пекине, как разгорелся пожар войны в Украине. В тот момент мало кто осознавал весь ужас и масштаб случившейся катастрофы. В международной изоляции оказалась не только Россия, но и российский спорт. Под санкции попали все виды спорта, однако наиболее чувствительным стал удар по футболу, поскольку именно он всегда находился в центре народного внимания.

Московский «Спартак» как раз готовился сыграть в 1/8 финала Лиги Европы, но был дисквалифицирован. Уже тогда среди болельщиков, помимо обиды на УЕФА, зазвучали опасения, что российские клубы могут быть надолго отстранены от европейских турниров.

Одновременно ФИФА разрешила иностранцам в российских клубах приостанавливать контракты в одностороннем порядке. Из Российской премьер-лиги (РПЛ) начался массовый исход. Уже 15 марта «МАТЧ ТВ» сообщил, что первенство покинули 27 легионеров. Сильнее всех пострадал ФК «Краснодар». Первым уехал главный тренер Даниэль Фарке, а за ним все девять зарубежных футболистов, числившихся в составе. Летом часть приостановивших контракты игроков вернулась, а некоторым клубам даже удалось привлечь в команду новых легионеров. Но хотя отток и замедлился, основная тенденция осталась прежней.

Даже российские спортивные СМИ, работающие в условиях цензуры, не могли игнорировать положение, в котором оказался футбол. Например, в мае «МАТЧ ТВ» выпустил материал с громким заголовком: «Российский футбол забанен везде. Список последствий». А в сентябре на профильном ресурсе «Чемпионат» вышла статья: «Грустная статистика РПЛ. Чемпионат России становится все хуже». Сейчас эта статья называется иначе: «Любопытные цифры РПЛ, которые вы не заметили. Наш чемпионат превратился в лигу разгромов».

К осени также стало очевидно, что война быстро не закончится. Переждать бурю не удалось, и футболу в РФ придется существовать в новых реалиях. Следствием изоляции российского футбола будет устойчивая деградация, пояснил Eurasianet.org основатель ресурса UA.tribuna.com, сооснователь Sports.ru (ныне покинувший проект) Дмитрий Навоша. «Сильным тренерам и игрокам будет неинтересно играть в России без шанса на участие в еврокубках. У самих российских футболистов мотивация будет снижаться, а конкурентная среда и, соответственно, прогресс – слабеть. Это будут совсем локальные, второсортные звезды – типа актеров российского кино», – считает эксперт. По его словам, в российском футболе будет становиться меньше денег и, хотя «ведущие олигархические клубы даже с вдвое усохшими бюджетами будут вполне богаты, по региональным клубам разных лиг пройдет новая волна банкротств».

«Тем региональным клубам, что смогут как-то поддержать штаны, не будет хватать на развитие спортивной инфраструктуры и собственных школ. Последнее, впрочем, и так не было сильной стороной России даже тогда, когда “Зенит” брал Кубок УЕФА и покупал футболистов за десятки миллионов долларов», – отметил Навоша.

В настоящее время у сборной России практически нет шансов принять участие в Чемпионате Европы-2024. У клубов теоретическая возможность сыграть в еврокубках 2023/2024 еще сохраняется. «На данный момент мы члены УЕФА – да, отстранены от соревнований, но теоретически нас могут вернуть к соревнованиям в следующим году», – напомнил в конце ноября президент РПЛ Александр Алаев.

Однако на деле это вряд ли случится, а негативные последствия сложившейся ситуации видны уже сейчас. Как отметила в недавней статье газета «Коммерсантъ», «одним из самых заметных итогов первого круга чемпионата России по футболу стало, по сути, катастрофическое снижение средней посещаемости его матчей». Если брать показатель допандемийного сезона 2019/2020, то в среднем на матчи РПЛ в первом круге приходили 18388 человек. В то же время за аналогичный период сезона 2022/2023 заполняемость трибун упала на 41,3% и составила 10772 зрителя. Отчасти, это объясняется тем, что с 1 июля 2022 года в РФ вступил в силу закон о Fan ID, который подразумевает получение «паспорта болельщика» для прохода на стадион. Большинство фанатских объединений крупнейших клубов России объявили бойкот попыткам государства ввести строгий контроль за болельщиками. Однако ТВ-рейтинги РПЛ говорят, что, скорее всего, дело не только в скандальном законе.

Как отметил портал Metaratings со ссылкой на данные аналитической компании Mediascope, рейтинги РПЛ на «МАТЧ ТВ» упали на 15% по сравнению с прошлым сезоном. На 50% упали и просмотры Лиги чемпионов, что свидетельствует об общем снижении интереса к футболу. По товарищеским матчам со сборными Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана подробной статистики ТВ-рейтингов трансляций пока нет. Тем не менее она вряд ли будет впечатляющей, учитывая уровень продемонстрированного футбола. И это при том, что игра с Узбекистаном прошла в день открытия ЧМ-2022, а с Кыргызстаном была первой за последние 10 месяцев. Как заметил Александр Шмурнов, на футболках сборной России впору писать «не можем повторить». А вот такую характеристику игра в Бишкеке получила от газеты «Спорт-Экспресс»: «по содержанию этот матч – из ряда тех, которые лучше поскорее забыть».

«Российский футбол последние 20 лет развивался на двух китах», – рассказал Eurasianet.org Шмурнов. По его словам, первый – это несравнимая популярность с другими видами спорта, выражающаяся в многотысячных аншлагах и ТВ-рейтингах, что выливалось в связанные с этим инвестиции. Второй – это непосредственно футбольный бизнес: трансферы, маркетинг, деньги, включая теневые, которые крутятся вокруг клубов.

