Восточные партнеры не хотят ничем рисковать ради сотрудничества с Россией

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Западные санкции продолжают сказываться на торговых отношениях с партнерами России в Азии. Даже те страны, с которыми Москва наладила, по ее мнению, «союзнические» отношения, все чаще ограничивают сотрудничество с РФ в тех областях, где чувствуют угрозу вторичных рестрикций. Например, китайские банки не снижают темпов по сворачиванию контактов с российскими компаниями, а Индия отказывается от премиальной нефти из РФ. Между тем развязанная президентом Владимиром Путиным война против Украины также добавляет России политических проблем с восточными партнерами.

Упаднический настрой

Сколько бы представители путинского режима ни заявляли о бессмысленности санкций против РФ и удачном развороте России на Восток, даже официальная статистика не способна скрыть очевидного: внешнеторговые дела у Кремля идут неважно. Как выяснилось из отчета Центробанка, объем внешней торговли у РФ в начале 2024 года резко снизился. Экспорт товаров из России сократился на 14,1%, составив $28,9 млрд, а импорт уменьшился на 12,6%, опустившись до $21 млрд. В результате внешнеторговый оборот страны в январе показал минимальные значения с начала 2021 года – $49,9 млрд.

Пропаганда, конечно, могла бы объяснить подобную тенденцию временными неурядицами, однако, судя по поступающей статистике за февраль, временное в торговом взаимодействии РФ с внешнем миром рискует стать постоянным. Например, по данным агентства Reuters, Россия, кажется, провалила «разворот на Восток» как минимум в области поставок угля. Так, экспорт этого ресурса в азиатские страны в феврале 2024 года рухнул на 21,6% по сравнению с февралем 2023-го.

В абсолютных числах Россия реализовала на Востоке 8,48 млн тонн угля, тогда как в рекордный для нее апрель 2023 года – 14,69 млн тонн – вдвое больше, чем до февраля 2022-го, когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. В показателях нынешнего февраля примечателен тот факт, что были зафиксированы самые низкие поставки в Китай с декабря 2021 года (587 тыс. тонн) и в Индию с ноября 2022-го (557,9 тыс. тонн). Снижение угольной торговли с двумя ключевыми партнерами в регионе обусловлено разными факторами.

В случае с КНР сыграли роль введенные с января 2024-го пошлины в 3% на металлургический уголь, что тут же предательски отразилось на «безграничном партнерстве» двух стран. На торговлю углем с Индией, в свою очередь, повлияли высокие расходы на транспортировку и более выгодные цены от других поставщиков – Австралии, Индонезии и ЮАР. Примечательно, что в январе Индия закупила у РФ 1,06 млн тонн твердого топлива, а значит в феврале по сравнению с предыдущим месяцем падение составило около 47,5%.

По-прежнему буксует и российско-индийская торговля нефтью. Как стало известно на прошедшей неделе, Индия в 2024 году полностью отказалась от покупок премиального сорта российского «черного золота» ВСТО. В 2023 году индийские импортеры закупали у РФ примерно 95 тыс. баррелей ВСТО в сутки, а годом ранее – около 60 тыс. баррелей в сутки. В январе и феврале эти показатели упали до нуля. Судя по всему, в Нью-Дели на фоне угрозы вторичных санкций со стороны США решили, что Россия не стоит того, чтобы пытаться найти какие-то безопасные механизмы сохранения сотрудничества на прежнем уровне, и взяли курс на сокращение торговли.

При этом Центробанк РФ в докладе «Региональная экономика» попытался подсластить внешнеторговую пилюлю и сообщил, что Россия возобновила поставки нефти с проектов в Сахалинской области «в одну из стран Азии», указав, что торговля была восстановлена спустя два месяца простоя. Однако проверить утверждения регулятора было нельзя. Но даже если предположить, что ЦБ не врет, то, вероятно, полученная от покупателей просьба не раскрывать имен только лишний раз подчеркивает, насколько токсичным партнером стала Москва за два года полномасштабной войны против Украины даже для «союзников» на Востоке. Кроме того, Москве наверняка пришлось предложить своему стеснительному покупателю значительную скидку – за риски.

Между тем подводит и Китай, чьи банки уже несколько месяцев ограничивают финансовые операции с российскими партнерами, также опасаясь вторичных западных санкций. Участники рынка, поговорившие на условиях анонимности с The Moscow Times, признались, что трудности с оплатой импорта в конце февраля пошли на спад, однако в начале марта платежи из России снова встали.

