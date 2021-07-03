В Азербайджане судят армянских военнослужащих

В Азербайджане начался суд над армянскими солдатами, задержанными после окончания прошлогодней войны.

Сторона обвинения утверждает, что большинство солдат вторглись на территорию Азербайджана после окончания военных действий, нарушив соглашение о прекращении огня от 10 ноября, согласно которому армянские солдаты должны были быть выведены из Нагорного Карабаха и прилегающих районов. Баку называет их «террористами» и «диверсантами», которые должны ответить перед законом.

Однако Армения считает этих солдат «военнопленными» и требует от Азербайджана вернуть их в соответствии с заявлением о прекращении огня, согласно которому обе стороны согласились возвратить всех «военнопленных, заложников и других задержанных лиц». При этом Ереван не объяснил, как и почему военнослужащие пересекли границу с Арменией после прекращения огня.

Армянские солдаты все вместе предстали перед судом (53 из них – в четырех группах) по обвинению в терроризме, хранении оружия, создании незаконного вооруженного формирования и нарушении границы. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Проходившие параллельно судебные процессы широко освещались в азербайджанской прессе, а обвиняемые не признали свою вину. Согласно показаниям некоторых из них, их командиры не сообщили им, куда их отправляют.

«Они нас обманули, – свидетельствует один из военнослужащих Гегам Серобян. – Иначе я бы не оказался на территории другой страны с оружием».

На фоне идущих судебных процессов Баку пытается использовать армянских солдат в качестве разменной монеты, чтобы добиться от Еревана определенных уступок, прежде всего карт минных полей. 12 июня, когда должны были начаться первые судебные процессы, 15 заключенных были освобождены и отправлены обратно в Армению, поскольку армянская сторона согласилась передать карты минных полей в Агдамском районе.

После состоявшегося обмена бывший депутат Назим Байдамирли пошутил, что, возможно, правосудие не является приоритетной для Баку задачей в судебных процессах. «Разве эти задержанные не были террористами?» – спросил он на своей странице в Facebook.

Руководитель Центра политических исследований «Атлас», аналитик Эльхан Шахиноглу также предположил, что судебные процессы связаны с продолжающимися переговорами по картам. «Суд над одной из групп армян вот-вот начнется, – сказал он Радио «Азадлыг». – Они будут осуждены и затем экстрадированы на определенных условиях, и мы будем продолжать наблюдать за обменом армян, от рук которых не пострадал ни один азербайджанский гражданин, на карты минных полей».

В это время в Ереване родственники удерживаемых в Азербайджане солдат, а также сочувствующие им граждане организовали бессрочную сидячую забастовку у здания правительства.

Они жалуются, что и правительство Армении, и международное сообщество не смогли добиться возвращения армян. «Судебные процессы абсурдны, наши мальчики там абсолютно одни», – сказал родственник одного из задержанных в интервью Радио «Азатутюн».

Международные организации постоянно призывают обе стороны освободить всех лиц, до сих пор удерживаемых в этих странах. В заявлении от 28 мая сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали к «освобождению всех военнопленных и других задержанных на основе принципа “всех за всех”». Считается, что Армения уже освободила всех задержанных ею азербайджанских военнослужащих.

Ереван хранит относительное молчание по поводу судебных процессов, хотя официальные лица постоянно требуют, чтобы все удерживаемые Баку армяне были безоговорочно освобождены. Армяне утверждают, что Азербайджан удерживает в плену более 100 военнопленных; Баку признал факт задержания только 60 военнопленных и ничего не сообщил о судьбе остальных военных и гражданских лиц, которые, по данным Армении, находились в азербайджанском плену.

«Они пытаются превратить вопрос возвращения пленных в предмет торга, что неприемлемо», – сказала депутат парламента Армении Татевик Айрапетян на заседании 30 июня. «Имеется четко сформулированное заявление, имеется обязательство» по возвращению пленных, подчеркнула она.

Омбудсмен по правам человека Армении пожаловался, что судебные заседания носят показательный характер и «оскорбляют человеческое достоинство».

«Широкое освещение судебных процессов в прессе разжигает ненависть. В Азербайджане звучат призывы пытать и убивать пленных», – написал в Facebook омбудсмен Арман Татоян.

Параллельно с этими разбирательствами проходили еще два судебных заседания, имеющих отношение к войне.

Против двух иностранных граждан армянского происхождения (одного ливанца и одного россиянина) были выдвинуты обвинения в участии в боевых действиях на стороне Армении. Получившие широкую огласку судебные процессы проходят на фоне обвинений международного сообщества в адрес Азербайджана в использовании сирийских наемников во время войны.

14 июня гражданин Ливана Викен Эулджекджиян был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме и наемничестве. Сожительница Эулджекджияна Марал Наджарян, которая находилась под стражей до освобождения и экстрадиции в Ливан в марте, рассказала, что ему платили более 2 тысяч долларов в месяц за участие в боях на стороне Армении. Но на суде Эулджекджиян обвинил ее в даче ложных показаний и уверял, что его насильно завербовали армянские вооруженные силы, но он никогда не стрелял из оружия.

Россиянин Эдуард Дубаков был обвинен в аналогичных преступлениях. Обвинение ему было предъявлено 30 июня, а суд над ним должен начаться 7 июля.

Армения уже судила двух сирийских наемников за участие в войне. В отличие от проходящих в Азербайджане заседаний, суд над ними, длившийся всего один день, проходил за закрытыми дверями; им были вынесены пожизненные приговоры.

Международные наблюдательные группы не следили за судебными процессами, равно как и азербайджанские правозащитные организации предпочли держаться в стороне.

В мае армянские активисты антивоенного движения, включая Георгия Ваняна и Юрия Манвеляна, обратились к Баку с просьбой освободить военнослужащих, а группа известных азербайджанских активистов попросили свои власти выполнить эту просьбу. В обращении говорится, что следствие «не выявило каких-либо серьезных преступных действий» в деятельности солдат. «Не сомневаемся, что это внесет серьезную лепту в развитие мирных процессов. Этих солдат дома ждут их матери, которые с благодарностью воспримут ваше решение», – написали активисты.