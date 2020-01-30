В Армении задержаны несколько лидеров крайне правых

Нарек Малян (в центре) протестует против Фондов «Открытое общество» в Армении в июле 2019 года. 28 января 2020 года Малян и несколько его союзников были задержаны. (Фото: Facebook, «ВЕТО»)

Несколько лидеров крайне правых групп Армении были задержаны по различным обвинениям. Неясно, что подтолкнуло полицию к проведению скоординированных задержаний активистов, которые оказывали незначительное, но шумное и постоянное давление на правительство.

28 января сотрудники спецподразделения полиции задержали Нарека Маляна, основателя оппозиционного движения «ВЕТО». Задержание было снято на видео и размещено в Facebook Миграном Акопяном, экс-депутатом парламента от бывшей правящей Республиканской партии Армении.

«Новая волна репрессий», – написал Акопян.

Когда сторонники Маляна направились в отделение полиции, стражи порядка задержали еще нескольких из них. В том числе лидера дружественной партии «Адеквад» Артура Даниеляна, которого полиция остановила, когда он ехал на своей машине в отделение.

Вскоре после этого полиция опубликовала заявление о том, что Малян был задержан по подозрению в незаконном хранении оружия. Рубен Меликян, бывший омбудсмен по правам человека Нагорного Карабаха, который сейчас поддерживает крайне правых активистов, вначале сказал, что его подзащитного также задержали по обвинению в хранении оружия, но после того как Даниелян был освобожден, адвокат уточнил, что обвинения были связаны с наркотиками. Полиция не заявляла об обвинениях против Даниеляна, но сообщила, что еще один член «Адеквада» – Константин Тер-Накалян – был задержан по обвинению в хранении оружия.

В толпе сторонников «ВЕТО» и «Адеквада», которые собрались у отделения полиции, было несколько членов более традиционной оппозиции Армении, в том числе высокопоставленный член Республиканской партии Армен Ашотян и член верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян.

Все задержанные вскоре были освобождены.

Некоторые пожаловались на грубое обращение. Тер-Накалян, руководитель новостного сайта-таблоида blognews.am, сказал, что полицейские уложили его на асфальт и надели наручники. Он сравнил, как задерживали его и человека, который за несколько дней до этого открыл огонь в бизнес-центре, связанном с бывшим президентом Робертом Кочаряном. Тер-Накалян сказал, что тот подозреваемый был взят под стражу без наручников.

Активисты, в частности Малян, проводят многомесячную кампанию давления (в основном, в социальных сетях) на правительство и его либеральных сторонников, в частности на местное отделение Фондов «Открытое общество» (OSF), финансируемое Джорджем Соросом (нью-йоркский офис OSF является одним из доноров Eurasianet.org). Они придумали новое слово на армянском языке – «соросокан» («соросовец»), – обозначающее сторонника и/или выгодополучателя проектов OSF.

Во время длинной пресс-конференции в предыдущие выходные Пашинян коснулся кампании, направленной против Сороса, отметив, что многие из лидеров нынешнего оппозиционного движения связаны с бывшим правительством в лице Республиканской партии.

«Все те, кто сегодня спекулирует на эту тему, были либо членами бывшего правительства, либо были связаны с ними. Почему они в свое время не закрыли офис [фонда Сороса]?», – заявил он журналистам.

За несколько часов до своего задержания Малян написал на Facebook, что глава Совета безопасности Армен Григорян является «соросовцем», и посетовал на то, что последний отметил День армии Армении (28 января), использовав цитату американского генерала Джорджа Паттона, которого Малян назвал русофобом.

После освобождения Малян обвинил правительство в том, что оно действовало под давлением главы офиса OSF в Ереване.

«У меня есть информация, что у Ларисы Минасян был довольно жесткий разговор с премьер-министром, она потребовала прекратить нашу деятельность в Армении», – сказал он.

Представители OSF планируют провести пресс-конференцию 29 января.

В июне 2019 года полиция арестовала нескольких активистов «Адеквада», в том числе Даниеляна, спустя несколько дней после того, как Пашинян высказался с плохо скрытой угрозой в адрес движения.

Лидер республиканцев Ашотян написал в Facebook, что задержания являются попыткой подавить инакомыслие.

«Очень показательно, что в день армянской армии, защищающей нас от внешних врагов, эти власти продолжают разжигать внутреннюю вражду, бороться против собственного государства и похищают Нарека Маляна. