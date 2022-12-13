Вторые сутки блокады Нагорного Карабаха

Азербайджанская блокада Нагорного Карабаха продолжается уже вторые сутки, не позволяя людям, живущим по обе стороны от заблокированного участка дороги, попасть домой и прерывая поставки продуктов, медицинских средств и других товаров первой необходимости.

На фоне роста опасений относительно гуманитарных последствий этой блокады официальные представители де-факто правительства Карабаха сообщили 13 декабря, что Азербайджан остановил подачу газа на эту территорию.

«Параллельно с этим [прекращением подачи газа] жители Арцаха находятся в полной блокаде уже 32 часа. Если это не преступление, что это такое?» — написал в Twitter омбудсмен территории по правам человека Гегам Степанян. (Арцах — альтернативное армянское название Карабаха.)

Блокада началась утром 12 декабря, когда группа азербайджанцев из связанных с государством экологических организаций остановила движение на дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, якобы из-за незаконной добычи полезных ископаемых на этой территории. Эта дорога, известная как Лачинский коридор, — единственное шоссе, соединяющее Карабах с внешним миром.

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Карабахе, развернутого там в 2020 году и в миссию которого в частности входит обеспечение безопасности коридора, были на месте событий, но не смогли открыть дорогу.

Речь идет о самом сильном давлении, когда-либо оказывавшемся на гражданское население территории: до сих пор Баку применял разные рычаги, пытаясь вынудить власти Армении подписать соглашение, которое восстановило бы контроль Азербайджана над территорией, которую он уступил армянским силам в войне 1990-х годов.

Пресс-центр де-факто правительства Карабаха сообщил, что некоторые населенные пункты, расположенные вдоль коридора, — села Мец Шен, Хиншен, Лисагор и Ехцаох — оказались отрезаны как от остального Карабаха, так и от Армении. Снабжение продуктами, в частности хлебом и мукой, и другими товарами первой необходимости — например, электроэнергией, — стало невозможным, заявил пресс-центр. В связи с прекращением подачи газа школы будут временно закрыты.

Местные власти сообщили о нескольких случаях, когда пациентов в тяжелом состоянии не удалось перевезти в больницы Армении. По имеющимся сообщениям, более тысячи жителей Карабаха, в том числе несколько сот детей, застряли в Армении и не могут вернуться домой, сообщил пресс-центр.

Вечером 13 декабря новый глава правительства территории Рубен Варданян выступил в прямом эфире на Facebook и призвал жителей экономить. «Несколько часов назад они [азербайджанцы] перекрыли подачу газа. Значит, нам нужно очень бережливо расходовать энергию. Мы должны понять, что кризис становится реальностью. Но мы готовы к борьбе», — сказал он.

На пресс-конференции, прошедшей ранее в тот же день в Ереване, Степанян и другие официальные лица, сказали, что эта блокада — предлог для, по их словам, «геноцидальной политики» Баку в отношении армянского населения Карабаха.

«Самозваные экологические активисты — всего лишь средство, которым Азербайджан пользуется для совершения этих чудовищных действий. Население целого региона стоит перед угрозой голода — и это в XXI веке!» — сказал Давид Бабаян, исполняющий обязанности де-факто министра иностранных дел Карабаха.

После второй войны между двумя сторонами в 2020 году азербайджанские силы вернули под свой контроль все территории, окружающие Нагорный Карабах, в результате чего живущие там этнические армяне оказались, по существу, в изоляции. Полеты гражданской авиации в Карабах и из него так и не возобновились с 1990-х годов, и аэропорт Степанакерта служит сейчас центральной базой российских миротворцев.

«Если нам не удастся разблокировать наземную дорогу, нужно будет использовать аэропорт в гуманитарных целях, — сказал Степанян. — Но Азербайджан создает препятствия и для воздушного транспорта, угрожая, что любые объекты, вылетающие из Степанакерта, будут уничтожены. Таким образом, мы видим, что Азербайджан блокирует все пути сообщения Арцаха с остальным миром».

Степанян сказал, что руководство территории «подготовило некоторые сценарии в зависимости от того, насколько критической станет ситуация», но не сообщил никаких подробностей. «Мы будем действовать соответственно тому, насколько экстремальной станет ситуация, с учетом участия российских миротворцев и посреднических обязательств международных акторов», — сказал он.

Азербайджанские СМИ сообщают, что количество людей на месте блокады, на участке дороги, который проходит через город Шушу, растет, и почти не скрывают организованного характера протестов. В одном из сообщений от 13 декабря азербайджанское государственное телевидение сообщило, что почти 200 «добровольцев из государственных органов было привлечено» к участию в протестах.

Если в первый день лозунги протестующих были сосредоточены на экологической тематике, то ко второму они стали более националистическими, в том числе «Лучший солдат — азербайджанский солдат!», «Шехиды не умирают, Родина неделима!» и «Карабах — это Азербайджан!». У некоторых были замечены символические жесты турецкого националистического движения «Серые волки».

Увеличилось и разнообразие протестующих; к ним присоединились некоторые общенациональные спортивные федерации Азербайджана. «Родина призвала своих детей, и мы последовали этому призыву. Мы посчитали своим долгом приехать сюда, присоединиться к акции», — сказал новостному сайту Report.az генеральный секретарь Федерации киокушин карате Азербайджана Абульфат Гаджизаде.

Протестующие говорят, что, вопреки утверждениям о том, что они препятствуют оказанию медицинских услуг, они предлагали пропускать через баррикады местных жителей, которым нужно воспользоваться дорогой для получения медицинской помощи. Активистка Диляра Эфендиева сказала в интервью азербайджанскому новостному сайту Caliber.az, что может помочь местным жителям, нуждающимся в медицинской помощи, проехать по дороге, и оставила номер своего мобильного телефона. Однако она сказала Eurasianet.org, что этим предложением никто не воспользовался. «Во-первых, российские миротворцы никого не пропускают, а кроме того никто не обращался к нам по этому вопросу», — сказала она. По ее словам, все общение сводится только к «жалобам на то, что дорога закрыта».

После прекращения подачи газа сайт Caliber.az сообщил также, что проблемы с газоснабжением есть и в других частях Азербайджана, и связаны они с зимней погодой.

Официальные лица в Армении и Карабахе призвали мировое сообщество принять меры по устранению блокады.

«Это будет форс-мажорная ситуация. Мы надеемся, что мировое сообщество и другие акторы сделают все возможное, чтобы ситуация не достигла той критической точки, в которой мы будем полностью изолированы», — сказал Бабаян на пресс-конференции.

«Европейский Союз с серьезной озабоченностью следит за различными событиями, происходящими вокруг Лачинского коридора с начала декабря, — говорится в заявлении Евросоюза от 13 декабря. — ЕС призывает власти Азербайджана обеспечить свободу и безопасность передвижения по коридору в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Ограничения такой свободы передвижения порождают значительные бедствия для местного населения и вызывают опасения гуманитарного характера».

После начала кризиса президент России Владимир Путин — при посредничестве которого было заключено соглашение о прекращении огня 2020 года, — говорил по телефону с руководителями Армении и Азербайджана, но никто из высокопоставленных российских официальных лиц не делал никаких заявлений относительно этой ситуации.

В подготовке этого материала участвовали Гейдар Исаев и Джошуа Кучера.