Войска из Южной Осетии сражаются за Россию в Украине

Когда 35-летний военнослужащий из Южной Осетии Андрей Бакаев погиб в Украине, его похоронили на родине с полными воинскими почестями.

Бакаев был «осетин и русский, настоящий защитник, — сказал на похоронах, прошедших 17 марта в Цхинвали, де-факто руководитель Южной Осетии Анатолий Бибилов. — Он понимал, куда он идет, но воинский долг был превыше всего».

Бакаев, служивший сержантом в российской 58-й общевойсковой армии, был одним из неизвестного числа жителей Южной Осетии, отправленных в Украину для участия в войне, которую ведет там Россия. 28 марта украинский Генеральный штаб сообщил, что на войну были отправлены около 150 южноосетинских военнослужащих, но сами официальные лица в Цхинвали не называют никаких цифр.

Первая группа была отправлена на войну 16 марта; в социальных сетях появились видеозаписи ее отъезда на бронемашинах. 26 марта, как сообщили власти территории, была переброшена вторая группа. Это были солдаты российских частей, размещенных в Южной Осетии, в составе которых служат и местные военные, привлеченные по контракту.

Об отправке в Украину военнослужащих из Абхазии, будь то российских или местных, не сообщалось. Однако де-факто министерство обороны заявило, что «всецело поддерживает специальную военную операцию, проводимую Российской Федерацией на Украине».

Хотя обе эти территории провозгласили независимость в начале 1990-х годов, после того как они откололись от Грузии, большинство стран мира считают их грузинскими. После войны 2008 года между Россией и Грузией Москва признала их независимость, но ее примеру последовали лишь немногие другие государства.

Сейчас эти территории получают крупномасштабную финансовую и военную поддержку России. Общее число размещенных на них российских военнослужащих неизвестно, но, по оценкам грузинских источников, их численность составляет около 10 000 человек. А поскольку Россия столкнулась в Украине с более сильным, чем ожидалось, сопротивлением, она вынуждена привлекать к боевым действиям дополнительные силы, в том числе с Кавказа.

Обе территории выражают поддержку нападения России на Украину не только военными средствами.

26 февраля Абхазия вслед за Россией официально признала независимость двух сепаратистских регионов Украины, Донецкой и Луганской народных республик. (Южная Осетия признала их еще в 2015 году.)

Были отмечены проявления поддержки войны общественностью, хотя и срежиссированные властями. Правящая в Южной Осетии партия «Единая Осетия» организовала в центре Цхинвали автопробеги и танцевальные представления, на которые собрались десятки человек, размахивавшие флагами Южной Осетии, Донецка, Луганска и России.

«Мы поддерживаем [Россию], потому что сами испытали на себе всю трагедию политики национализма и фашизма. [Мы] вместе с Россией, вместе с народом Донбасса», — сказал на одной из таких демонстраций Бибилов.

В столице Абхазии Сухуми 11 марта прошел митинг в поддержку войны, на который на стадионе «Динамо» собрались около 2500 человек, большую часть которых, похоже, составляли представители силовых структур.

«Я, как глава государства, все руководство Республики Абхазия и наш многонациональный народ всецело поддерживаем президента России Владимира Владимировича Путина», — сказал на этом митинге де-факто руководитель Абхазии Аслан Бжания.

Кроме того, обе территории принимают гражданских беженцев, спасающихся от боевых действий в Донбассе.

Соображения безопасности

К 26 марта в Украине погибли не менее 34 военнослужащих из Северной Осетии (российской республики, граничащей с Южной Осетией). В Южной Осетии это привело к усилению беспокойства по поводу судьбы собственных военных; также высказывались опасения, что отправка войск в Украину оставит территорию без защиты от Грузии.

«Все, что связано с ситуацией в Украине, затрагивает и нас, и мы, к сожалению, к этому не готовы, — сказал РСЕ/РС бывший офицер вооруженных сил Южной Осетии Эдуард Габараев. — Защищать свой дом необходимо, но целиком доверять его даже братской стране нельзя. Мы должны сами защищать свой дом, а не просить других делать это за нас».

Бибилов возражает против опасений такого рода. «Другого выхода и другого решения у осетинского мужчины нет и быть не может! — написал он в своем Telegram-канале. — Мне говорят, что наших парней отправляют на смерть. Нет — их отравляют за Победой!» Однако он добавил, что вооруженные силы территории должны быть готовы к любым «провокациям» со стороны Грузии.

В Абхазии правительство привело свои вооруженные силы в боевую готовность в ответ на командно-штабные учения НАТО, проводившиеся в Грузии. «Тбилиси не отказался от воинственной риторики и курса на вступление в Североатлантический альянс», — заявил 26 марта представитель военного ведомства.

Однако Грузия не проявляет намерений переходить в наступление, даже в ситуации, когда внимание России отвлечено на другие проблемы.

«Мы никому не угрожаем, — сказал 1 марта министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, отвечая на заявления де-факто властей Абхазии и Южной Осетии. — Мы не будем применять силу. Мы придерживаемся официально провозглашенной мирной политики, которую поддерживают наши международные партнеры».

Извне Грузии кое-кто призывает ее воспользоваться нынешней ситуацией.

«Если будут открываться вторые фронты для Российской Федерации, которые она искусственно создала собственными действиями за свою короткую историю, они нам будут очень качественно помогать», — сказал 26 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он также посетовал, что Грузия в этом отношении «ведет себя не очень корректно».

«Некоторые страны поймут, что сейчас может быть удобный момент, чтобы вновь забрать у России свои земли, — написал 29 марта в Twitter поддерживающий Грузию американский конгрессмен Адам Кинцингер. — Начинается срочная распродажа оккупированных территорий».

Однако Тбилиси не спешит поддаваться на такие призывы.

«[Он] призывает Грузию (и других) к отказу от политики мирного восстановления территориальной целостности, к открытию второго фронта, чтобы разрушались и наши города и села, чтобы гибли и грузинские женщины и дети? Серьезно?» — написал в Twitter в ответ на замечания Данилова председатель грузинского парламентского комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе.

«Извините, но это слишком, — добавил в сообщении в Facebook оппозиционный журналист Ника Гварамия. — Это не устроит никого кроме России».