«Мы перебором банков пытаемся понять, от кого китайский банк примет платеж. Деньги из России уходят, но дальше просто зависают – мы до сих пор ждем решения по платежам от 21 и 28 февраля, хотя обычно деньги доходили за один-три дня», – рассказал изданию импортер электротоваров. Другой российский бизнесмен пожаловался, что деньги «ушли неделю назад, но китайский банк их вообще не видит». «Платить напрямую в Китай теперь – как игра в рулетку», – пояснил один из собеседников.

Тем временем в некоторых отраслях не работают и попытки Кремля «импортозаместить» западные бренды китайскими марками под видом «российских». Так, на бывшем заводе французского Renault в Москве провалилось производство китайских автомобилей JAC, которые пытаются продать россиянам в качестве отечественных «Москвичей». Ранее завод мог производить до 180 тыс. автомобилей, однако в 2023 году на предприятии удалось выпустить лишь 31 тыс. машин. При этом граждане купили российскую подделку всего 15,3 тыс. раз. Таким образом убыток завода составил 8,6 млрд рублей. Примечательно, что не помогла даже огромная наценка: «Москвич» продавался в РФ за 2,4 млн – 3,1 млн рублей, тогда как его китайский оригинал стоил в КНР 1,36 млн – 1,87 млн рублей.

Достаточно недовольные

Между тем в политическом плане представления Москвы и ее восточных «союзников» о «добре и зле» тоже в последнее время то и дело расходятся. Еще в конце февраля КНР выступила с призывом к странам «ядерного клуба» – то есть к России, США, Франции, Великобритании и к себе самой – заключить договор, обязывающий их не применять ядерное оружие первыми. По мнению Пекина, требования государств, у которых нет ядерного оружие, освободить мир от угрозы его применения «справедливое и разумное». Глава департамента МИД КНР по контролю над вооружениями Сунь Сяобо отметил, что страны, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, «должны провести переговоры и заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия первыми или сделать политические заявления по этому поводу».

Однако Москва предложение китайских товарищей отклонила. В МИД РФ за себя и за Китай заверили, что две страны «относятся к инициативам друг друга не только с особым вниманием, но и с неизменным уважением», однако «выдвинутое китайскими партнерами предложение относится к тому разряду идей, которые необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность».

Другими словами, даже с помощью «политического заявления», как предложила КНР, Россия оказалась не готова гарантировать, что не будет применять ядерное оружие первой. И это, конечно, не может не тревожить, учитывая, насколько ярко Кремль, особенно в последние два года, проявлял свои «миролюбивые» устремления.

Тем временем граждане Индии продолжают испытывать на себе все «миролюбие» Россия, чьи власти обманным путем заманили как минимум несколько десятков индийцев воевать на стороне РФ против Украины. Пока Нью-Дели не удалось вернуть соотечественников домой, однако МИД Индии в последние дни несколько усилил свою риторику и заявил, что «очень сильно» давит на Россию, требуя скорейшего освобождения своих граждан. Представитель министерства Рандхир Джайсвал также признался, что по-прежнему не доставлены на родину тела двух убитых на путинской войне индийцев. Хотя, судя по всему, мертвых граждан Индии Россия готова вернуть с большей охотой, чем живых, на которых у нее, очевидно, были совсем другие планы. По словам Джайсвала, «оформление документов на их останки завершено». «Надеюсь, к концу этой недели мы доставим останки в Индию», – отмечал дипломат еще в пятницу, 15 марта.

Пока политико-дипломатический скандал, в первую очередь благодаря сдержанности Нью-Дели, сторонам удается держать под контролем. Тем не менее очевидно, что некоторое напряжение нарастает, а отношение к гражданам азиатских стран как к «пушечному мясу» вряд ли добавляет Москве очков в глазах тех, кого она так отчаянно пытается выдать за своих «союзников».

Впрочем, 17 марта 2024 года стало окончательно понятно, что в одном компоненте России совершенно точно удалось «развернуться на Восток». Правда, «поворот» произошел не к самой прогрессивной и успешной части Азии. Так, на «выборах» президента РФ, сидящей в кремлевском кресле четверть века, Путин набрал, по официальным данным, около 87% голосов. Как выразилась политолог Екатерина Шульман, Россия продемонстрировала всему миру «туркменские электоральные орнаменты». Хотя до бывших вождей Туркменистана – Сапармурата Ниязова и Гурбангулы Бердымухамедова – российский нацлидер немного недотянул. Но в целом результат получился более чем «достойный». Вот только на фоне 72,97%, полученных в 2022 году наследником Гурбангулы Бердымухамедова – Сердаром Бердымухамедовым, впору говорить уже о «российских электоральных орнаментах». Россия к 2024 году перегнала Туркменистан.