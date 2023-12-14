В Азербайджане продолжаются аресты журналистов

В Азербайджане продолжается волна арестов независимых журналистов.

Она началась в прошлом месяце на фоне ухудшения отношений с США и развернутой в государственных и проправительственных СМИ кампании, возвестившей об охоте на «американских шпионов».

Отношения между США и Азербайджаном несколько улучшились после визита высокопоставленного чиновника Госдепартамента на прошлой неделе, и антиамериканская кампания в СМИ поутихла.

Но аресты продолжаются.

13 декабря был задержан Хафиз Бабали, журналист-расследователь и редактор независимого информационного агентства Turan, а в его доме провели обыск. На следующий день его поместили под стражу на три месяца. Как сообщили представителям Turan в МВД, Бабали арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного против расследовательского издания Abzas Media.

Ранее Бабали уже допрашивали по этому делу, поскольку он сотрудничал с Abzas Media в рамках ряда журналистских расследований. В конце ноября он был объявлен подозреваемым по делу в отношении Abzas Media о контрабанде иностранной валюты, а его банковские счета были заморожены. Он узнал об этом через своего адвоката.

«В каком противоправном деянии меня может обвинить прокуратура? Я понимаю, что мы живем в такой среде, в таком обществе, при таком правительстве, где любой невиновный человек может быть обвинен даже в самых отвратительных преступлениях и заключен в тюрьму марионеточными судами этой страны. Тому была масса примеров, – написал Бабали в Facebook 5 декабря. – Сотрудничал ли я с Abzas? Да. Я журналист. Это моя работа».

Abzas стало первой мишенью текущей кампании правительства против независимых СМИ. Одно проправительственное СМИ прямо обвинило это издание в получении средств от правительства США для пропаганды «радикального феминизма» в Азербайджане.

Четыре работника Abzas – директор, заместитель директора, главный редактор и репортер – были помещены под стражу по обвинению в контрабанде после того, как полиция якобы обнаружила в их бакинском офисе 40 тыс. евро наличными. Кроме того, несколько человек, сотрудничавших с Abzas, были допрошены.

Ранее на этой неделе был арестован и помещен под стражу на четыре месяца репортер и директор новостного агентства Kanal11 Теймур Каримов. Он сообщил своему адвокату, что отрицает предъявленные ему обвинения в шантаже и что в КПЗ его пытали.

Каримов стал третьим руководителем СМИ, задержанным после начала текущей волны арестов, после Ульви Гасанлы из Abzas и руководителя Kanal13 Азиза Оруджева, который был помещен под стражу на три месяца по обвинению в незаконном строительстве. (Другой журналист Kanal13, Руфат Мурадли, попал под административный арест на месяц по обвинению в хулиганстве и неповиновении полиции.)

На прошлой неделе были арестованы еще два руководителя СМИ: Ибрагим Гумбатов из Azerinfo.az и Аршад Ибрагимов из Dunyaninsesi.

«Происходящее тревожно напоминает репрессии в отношении независимых СМИ, свободы СМИ и гражданского общества, наблюдавшиеся в 2012 и 2015 годах, которые резко ограничили возможности гражданского общества в Азербайджане, привели к закрытию критиковавших [власти] СМИ и НКО, а также характеризовались преследованиями и произвольными арестами десятков правозащитников и активистов», – прокомментировала 12 декабря продолжающиеся аресты Наталья Нозадзе, исследователь Amnesty International по Южному Кавказу.