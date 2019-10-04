В Армении ЕАЭС соприкоснулся с «Бархатной революцией»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян делает селфи с коллегами, среди которых президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани. (Фото с аккаунта Никола Пашиняна в Facebook)

Что бывает, когда клуб авторитарных государств встречается в стране, где произошла «Бархатная революция»?

На последней встрече глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в мае в Казахстане премьер-министр Армении Никол Пашинян был явно обделен вниманием. Столь холодный прием многие расценили как свидетельство того, что путь, который привел нового армянского лидера к власти, – народные протесты, приведшие к свержению авторитарного правительства, – немного смущал лидеров других членов объединения – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Однако когда ЕАЭС собрался в следующий раз – 1 октября, пришла очередь Пашиняна принимать гостей. На этот раз они играли по его правилам, что подтверждает одно из селфи премьер-министра, которое мгновенно разлетелось в социальных сетях по всему евразийскому региону.

До того момента, пока его самолет не приземлился в Ереване, не было уверенности в том, что самый видный лидер ЕАЭС – президент России Владимир Путин – вообще будет присутствовать, учитывая предполагаемые неприязненные отношения между ним и Пашиняном. В преддверии визита армянские СМИ, критикующие Пашиняна и поддерживающие Россию, активно муссировали тему недовольства Путина тем, что его друг, бывший президент Роберт Кочарян, находится в тюрьме по обвинению в насильственном подавлении акций протеста во время пребывания у власти.

Но Пашинян и Путин, похоже, легко поладили. К концу дня Пашинян проводил своего российского коллегу до самолета и даже обнял его на прощание.

«Еще одну полуторачасовую встречу с президентом России провел в Звартноце [аэропорт Еревана], – позже написал Пашинян в Facebook. – Армяно-российские отношения находятся в надежном и положительном русле».

Путин тоже высказался исключительно в позитивном ключе. «Нет ни одного сбоя, – сказал он Пашиняну на двусторонней встрече, – наоборот, достигнуты все договоренности в рамках организации между странами-участницами этого союза. Вы тот человек, который приложил максимум усилий для такой результативной работы». После встречи он пригласил Пашиняна в Москву с государственным визитом.

Как обычно, в официальных сообщениях с саммита ЕАЭС было мало конкретики. Москва и Ереван продолжают сложные переговоры по цене на газ, который Россия продает Армении. В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани, который приехал на саммит, чтобы договориться о деталях соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, предложил расширить торговлю газом и другими энергоносителями между Ираном и Арменией. Премьер-министр Сингапура тоже участвовал в саммите и подписал договор о свободной торговле с организацией.

В отсутствие громких информационных поводов во многом значимость визита была связана с символизмом. Пашинян повел своих гостей в учебный центр технологий «Тумо», где представлено технологическое будущее, в котором видит себя Армения.

Но самой горячей новостью саммита, похоже, стало селфи Пашиняна в микроавтобусе вместе с коллегами, в том числе с Путиным и Рухани, которых крайне редко можно увидеть на подобных фото. Снимок, естественно, сразу же стал интернет-мемом в различных вариациях – в одной, например, Путин говорит: «Водитель, остановись в Измирляне» (медицинский центр, где проходил обследование Кочарян).

Перед началом саммита многие строили предположения, что Путин может воспользоваться возможностью навестить своего старого друга Кочаряна, что было бы открытым проявлением неуважения к Пашиняну – политическому противнику экс-президента. Их встреча не состоялась, зато Путин встретился с женой Кочаряна в российском посольстве, как сообщила его пресс-служба местным СМИ.

Выступая в прошлом месяце на Генассамблее ООН, Пашинян отметил, что унаследовал непростые союзнические отношения. «Мы сталкиваемся с постоянным риском быть неправильно понятыми некоторыми нашими друзьями… или, что еще хуже, всеми [союзниками]».

Но то, как он повел себя на саммите, удостоилось хвалебных отзывов и со стороны неевразийских друзей. Посол Франции в Ереване Джонатан Лакот написал на Facebook: «Мультивекторная дипломатия Армении проиллюстрирована в селфи (и с юмором) самим Николом Пашиняном».

La diplomatie multi-vectorielle de l'Arménie 🇦🇲 illustrée en selfies (et avec humour) par Nikol Pashinynan lui-même :... Posted by Jonathan Lacôte on Tuesday, October 1, 2019

Большая часть общественного интереса к саммиту была обращена к Путину, который последний раз посещал Армению в 2016 году. Его приезд тогда сопровождался спорадическими акциями протеста, т.к. тогдашняя оппозиция обвиняла правительство президента Сержа Саргсяна в чрезмерной зависимости от Москвы. Антироссийские протесты, впрочем, были на руку самому Саргсяну, который в переговорах с Кремлем мог добиваться уступок, обосновывая их давлением со стороны своего населения.

При Пашиняне ситуация изменилась: тогдашняя оппозиция стала правительством, сторонники которого не хотят ухудшать и без того шаткие отношения с Россией. Соответственно, протестов против Путина было заметно меньше, чем в прошлый раз.

Однако группа правозащитников все же предприняла попытку провести акцию протеста перед президентской резиденцией на проспекте Баграмяна, 26, требуя освобождения российских политзаключенных. Полиция переместила их оттуда к ближайшей станции метро.

Одна журналистка грузинского телеканала «Рустави-2» выкрикнула Путину вопрос о том, когда Россия выведет свои войска из Абхазии и Южной Осетии – поддерживаемых Москвой отколовшихся грузинских территорий, – что вызвало волну интереса в российских СМИ.

Тем временем движение правого толка «Вето» воспользовалось представившимся случаем, чтобы провести митинг против Фонда «Открытое общество» и его спонсора Джорджа Сороса и предупредить государства ЕАЭС о вредоносном, как они утверждают, проникновении «соросовцев» в правительство Армении.