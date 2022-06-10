Все больше россиян хотят приобрести гражданство других стран

«Приобрести гражданство», «Купить паспорт ЕС», «Срочный ВНЖ» – такими запросами пестрят поисковики россиян с начала войны в Украине. Многие из них ищут временное решение в связи с финансовыми ограничениями и наложенными санкциями, но большинство хотят начать жизнь с нуля и получить открытые границы.

Евросоюз, США, Великобритания и Канада первыми начали вводить иммиграционные ограничения для некоторых россиян в связи с войной в Украиной. В совместном заявлении этих стран было объявлено о приостановке иммиграционной программы получения гражданства в обмен на инвестиции, включая покупку недвижимости.

По официальным данным из трех миллионов россиян, выехавших за рубеж с начала войны, только 12 человек пересекли границу с целью смены постоянного места жительства. По факту, сотни тысяч российских граждан ищут возможности остаться в других странах, используя как причину выезда туристические визы или безвизовый въезд. В Facebook-группе «Пора валить – все про эмиграцию» около 243000 подписчиков, участники которой делятся своими историями переезда из России, а также ищут варианты легального пребывания в других странах в условиях санкций и войны. В Telegram также появилось множество групп, посвященных релокации, объединяющих десятки тысяч россиян.

Судя по отзывам, кроме «классических» вариантов релокации в ближнее зарубежье, стремительно набирает популярность среди россиян Южная Америка. Причина, возможно, не только недорогой уровень жизни, умеренные налоги и возможность получения ускоренного гражданства, но и лояльность в отношении России. Ни одна из стран региона не объявила санкции против РФ.

Например, вид на жительство Эквадора можно получить в Москве за один-два дня, никуда не выезжая, а затем отправиться в страну в статусе резидента, рассказал в группе «Пора валить – все про эмиграцию» Константин Амаркор. «Диплом можно легализовать дистанционно, отправив его в Эквадор через доверенное лицо. Весь процесс занимает от одного до двух месяцев и стоит около 1000 долларов. Так вы становитесь резидентом страны. Через три годы вы получите гражданство Эквадора. Небольшие налоги, хорошая медицина, международные школы, теплый океан, фрукты, горы и Амазония. Но главное – второй паспорт через три года. В скором времени мы надеемся, что паспорт Эквадора одобрят для въезда в Шенгенскую зону», – добавил Амаркор. (Правда, как минимум информация о налогах не вполне соответствует действительности: максимальная ставка НДФЛ в стране составляет 37%, что ставит ее в ряд более расходных в этом отношении государств).

Переезд в Аргентину обходится дешевле всех остальных вариантов релокации, утверждает российский журналист Кристина, уже переехавшая в эту страну (в целях безопасности Кристина попросила не называть ее фамилию). По ее словам, единственные серьезные затраты – это авиасообщение, в условиях санкций приходиться лететь с двумя, а то и с тремя пересадками. Сначала нужно просто выехать из России в качестве туриста, в Аргентине можно находиться без визы до трех месяцев. «Получить гражданство на месте здесь очень просто. Самые популярные способы – это брак с гражданином Аргентины или поступление в местный институт. По сути, необходимо просто отправить платную заявку за 10000 рублей. Затем можно легально податься на ПМЖ. Через два года – гражданство. Но если идти по пути брака или детей, то ПМЖ тут получают автоматически после регистрации. Так вы ускоренно станете резидентом страны со всеми правами и посещением ЕС или Великобритании. Можно даже оформить ЛГБТ-беженство, здесь это популярно. То есть затраты на гражданство минимальны», – говорит Кристина.

Приобрести гражданство и паспорта более экзотических стран стали предлагать многочисленные иммиграционные фирмы (бизнес становится настолько популярным, что покупку гражданства в список своих услуг добавили даже некоторые туристические и визовые агентства). Одна из таких компаний – «Единый визовый центр». Ее сотрудники предлагают не только оформить популярные шенгенские визы, но и, например, за один месяц приобрести паспорт островного государства Вануату. «В нынешнее время это самое быстрое получение гражданства на планете с низким инвестиционным взносом. Достаточно иметь 135000 долларов на человека, на семью из двух человек – 150000, из трех – 165000 соответственно. Взнос включает в себя проверку благонадежности клиента и дотации в Программу поддержки острова. Посещать остров не нужно, все сделает лицензированный агент с допуском от правительства Вануату. Взамен вложенных средств клиент получит гражданство, паспорт страны в течении месяца, безвизовый въезд в 130 стран мира, включая страны ЕС и Великобританию. Также заявитель сможет открыть банковские счета и зарегистрировать оффшорную компанию международного уровня», – заявили в «Едином визовом центре». (Правда, 25 мая правительство Вануату отменило безвизовый въезд для своих новоиспеченных граждан в ЕС.)

