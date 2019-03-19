В Азербайджане освободили более 50 политзаключенных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев амнистировал более 50 человек, которых многие считают политзаключенными. У наблюдателей пока нет единого мнения о причинах подобного беспрецедентного шага.

Согласно установившейся в последнее время традиции, в честь праздника Новруз Алиев помиловал более 400 человек. Но, в отличие от предыдущих лет, в этот раз в список амнистированных вошли многие из тех, кого правозащитники и международные организации считают политзаключенными.

Среди освобожденных 17 марта были два заместителя председателя оппозиционной партии «Народный фронт Азербайджана», члены молодежной группы, осужденные на 10 лет за граффити на статуе экс-президента Гейдара Алиева, религиозные активисты из шиитского оплота Нардаран, журналисты, а также и бывший министр здравоохранения, который провел в тюрьме 12 лет.

Среди политзаключенных, освобожденных 17 марта из бакинской тюрьмы №2, был журналист Фикрет Фарамазоглу.

Единого мнения о причинах нет. Некоторые усмотрели в этом признак того, что давление изнутри, а также со стороны международного сообщества, приносит свои плоды. Кое-кто считает, что Алиева действительно решился реформировать свое глубоко репрессивное правительство.

«Я думаю, что азербайджанский народ показал силу своей воли, и организаторы этой борьбы достигли своей цели, продемонстрировав последовательную и принципиальную позицию», – сказала Eurasianet.org одна из освобожденных заключенных, Гёзаль Байрамлы.

Байрамлы, являющуюся заместителем председателя «Народного фронта», арестовали в мае 2017 года по обвинению в провозе через границу незадекларированной суммы в 12 тыс. долларов. Она отрицала обвинения, утверждая, что причиной преследования являются ее политические взгляды. «Пока правительство будет продолжать нетерпимо относиться к политическим взглядам людей, в обществе будет сохраняться сильный конфликт», – сказала она.

По словам Арастуна Оруджлу, политического комментатора и бывшего сотрудника контрразведки, действия властей объясняются продолжающимся в Азербайджане экономическим кризисом, международной изоляцией и растущим недовольством общественности. «Системный кризис в Азербайджане и социально-экономическая напряженность в стране достигли пика», – сказал он Eurasianet.org, добавив, что правительство готово пойти на «компромиссы».

«Это месседж со стороны властей. Но можно ли им доверять? Время покажет», – сказал он.

Одним из постоянных источников давления являются переговоры с Евросоюзом по поводу нового всеобъемлющего двустороннего соглашения. Следующий раунд переговоров должен состояться 4 апреля. ЕС последовательно настаивает на проведении Баку реформ в сфере прав человека, включая освобождение политзаключенных.

ЕС назвал указ об амнистии «положительным шагом», но добавил в своем заявлении, что «и в будущем ожидает аналогичных шагов в соответствии с международными обязательствами Азербайджана».

Организация Amnesty International также приветствовала действия властей, но с оговорками. «Данный шаг практически не меняет общую картину репрессий в Азербайджане», – сказал Eurasianet.org Леван Асатиани, старший координатор кампаний Amnesty International на Южном Кавказе.

«Местные правозащитные организации говорят, что за решеткой остаются еще как минимум 74 несправедливо заключенных в тюрьму человека – активисты, журналисты и оппозиционные политики. В Азербайджане по-прежнему действует репрессивное законодательство, которое делает деятельность организаций гражданского общества практически невозможной, включая обременительные требования касательно регистрации и финансирования НКО. Также в Азербайджане по-прежнему невозможно вести независимый мониторинг соблюдения прав человека», – сказал Асатиани.

Мальчик встречает отца, освобожденного по амнистии из бакинской тюрьмы №2.

Между тем проправительственные комментаторы называют амнистию проявлением силы.

«В стране идет революция сверху. Такой бывает «белая революция»! Архитектор этой революции – президент Азербайджана Ильхам Алиев», – написал Рауф Арифоглу, главный редактор газеты «Ени Мусават».

«Президент освободил политзеков не потому, что власть ослабла, – написал Эйнулла Фатуллаев, редактор новостного сайта Haqqin. – Отнюдь, власть сильна и эффективна, как никогда». Фатуллаев считает действия президента победой над более консервативными силами в правительстве и утверждает, что с начала 2019 года Алиев «объявил новый курс на экономическую либерализацию», включая борьбу с коррупцией, непотизмом и монополиями, а также реформы, касающиеся налогов, таможни и банковского дела.

Арифоглу высказался в том же ключе. «Президент Ильхам Алиев за последние 75 дней произвел такие революционные изменения, которые можно успеть произвести за весь президентский срок», – написал он.

Но некоторые наблюдатели считают, что реформы, включая амнистию, носят косметический характер.

«Власти понимают необходимость реформ, но они также видят в этом как минимум две угрозы, – сказал Оруджлу. – В стране, где есть экономические свободы, власть правительства уменьшается. Это долгосрочная опасность. Существует также краткосрочная угроза: любая реальная реформа может вызвать шок. В этих условиях реальные реформы стали бы самоубийством для правительства Алиева».