Выборы в Азербайджане: новая надежда

Пока Азербайджан готовится к предстоящим выборам, в разговорах политических оппозиционеров и независимых активистов часто слышится непривычная фраза: «На этот раз все будет иначе».

На протяжении всей постсоветской истории Азербайджана выборы всегда были тщательно спланированными, а избиратели еще до начала голосования знали, какими будут результаты. Наблюдательные миссии из Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) никогда не рассматривали выборы в стране как соответствующие международным стандартам, а оппозиционные партии бойкотировали их с 2005 года. Все уровни власти полностью контролируются сторонниками президента Ильхама Алиева.

Но с приближением двух выборов некоторые молодые азербайджанцы видят новые возможности если не выиграть на выборах, то как минимум создать в стране дополнительные условия для политических дискуссий и участия в политических процессах.

«По моим наблюдениям, у некоторых групп появилась надежда, – сказал Анар Мамедли, глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии. – Но к избирательному процессу не следует относиться как к единственной надежде, это лишь одна из возможностей дать людям власть».

По меньшей мере 50 общественных активистов начали готовиться к двум предстоящим избирательным процессам: муниципальным выборам по всей стране 23 декабря, и парламентским – 9 февраля. Некоторые из новых кандидатов представляют гражданское движение Nida. Вместе с независимыми активистами они планируют участвовать в парламентских выборах как коалиция.

Хотя официальный Баку утверждает, что проводит чистые выборы, независимые и международные наблюдатели фиксировали повсеместные нарушения, включая вброс бюллетеней, многократное голосование и «карусели». Свобода собраний и свобода слова ограничены для независимых кандидатов, а избирательная комиссия формируется так, как это нужно правительству, неоднократно отмечалось в отчетах БДИПЧ.

«У нас нет иллюзий по поводу того, как власти проводят выборы, мы знаем, что выборы снова будут сфальсифицированы, – сказал Eurasianet.org 32-летний Ульви Гасанли, член правления Nida, который собирается баллотироваться в парламент от Бинагадинского района Баку. – Но в то же время наша главная цель – изменить общественно-политическую обстановку в стране, повысить интерес граждан к политическим процессам и изменить политические настроения».

«Выборы для нас – один из способов добиться этого, – добавил он. – Общество возлагает больше надежд на молодежь, а не на политиков, которых люди видят уже много лет».

Гасанли сказал, что короткий период предвыборной кампании (он продлится всего 21 день) и отсутствие у независимых кандидатов доступа к общественному телевидению делает избирательный процесс несправедливым еще до голосования.

«Тем не менее мы собираемся использовать новые медиа-инструменты и проводить личные встречи с гражданами, чтобы познакомить их с новым поколением общественных деятелей», – сказал он.

Позитивный подход Гасанли разделяют не все, и оппозиционные партии Азербайджана будут придерживаться различных тактик. Партии Musavat и Umid объявили, что примут участие в парламентских выборах, а партия ReAL пойдет на выборы вместе с другими кандидатами в составе коалиции под названием «Республиканский союз». Партия «Народный фронт Азербайджана» (ПНФА) и ее союзники из Национального совета демократических сил бойкотируют выборы.

«Нет условий для проведения свободных и справедливых выборов», – пояснил на своей странице в Facebook председатель ПНФА Али Керимли.

Процесс подготовки к парламентским выборам начался в конце ноября, когда правящая партия «Новый Азербайджан» обратилась к президенту Алиеву с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы. (Изначально выборы должны были состояться осенью 2020 года.) Чиновники представили выборы как необходимый шаг к формированию нового парламента, который будет более чутко реагировать на их широко продвигаемую «повестку реформ». Однако многие обозреватели сомневаются в том, что планируются какие-либо существенные реформы, и считают выборы частью процесса передачи власти фигурам, близким к жене Алиева – первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

Тем не менее у азербайджанцев, действительно ждущих реформ, есть поводы для надежды.

За последние два года многие высокопоставленные чиновники ушли в отставку, что предоставило гражданскому обществу и оппозиции небольшие возможности. Правительство, по всей видимости, начало проводить в отношении инакомыслящих несколько более мягкую политику, чем несколько лет назад, и ужесточившиеся вследствие репрессий в 2013 и 2014 годах условия для политической деятельности начали становиться более благоприятными. С этим связаны и ожидания того, что в предстоящем голосовании правительство может использовать фальсификацию в более мягкой форме, чем в предыдущие годы, и что, вероятно, некоторым независимым кандидатам позволят одержать победу.

Наряду с этой тенденцией растет недовольство азербайджанцев уровнем жизни в стране, особенно после рецессии 2016-2017 годов. Социальные сети стали платформой, где некоторые из претензий социально-экономического характера переросли в политические лозунги. Так, январский митинг с требованием освободить политзаключенного получил беспрецедентную поддержку даже со стороны азербайджанцев, которые раньше не были политически активными.

В результате в обществе зародился оптимизм в двух проявлениях: одни считают, что азербайджанская элита осознает необходимость проведения серьезных реформ ввиду продолжающегося экономического кризиса, а другие связывают надежды с населением, которое может стать более политизированным в результате того же кризиса.

К последним относится и Самед Рагимли, 30-летний адвокат по правам человека, баллотирующийся на парламентских выборах от Хатаинского района Баку в составе коалиции, в которую входит Nida. Имея ограниченный бюджет, он собрал небольшую команду добровольцев-единомышленников (он описывает свою позицию как «либерал/либертарианец»), которые будут активно поддерживать его кампанию. Он надеется, что независимые кандидаты по крайней мере смогут достучаться до недовольных азербайджанцев.

«Я надеюсь направить недовольство в правильное русло», – сказал Рагимли Eurasianet.org. Сейчас, по его словам, «эти жалобы не организованы и не являются целенаправленными. Я думаю, что идеи – важнее всего, и что их можно распространять, обсуждая их как можно активнее. Я думаю, что неудовлетворенность – это то, из-за чего люди прислушиваются к этим идеям… По крайней мере, стоит попробовать».

Членов коалиции объединяет не общая идеология, а противостояние действующей власти. Они оказывают друг другу техническую и организационную поддержку, и будут сотрудничать в сборе подписей, проведении кампаний, сборе средств и наблюдении за выборами.

Ирада Джавадова, адвокат по правам человека, лишенная лицензии в 2018 году, намерена баллотироваться на парламентских выборах в качестве независимого кандидата.

«Мне бы очень хотелось, чтобы люди были активными на выборах, – сказала она Eurasianet.org. – Право отдать свой голос важно и его необходимо использовать. Люди должны понимать, что если они пойдут и проголосуют за кандидатов, которым доверяют, а их голоса будут украдены, то это неприемлемо».

Мамедли отметил, что оптимизм по поводу выборов в основном наблюдается в Баку.

«Есть много округов, таких как Нахичевань и прочие, которые толком не участвуют в выборах – они остаются вне избирательного процесса, потому что правительство не создало там соответствующей атмосферы, – сказал он Eurasianet.org. – Мы видим предвыборные кампании и дух соперничества только в Баку и близлежащих городах».

В целом Мамедли сомневается, что выборы принесут особые перемены.

«Нет поводов предполагать, что правительство собирается позволить реальным, независимым людям прийти в парламент, который всегда был подчинен исполнительной власти, – сказал он. – Трудно ожидать реальных и честных выборов в этих условиях».