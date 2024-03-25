Восток – дело тонкое, но со всех сторон – проблемное

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Пока лидер РФ Владимир Путин воюет против Украины и стращает войной Запад, в Россию пришла беда с Востока. Боевики террористической группировки «Исламское государство» утроили один из самых кровавых терактов в истории страны в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», застав врасплох кремлевских силовиков, занятых поимкой и преследованием оппозиционеров. Путин, в начале недели принимавший от азиатских партнеров поздравления с победой на «выборах», в конце недели принимал уже соболезнования. Впрочем, они его, вероятно, волновали, скорее, формально. В конце концов массовое убийство россиян не мешало ему вести войну против Украины, а тревожная ситуация, которая складывается у Москвы в торговле с ключевыми восточными партнерами, так или иначе сказывается на «кошельке» Кремля. Ради ее выравнивания человек, переназначивший себя на пост президента, уже запланировал скорый визит в Китай.

Беда с Востока

Одно из любимых занятий российской пропаганды и МИД РФ – это доказывать отсутствие изоляции Москвы. Развязав два года назад войну против Украины и рассорившись с Западом, Кремль использует любую возможность показать, как много у него «друзей» и «союзников». Не стали исключением и «выборы» президента, на которых с помощью массовых фальсификаций и под аккомпанемент репрессий с результатом, достойным азиатского диктатора, в отсутствии конкурентов первым финишировал Владимир Путин. Министерство пропагандистских дел, все еще по инерции называющее себя внешнеполитическим ведомством, принялось подробно отчитываться о телефонных звонках хозяину Кремля, которые поступали ему от преимущественно азиатских лидеров, поздравлявших с «убедительной победой».

Не остался в стороне и председатель КНР Си Цзиньпин, ограничившийся, правда, короткой телеграммой. Зато премьер Индии Нарендра Моди спустя три дня молчания все-таки набрал Путину, с которым, если верить МИД РФ, «в теплом и дружеском ключе» поздравил коллегу «с уверенной победой», а также отметил, как двусторонние отношения «поступательно и динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства». Неизвестно, входит ли в «привилегированный пакет» отказ Нью-Дели пускать в индийские порты подсанкционные танкеры или не отдавать российскому бизнесу причитающиеся ему за нефть рупии, но разговор так или иначе состоялся.

Подконтрольные Кремлю СМИ также старались внести свою лепту. Госагентство РИА Новости даже выпустило материал с заголовком: «Азиатские СМИ признали высокий уровень поддержки Путина». При этом у пропагандистов явно была своя цель: их не особо интересовало, что пишут о «выборах» в Китае или КНДР, зато якобы восхищенные медиа из Южной Кореи, Японии и Индонезии явно должны были подчеркнуть силу и могущество путинской России. Можно, конечно, разобрать каждую вырванную из контекста цитату, размещенную на сайте РИА Новости, но пропагандисты предусмотрительно не оставили гиперссылок на приведенные в пример статьи. Тем не менее мем о «восхищенных болгарах» лучше чего бы то ни было иллюстрирует подход издания пропагандистки Маргариты Симоньян к «сбору» информации.

Так или иначе, если посмотреть на географию поздравлений Путину с его «туркменским» результатом, Россия действительно «развернулась» на Восток.

Восток, а если говорить шире – наиболее бедная и несчастная часть Глобального Юга, спустя неделю после «триумфа» Путина также напомнил России о себе. В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», административно расположенном в подмосковном Красногорске, произошла атака террористов афганского филиала «Исламского государства» - «Вилаят Хорасан», жертвами которой стали более 130 человек. И хотя почти сразу стало понятно, что российские силовики, видимо, растратив все ресурсы на преследование оппозиционеров и «экстремистов ЛГБТ», проспали страшную атаку исламских радикалов, Кремль и пропаганда пустились всеми правдами и неправдами привязывать к теракту Украину.

При этом МИД РФ тут же принялся публиковать выражение соболезнований и осуждения терроризма со всего мира, приходящие в том числе от западных стран. Единственные, чьи соболезнования, видимо, не принимались, оказались США, которых спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова в колонке для газеты «Комсомольская правда» в чем-то, но не вполне понятно в чём, обвинила.