«С началом изоляции уровень резко упал. И дело не только в отъезде легионеров, а в том, что у участников футбольных процессов потерялись европейские ориентиры. Например, для президента ЦСКА Евгения Гинера много лет ориентиром было попадание в Лигу чемпионов, которая минимум приносила $20 млн. Это были живые деньги от УЕФА, которые становились подушкой для бюджета, и без них такой клуб как ЦСКА не мог существовать. А сейчас нет денег и нет ориентиров. Привлекательность шоу падает, и с этим ничего нельзя сделать, пока снова не появится европейский ориентир», – сказал эксперт.

Тем не менее спад интереса к футболу — не единственный возможный сценарий. Так, по мнению Дмитрия Навоши, в РФ в будущем возможен и «эффект Ирана», когда на футбол в похожих обстоятельствах ходят десятки тысяч человек. «Допускаю, что аудитория на трибунах может не упасть кратно. В стране, где запрещено все западное – от музыки и зрелищ до одежды и медиа – футбол – своего рода пространство относительной свободы и такой почти контркультурной среды», – отметил эксперт.

Тем временем пока господин Алаев надеется на возвращение российского футбола на международную арену, другие чиновники выдвигают несовместимые с этим сценарием инициативы. Так, 24 октября на встрече с Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство и Российский футбольный союз (РФС) договорились об интеграции аннексированных у Украины территорий в регулярные чемпионаты РФ. Министр спорта Олег Матыцин эту идею поддержал. А больше всех обрадовался «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев, который заверил, что команды из Крыма «смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ (вторая по значимости футбольная лига в РФ. – прим. ред.), начиная с сезона 2023/2024».

В ответ на заявления российских чиновников президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко обещал потребовать от ФИФА и УЕФА «применить самые строгие санкции в отношение РФС», а значит исключить РФ из этих организаций. Собственно, из-за угрозы подобных санкций крымские клубы восемь лет и оставались вне чемпионатов России.

Также периодически появляются слухи, что РФ рассматривает возможность перехода из Европейской в Азиатскую конфедерацию футбола. Алаев – глава РПЛ и по совместительству вице-президент РФС – «как болельщик» недавно заявил, что России лучше играть в Европе, поскольку «это номер один в футболе». Впрочем, если встанет вопрос «отбираться, условно, через Азию, либо вообще никуда не отбираться», то смена конфедерации может иметь смысл, отметил он. Другое дело, что без разрешения ФИФА такой переход невозможен.

По мнению Шмурнова, можно представить «сумасшедший сценарий, при котором Россия будет играть в одной лиге с Катаром, а шейхи начнут платить миллионы долларов». «Однако вряд ли кто-то скажет, что ему все равно, если он будет соревноваться не с Месси, а с Бен Махмудом. Сомневаюсь, что это сработает даже за большие деньги. Внутреннее ощущение, что больше никогда нельзя будет выиграть у чемпионов, просто уведет со временем детей и взрослых от футбола», – сказал он.

Эксперт считает, что есть три варианта развития событий.

Первый – наиболее позитивный – заключается в том, что война заканчивается и происходит смена власти с последующими структурными изменениями в стране. Тогда через 2-3 года Россия начинает постепенно возвращаться. В этом случае ей разрешают принять участие в отборочном турнире к ЧМ-2026, а с 2024 года с обнуленным рейтингом в УЕФА ей позволяют заявить один клуб в третий по значимости турнир Европы – Лигу Конференций. «Тогда через 5-6 лет появятся ориентиры. Это позитивный сценарий, поскольку сильно снизится интерес, уйдут люди, уйдут большие и шальные деньги – теневые структуры в футболе отомрут, потому что, когда стервятнику нечего клевать, он улетает», – пояснил он. По его мнению, футбол все равно останется любим. «Шальной бизнес уйдет, и начнет появляться низовой. Это может оказаться выходом из той грязи, в которую попал футбол в России. Но это оптимистичный, идеалистичный сценарий», – подчеркнул Шмурнов.

Второй сценарий: завтра война заканчивается чей-то победой, и Россию начинают возвращать в мировые процессы сразу. «Если она закончится тем, что Путин настоит на своем и скажет “давайте нас возвращайте”, то это будет жуткий вариант. Это будет возвращение через губу, никто этого хотеть не будет, а принципы строительства футбола в РФ останутся прежними, все болячки останутся. Если Россия проиграет войну, тоже все будет по-прежнему, потому что те люди, которые развращали российский футбол, никуда не уйдут», – сказал Шмурнов.

И третий сценарий – «самый реальный и печальный» – закрытие границ и изоляция на десятилетия. «Россию будет ждать превращение в советский футбол 1950-х годов, который не имел выхода на международный уровень. Будет футбол коммунистического типа без настоящих ориентиров, он превратится в игрушку для чиновников. Разговоры о приеме в чемпионат крымских команд или клубов с оккупированных территорий к этому и ведут. В итоге будет как в советское время: первый секретарь одного райкома против первого секретаря другого. Это не нормально, но, когда страна закрытая, она управляется автократически, а автократия подразумевает только такое развитие», – отметил эксперт.

По его мнению, настоящий футбол может быть только в свободной стране, поскольку он – «зеркало жизни любого общества». «Бразилия – страна свободная, но плохо организованная, поэтому у них прекрасный футбол, только они ничего не выигрывают. А Англия и Франция – свободные, но еще и хорошо организованные, поэтому и выигрывают», – пояснил он. Шмурнов уверен, что дальнейшая судьба российского футбола напрямую зависит от происходящего в политике. «Сейчас российский футбол просто гниет. Нет питательной почвы, нет ориентиров, остались только ошметки народной любви», – заключил эксперт.