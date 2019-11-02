Выборы с высокими ставками в Карабахе – выбыл один кандидат

Кадр из телерепортажа РСЕ/РС во время вынесения приговора Самвелу Бабаяну в 2017 году по обвинению в контрабанде оружия. Бабаян в настоящее время дисквалифицирован и не может участвовать в выборах де-факто президента Нагорного Карабаха, которые состоятся в следующем году.

Был дисквалифицирован один из самых противоречивых кандидатов на участие в выборах де-факто президента Нагорного Карабаха, которые состоятся в следующем году.

Согласно действующему законодательству, президент самопровозглашенной республики должен прожить там в течение последних десяти лет. Это выводит из гонки Самвела Бабаяна, который был командующим вооруженными силами непризнанной республики, но последние десять лет жил в основном в Армении и России.

Сторонники Бабаяна собрали около 20 000 подписей в поддержку инициативы по изменению этого закона. Соответствующий законопроект был вынесен на голосование в парламенте Карабаха 31 октября, но так и не был принят, поскольку 24 из 29 депутатов проголосовали против.

Партия «Свободная Родина», имеющая наибольшее число мандатов в парламенте, проголосовала против инициативы. Лидер партии Араик Арутюнян является одним из кандидатов на президентских выборах, запланированных на апрель 2020 года.

«Парламент должен учитывать не только мнения 20 000 подписавших [петицию], но и тех, кто намеренно отказался [от этого]», – сказал спикер парламента Ашот Гулян.

Другие утверждали, что отмена требования о проживании ослабит независимость территории.

«Предлагаемые поправки могут нанести ущерб независимости Нагорного Карабаха», – сказал глава фракции Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Армен Саркисян, добавив, что «это кратчайший путь для объединения с Арменией».

Глава оппозиционной партии «Национальное возрождение» Айк Ханумян проголосовал за поправки, заявив, что 20 000 подписантов – это много и что «законопроект должен был быть передан в Верховный суд, и если бы суд постановил, что он соответствует Конституции, вопрос нужно было вынести на референдум».

Бабаян объявил о своем решении начать сбор подписей за свою инициативу в феврале. Тогда он предположил, что действующие власти могут чинить ему препятствия.

«Мы начнем собирать подписи в марте, после чего станет ясно, соблюдают ли власти нормы Конституции или игнорируют их», – сказал он.

Бабаян попытался позиционировать себя как союзника нового правительства в Армении, возглавляемого премьер-министром Николом Пашиняном. В 2017 году Бабаян спорным судебным приговором был заключен в тюрьму сроком на шесть лет за контрабанду оружия, но был амнистирован после прихода к власти Пашиняна.

После освобождения он предложил, чтобы именно Ереван определял будущее карабахской политики.

«Есть одно государство – Армения, которое должно решить для себя, – сказал он журналистам в июне 2018 года. – Власть сменилась, они должны решить, кого они хотели бы видеть там и что им делать. Если они считают, что я должен быть там, – нет проблем».

Однако Ереван отказался официально поддерживать кандидатуру Бабаяна.

Аналитик и член партии «Национальное возрождение» Тигран Григорян предполагает, что Бабаян продолжит борьбу.

«Бабаян, вероятно, призовет своих сторонников бойкотировать президентские выборы, что определенно не будет разумным решением», – написал он в Twitter.

Ставки на выборах в следующем году будут высокими для Еревана, так как карабахские власти, которые по большей части верны бывшему армянскому режиму, имеют прохладные отношения с Пашиняном. Второй популярный кандидат – бывший глава Совета национальной безопасности Виталий Баласанян – глубоко неприятен новой армянской политической элите.

А вот еще один кандидат – нынешний де-факто министр иностранных дел Масис Маилян – может прийтись ко двору Еревану.

В следующем году выборы пройдут между «режимом и будущим, – сказал аналитик Грачья Арзуманян 16 октября в интервью армянскому новостному веб-сайту Civilnet. – Араик Арутюнян и Виталий Баласанян – это прошлое, которое жители Карабаха должны оставить в прошлом. Масис Маилян – это шанс сделать это».