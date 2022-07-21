Встреча глав стран Центральной Азии закончилась на минорной ноте: Таджикистан и Туркменистан отказываются подписать договор

Таджикистан и Туркменистан омрачили встречу президентов государств Центральной Азии, состоявшуюся в Кыргызстане 21 июля, отказавшись подписать договор, декларирующий приверженность всех этих стран «дружбе, добрососедству и сотрудничеству».

Как говорится в заявлении Администрации президента Кыргызстана, таджикская и туркменская делегации заявили, что воздержатся от подписания этого документа до «завершения внутригосударственных процедур».

Никакой конкретизации этого объяснения не последовало.

Предполагалось, что это мероприятие, проходившее в городе Чолпон-Ата на озере Иссык-Куль и официально называвшееся консультативной встречей, даст государствам региона возможность усилить интеграцию и избавиться от чрезмерного давления соседних стран — в частности, России и Китая.

В речи, произнесенной на встрече с четырьмя другими президентами, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал: «чрезвычайно важно укрепить наше единство и не допускать ненужной конкуренции друг с другом».

«В этом отношении особенно важно своевременное подписание “Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке”, — сказал Токаев. — Мы приветствуем готовность всех сторон подписать этот исторический договор в ближайшем будущем».

Неспособность всех руководителей прийти к согласию относительно этого рамочного соглашения станет серьезной помехой таким планам.

Один из разделов декларации предусматривает разрешение всех разногласий между пятью странами исключительно средствами диалога и создания форумов с участием посредников. Сейчас это положение кажется наиболее актуальным для Кыргызстана и Таджикистана, пограничные войска которых в последние годы оказались втянуты в цикл все более ожесточенных вооруженных столкновений на спорных участках границы между этими странами.

В выступлении Токаева содержались прозрачные намеки на эту проблему.

«Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе, — сказал он. — Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий».

Неспособность устранить напряженность в пограничных областях, сказал он, может свести на нет все усилия по развитию сотрудничества в Центральной Азии.

Источники в дипломатических кругах сообщили Eurasianet.org, что Таджикистан проявил особенное нежелание участвовать в процессе урегулирования конфликта при посредничестве и под наблюдением третьих сторон.

Однако участники совещания подписали другие соглашения. В их число входят дорожная карта развития регионального сотрудничества на 2022–2024 годы, концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов и документ под названием «Региональная программа зеленой повестки для Центральной Азии».