Во время турне по Центральной Азии глава МИД Китая не стал акцентировать «Пояс и путь»

Инициатива «Пояс и путь» не стала основным пунктом повестки во время стремительного тура министра иностранных дел Китая по Центральной Азии, в рамках которого он посетил Кыргызстан и Казахстан.

Ван И, занимающий этот пост с 2013 года, 12 сентября посетил столицу Казахстана Нур-Султан, где встретился с действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым и его предшественником Нурсултаном Назарбаевым.

Днем позже он уже был в столице Кыргызстана Бишкеке, где провел встречи с президентом Сооронбаем Жээнбековым и своим кыргызским коллегой Чингизом Айдарбековым.

Хотя флагманская инициатива президента КНР Си Цзиньпина стоимостью в триллион долларов упоминалась в официальных сообщениях по поводу всех этих встреч, Ван, похоже, делал акцент на том, что Китай продолжит оказывать помощь в связи с пандемией коронавируса и предоставит обоим государствам приоритетный доступ к разрабатываемой вакцине.

В Бишкеке Ван пообещал «стоять плечом к плечу с Кыргызстаном до тех пор, пока пандемия не будет полностью побеждена», говорится в сообщении на китайском государственном сайте CGTN.

Безусловно, все стороны разделяют энтузиазм по поводу возобновления работы в рамках инициативы «Пояс и путь». Но пандемия повисла на ней якорем.

Кыргызстан, экономика которого намного слабее казахстанской, с начала пандемии уже несколько раз обращался к международным партнерам, включая Китай, с просьбой списать долги.

В кратком сообщении о встрече Вана с Жээнбековым, подготовленном администрацией кыргызского президента, отмечается, что последний в очередной раз поинтересовался возможностью продления срока погашения кредитов китайскому Эксимбанку, которому Кыргызстан должен около 1,8 млрд долларов, что составляет почти половину внешнего долга страны.

Что неудивительно, в сообщении в китайских государственных СМИ о визите Вана в Кыргызстан этот аспект никак не упоминается.

Бишкек – лишь один из множества просителей, и китайские политики, похоже, пока не нашли приемлемого решения проблемы, которая угрожает самой сути «Пояса и пути».

Еще в апреле аналитик Китайского банка развития сказал Financial Times, что хотя пересмотр условий в случае с более бедными должниками не исключен, «кредиты в рамках “Пояса и пути” не являются безвозмездной иностранной помощью. Нам нужно получить обратно как минимум основную сумму долга и умеренные проценты».

Из 15 государств, ранее входивших в состав СССР, Кыргызстан является одним из наиболее зависимых от торговли с Китаем, и при этом именно он пережил самый большой среди стран бывшего СССР спад товарооборота с КНР – на 53% в первой половине 2020 года, что весьма негативно сказалось на государственном бюджете и экономике в целом.

Теперь Бишкек будет испытывать трудности с привлечением кредитов для новых проектов, пока не сократит существующие обязательства.

В Казахстане Ван умело балансировал, одновременно восхваляя историческую роль Назарбаева в развитии двусторонних отношений и усилия Токаева на пути «реформ ... направленных на политические и социально-экономические преобразования с учетом потребностей казахстанского общества».

При этом не было никаких упоминаний о новых инвестиционных проектах (якобы, на сумму около 600 миллионов долларов), которые, по сообщениям, китайские и казахстанские официальные лица во время виртуальной встречи в июне вроде бы договорились обсудить.

Именно на подобные проекты обращают внимание явные противники казахстанского режима. Последним примером стал митинг, состоявшийся в Алматы на следующий день после визита Вана, где демонстранты протестовали против «китайского экспансионизма» и призывали выслать китайского посла.

Полиция не стала разгонять митинг.

Тем временем в китайских сообщениях о встречах, проведенных Ваном в Центральной Азии, подчеркивались взаимные обязательства противодействовать вмешательству третьих сторон во внутренние дела этих государств.

Подобные шаблонные заявления приобрели дополнительную важность в рамках китайской двусторонней и многосторонней дипломатии в Центральной Азии после того, как госсекретарь США Майк Помпео совершил в феврале ознакомительное турне по региону.

В ходе турне Помпео регулярно касался темы обращения Пекина с тюркскими и мусульманскими меньшинствами в Синьцзяне, что вызвало яростные ответные заявления со стороны посольств Китая в странах региона.

Кыргызстан и Казахстан, у граждан которых имеются обширные семейные связи в Синьцзяне, отказались осудить политику Пекина в этой провинции. Более того, власти этих государств были замечены в оказании давления на местных активистов в попытке заставить последних не поднимать эту тему.

Но, в отличие от трех других стран Центральной Азии – Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, эти два государства не числятся в списке из более 50 государств, которые, по утверждению Пекина, подписали адресованное ООН письмо, в котором они хвалебно отозвались о политике Китая в Синьцзяне.