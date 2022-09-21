В Азербайджане запущена кампания очернения «предателей»

Связанные с властями Азербайджана аккаунты в социальных сетях начали кампанию нападок на тех, кто выступает против войны, заклеймив их «предателями».

Многие азербайджанские оппозиционеры выступили против начавшихся 12 сентября беспрецедентных ударов Азербайджана по целям внутри Армении, ставя под сомнение этическую и юридическую оправданность азербайджанского наступления. Этим ситуация заметно отличается от 2020 года, когда те же деятели поддерживали действия государства, направленные на возвращение значительной части земель в Нагорном Карабахе и вокруг него, отошедших под контроль Армении в результате первой войны между двумя сторонами, в 1990-х годах.

Хотя 14 сентября было заключено соглашение о прекращении огня, которое с тех пор по большей части соблюдается, атаки связанных с властями пользователей социальных сетей отнюдь не прекратились.

17 сентября молодежное крыло правящей партии «Новый Азербайджан» (YAP) опубликовало подборку видеоматериалов разных оппозиционных блогеров и политиков, выражавших неодобрение нового раунда боевых действий. Эта публикация сопровождалась хэштегом «#xainləritanı», что означает «знай предателей».

Деятели, попавшие в этот видеоклип, которые по большей части живут за границей, в основном заявляли, что азербайджанские силы нарушили международно признанные границы Армении, что было не только неэтично, но и недальновидно со стратегической точки зрения.

«Азербайджанская сторона открыто признает намерение вторгнуться на территорию другой страны», — сказал в интервью, отрывок которого вошел в видео YAP, находящийся в Германии журналист и бывший политзаключенный Афган Мухтарлы. Азербайджан «пересекает международно признанные границы Армении и входит на территорию новой войны», сказал блогер Турал Садыглы, также живущий в Германии.

«Зачем нам сражаться на армяно-азербайджанской границе и продвигаться на территорию Армении, пока [в Нагорном Карабахе] остаются сепаратисты? — спрашивает в видеоролике журналистка Севиндж Османгызы. — Чего этим можно добиться? Какая в этом логика?»

Многие члены YAP или других отделений партии, в том числе некоторые депутаты парламента, распространили хэштег «знай предателей» в Facebook и Twitter.

В одной из популярных публикаций были воспроизведены изображения многих из тех же лиц, которые фигурировали в компиляционном видео; поверх фотографий были поставлены штампы «знай предателя».

Хотя власти Азербайджана утверждают, что боевые действия начала Армения, что и спровоцировало удары со стороны Азербайджана, никаких доказательств справедливости этих утверждений они не представили. Уровень недоверия к этой версии внутри Азербайджана беспрецедентно высок, и многие в стране относятся к кампании против «предателей» пренебрежительно или иронично.

«Может быть, вскоре они начнут вешать эти [изображения] на улицах», — написал на своей странице в Facebook политический активист Рустам Исмаилбейли. Он сравнил эту ситуацию с репрессиями раннего периода истории Советского союза: «В календаре 1937 год прошел, но дух 1937 года — традиция объявлять оппозиционные мнения предательскими, слежка, доносы — все еще живет и здравствует среди нас».

20 сентября председатель небольшой оппозиционной группы «Демократия-1918» Ахмед Мамедли был задержан сотрудниками полиции в штатском; где он находится сейчас, неизвестно. В последнее время Мамедли привлекал к себе внимание антивоенными публикациями в социальных сетях.

Президент Азербайджана «Ильхам Алиев когда-нибудь непременно ответит перед международным судом за преступления, которые он совершил не только против азербайджанского, но и против армянского народа, — писал Мамедли в Twitter. — Первой задачей демократического Азербайджана будет наказание тех, кто провоцирует вражду между странами». В ответ один из пользователей написал, что донесет на Мамедли в правоохранительные органы.

Ближе к вечеру 20 сентября Мамедли был арестован на 30 суток. В видеозаписи, сделанной другим членом группы и опубликованной в социальных сетях, он рассказал, что ему было предъявлено обвинение в неповиновении сотрудникам полиции. «Если я преступник потому, что говорю о мире, я этим горжусь», — говорит он на видео.