При этом трагедия, казалось, на время вывела Россию из международной изоляции. Но Кремль, воюющий против Украины и пугающий войной весь Запад, очевидно, не мог признать, что общая для цивилизованного мира угроза исламизма, который, как правильно подчеркнул президент Таджикистана Эмомали Рахмон, чьи уроженцы оказались исполнителями теракта в «Крокусе», не имеет ни национальности, ни религии, ни родины, пришла оттуда, где всегда и находилась – из неблагополучных частей Азии и Глобального Юга, которыми заправляют схожие по духу и электоральным результатам путинскому режиму диктаторы. Кстати, Рахмон, который, безусловно, прав в своих суждениях относительно терроризма, властвует в Таджикистане более 30 лет, а его республика, по классификации Всемирного банка, остается беднейшей страной «в Европе и Центральной Азии», что само по себе – питательная почва для террористических группировок.

Беды с Востоком

Так или иначе то, с каким упорством Кремль настаивает на «украинском следе» в теракте в Подмосковье, явно говорит о том, что правда Путина не интересует. Случившуюся трагедию Москва хочет использовать в своих политических целях, в том числе с помощью пыток – включая отрезание ушей и удары током по гениталиям – нужные показания из задержанных, а затем поскорее заняться тем, что ее по-настоящему волнует.

А тревожит нацлидера, вероятно, состояние торговых отношений с ключевыми партнерами в Азии. Ведь пробуксовка экономического взаимодействия с крупными игроками на Востоке бьет по доходам Кремля и, соответственно, по его возможностям вести войну против Украины. Как сообщило агентство Reuters, а за ним и российские СМИ, первый зарубежный визит после своей пятой инаугурации Путин во второй половине мая собрался нанести в Китай. Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, конечно, пока не подтвердил эту информацию, но китайское направление в планах хозяина Кремля, который, как известно, воспринимает Си Цзиньпина «ханом», а КНР – новой «Золотой ордой», выглядит логичным.

Тем более, что на третий год войны против Украины у Москвы накопилось сложностей даже в отношениях с Пекином – преимущественно санкционно-технических. В частности, китайские банки массово не принимают платежи от российских компаний, опасаясь вторичных санкций со стороны Запада. На днях подтвердилось, что банки из КНР начали блокировать даже транзакции в юанях из РФ. Такие денежные переводы, по словам участников рынка, не проходят с середины января, что сильно сказывается на торговле и серьезно повышает издержки для бизнеса. При этом российские власти, вероятно, пытаясь, как всегда, преуменьшить масштаб проблем, рапортуют об успехах «дедолларизации» и взаиморасчетах между РФ и КНР, которые на 90% происходят в юанях и рублях. Правда, вице-премьер РФ Александр Новак, которому было поручено на прошедшей неделе похвастаться таким достижением, поведал о статистике за 2023 год, умолчав о проблемах 2024 года.

Между тем из-за пробуксовки расчетов через банки Китая, а также – Турции и ОАЭ, у «теневого флота» Путина, состоящего из старых танкеров, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты, возникли нарастающие сложности с экспортом дизельного топлива. Выяснилось, что по состоянию на 17 марта на путинских танкерах, дрейфующих в море в ожидании клиентов, скопилось 6,2 млн баррелей дизеля. По данным Bloomberg, у РФ в «плавучих хранилищах» содержатся рекордные за все время наблюдений объемы непроданного дизеля, которые превышают довоенные показатели в 10 раз, а объемы до недавнего усиления санкций со стороны США – в 4,5 раза. И это ведь речь идет об основном экспортном виде российских нефтепродуктов.

Тем временем ситуация в торговле нефтью с Индией продолжает ухудшаться, несмотря на все разговоры Путина с Моди. В начале недели стало известно, что крупнейший индийский оператор по переработке нефти Reliance Industries отказался принимать танкеры «Совкомфлота» из-за американских санкций. Однако спустя несколько дней выяснилось, что дела у Кремля обстоят еще хуже: не только крупнейший НПЗ, а все индийские нефтепереработчики прекратили принимать танкеры «Совкомфлота». Не хотят подставляться из-за России как частные, так и государственные НПЗ. Аналитики отмечают, что без танкеров этой подсанкционной компании у России резко сокращаются возможности для доставки нефти, что приводит к сокращению скидок для покупателей и, как следствие, снижает привлекательность «черного золота» из РФ, которое и так политически «токсично» из-за развязанной Путиным войны с соседним государством. В итоге Индия, закупившая огромные объемы нефти у Кремля в первые два года агрессии против Украины (хотя и не заплатившая за них), теперь просто-напросто переключается на других поставщиков.

Но главное, что отношения Москвы и Нью-Дели по-прежнему выстраиваются в «русле особо привилегированного партнерства».