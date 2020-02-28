Выборы в Азербайджане: что пошло не так?

Прошло больше двух недель после того, как досрочные выборы в Азербайджане завершились провалом: общественные ожидания беспрецедентно свободных выборов не оправдались – результаты опять были сфальсифицированы, а последовавшие уличные протесты – жестко подавлены. Азербайджанцы все еще пытаются понять, в чем заключался смысл всей этой затеи и как произошедшее отразится на политическом будущем страны.

Что это было? Результат борьбы между противоборствующими группами внутри правительства? Благие намерения, которые не были реализованы должным образом? Самоуверенность правительства, которое думало, что сможет справиться с информационными последствиями сфальсифицированных выборов?

Из-за непрозрачной структуры госуправления в Азербайджане остается лишь строить догадки. Опытные обозреватели высказывают самые разные версии произошедшего.

Выборы в Азербайджане, как правило, довольно предсказуемы и не требуют особого анализа. Президент Ильхам Алиев и его партия «Новый Азербайджан» крепко удерживают власть путем фальсификации выборов. Международные наблюдатели не признали ни одни из прошедших в стране выборов свободными и справедливыми.

На этот раз, однако, власти неожиданно повысили ожидания, объявив досрочные парламентские выборы – первоначально они были назначены на ноябрь 2020 года, но затем перенесены на февраль – в рамках программы «реформ». Чиновники неформально намекнули, что действительно независимые кандидаты получат возможность победить. Власти даже потратили значительные средства на зарубежную PR-кампанию, чтобы представить эти выборы как значимое событие в развитии страны.

Но в конечном счете в процессе голосования 9 февраля имели место грубые махинации с использованием административных рычагов, свойственные азербайджанским выборам на протяжении десятилетий, а изменения в составе парламента оказались несущественными. Повысив ожидания, власти лишь усилили глубину разочарования, а неуклюжие попытки справиться с ситуацией, похоже, обернулись для них негативными последствиями.

«Правительство всем внушило, что эти выборы станут шагом вперед, и в политической системе наступят перемены, благодаря новым людям», но результаты голосования превратили всю эту кампанию в «упущенные возможности и удар по имиджу страны», – сказал один бакинский аналитик, который беседовал с Eurasianet.org на условиях анонимности.

«Самой большой ошибкой правительства был его предвыборный посыл общественности, – сказал аналитик Арастун Оруджлу в интервью независимому информационному агентству Turan. – Было бы лучше, если бы они просто делали все, как на предыдущих выборах».

Оруджлу, как и многие обозреватели, считает, что причиной неудачи является борьба за власть между политическими силами внутри правящей элиты. Одна из этих групп, координируемая фигурами, близкими к первой леди и вице-президенту Мехрибан Алиевой, «называет планы, которые они хотят осуществить, “реформами”», – сказал Оруджлу. Именно они взвинтили ожидания от выборов, но в конечном итоге их переиграла старая гвардия, которая все еще доминирует в системе власти.

«Партия “Новый Азербайджан” – очень эффективный инструмент, который хорошо структурирован и держит другую группу под контролем», – сказал он.

Своей версией на сайте JAM News поделился азербайджанский аналитик Шахин Рзаев. Он предположил, что, хотя правительство действительно планировало провести более свободные выборы, местные чиновники, которые занимались организацией голосования на местах, не были готовы к изменениям и, руководствуясь своим инстинктом самосохранения, применили привычные методы фальсификации.

«В конце концов, чиновнику из старой гвардии легче ладить и находить общий язык с “себе подобными”, чем с новыми “реформаторами”, которых они до сих пор не понимают», – написал Рзаев.

Другой аналитик – Анар Мамедли – не разделяет это мнение и утверждает, что никто не собирался проводить свободные выборы и что реальной целью было застать оппозицию врасплох. Он считает, что если бы у оппозиции было время на подготовку к ноябрьским выборам, то проправительственным кандидатам пришлось бы иметь дело с серьезными соперниками. В этом отношении результаты выборов были успешными, если не считать того, что оппозиция и независимые группы гражданского общества смогли мобилизоваться и рассказать в социальных сетях о различных схемах фальсификации голосования.

Хотя в краткосрочной перспективе выборы можно назвать победой правительства, в среднесрочной они подорвали легитимность властей.

«У правительства теперь будет сложный период», – сказал Мамедли Eurasianet.org.

И совершенно другую теорию озвучила Одри Альтштадт, одна из ведущих американских экспертов по азербайджанской политике. В своем недавнем анализе она предположила, что правительство намеренно вселило надежду, чтобы дискредитировать оппозицию и деморализовать ее тем, что итоги выборов все равно окажутся как прежде.

«Они получили одно место за свои хлопоты и выглядели глупо», – написала она. Был избран один номинально оппозиционный кандидат – Эркин Гадирли из партии «РЕАЛ». Но его избрание также было противоречивым, и большинство обозревателей не ожидают, что он будет проявлять активность в парламенте.

Между тем, после информационного шума в преддверии выборов проправительственные СМИ Азербайджана затихли, прекратилось и продвижение в иностранных СМИ.

Наблюдатель из одной западной страны, который после выборов встретился с несколькими азербайджанскими чиновниками, сказал, что они избегают этой темы.

«На всех моих встречах ни один азербайджанский чиновник не говорил о выборах. Никаких попыток преподнести их в каком-либо свете, полное игнорирование, – сказал собеседник Eurasianet.org на условиях анонимности. – Они знают, как некрасиво все это выглядит».