Помимо Вануату агентство предлагает оформить гражданство таких государств как Гренада, Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Панама и Сент-Люсия. Стоимость инвестиций в заветные паспорта – от 100000 долларов, но ожидание подтверждения около трех месяцев.

Также на рынке предлагаются альтернативы вроде «золотого паспорта» в Иордании или вида на жительство в этой стране. Согласно этим предложениям, стоимость гражданства через инвестиции в бизнес-проекты Аммана составляет 750000 долларов, при покупке недвижимости за 282000 долларов можно получить вид на жительство, а бумаги оформляются в течение трех месяцев после оплаты. По такой же схеме, но с меньшими затратами и за пару месяцев, также предлагают получить гражданство Турции, где стоимость инвестиций в недвижимость должна составлять минимум 250000 долларов, а бонус этой программы – возможность быстрого переезда в США по программе инвестиций. Однако с 13 июня правительство Турции повышает минимальную сумму инвестиций в недвижимость ради гражданства на 60%, то есть до 400000 долларов. «За последние пару месяцев мы увидели огромный интерес на покупку недвижимости среди граждан России и Украины. Турецкие банки начали открывать счета в рублях, что значительно облегчит проведение сделок», – сообщил Bloomberg глава строительной компании в Анталии Али Кемаль Гурдал.

Также спрос на инвестиции в недвижимость взлетел в ОАЭ, где богатые россияне приобретали апартаменты еще до введения санкций.

Для представителей среднего класса в России предлагают более близкие альтернативы – гражданства Армении, Грузии, Казахстана и Сербии, куда в начале войны уже выехали многие россияне. Кстати, законодательством Армении и Сербии признается двойное гражданство, так что желающим переехать не придется отказываться от российского паспорта. Во всех этих странах можно приобрести паспорта или вид на жительство за весомые инвестиции.

Несмотря на запреты ЕС, многие россияне до сих пор пытаются получить гражданство или вид на жительство в европейских странах. Об этом свидетельствует официальная статистика Google. За последние месяцы запрос на покупку гражданства ЕС вырос на 550%. По популярности на рынке паспортов лидирует Румыния. Десятки сайтов в интернете пестрят объявлениями о покупке румынского гражданства от 1500 евро. Большинство из предложений не вызывают доверия. Один подобный агент предложил журналисту Eurasianet гражданство за 30000 евро «через наших родственников в парламенте» при помощи поддельной справки о румынских корнях.

Еще одно популярное направление состоятельных россиян – Швейцария. Не входящая в ЕС, небольшая и нейтральная страна всегда славилась устойчивой и защищенной банковской системой. Впервые за долгие годы Швейцария поддержала весь пакет санкций против России, заморозив активы и счета российских олигархов и компаний. Получить гражданство этой страны сегодня крайне сложно, однако местные миграционные службы заметили всплеск активности на релокацию россиян. «После начала войны мы получили очень много обращений от россиян, желающих получить швейцарские документы, – поделился иммиграционный адвокат из Цюриха Иван Булгаков. – Мы разработали систему оформления компаний в Швейцарии. В государственном реестре AG их учредители не видны. Поэтому мы регистрируем компании на администраторов – граждан Швейцарии, как это предусмотрено законодательством. За последние месяцы к нам обратилось много высокопоставленных лиц как из России, так и из Украины. Плюс этой системы – налоги 5%. Однако после войны именно гражданство получить никому не удалось, заявки были отклонены».

Для того, чтобы получить легальный статус резидента в других странах, россиянам сегодня потребуется потратить немало усилий и финансов, в том числе на квалифицированную юридическую и экспертную поддержку, чтобы не стать жертвой мошенников. Но нет гарантии в том, что приобретенная недвижимость или гражданство сохранятся на фоне нарастания санкций против России. Например, Евросоюз уже не только заморозил имущество российских олигархов на миллиарды евро, но и, по сообщениям, разрабатывает законопроект о конфискации этих средств с целью отправления их для восстановления Украины. Помимо этого был аннулирован ряд европейских «золотых паспортов», выданных россиянам за инвестиции.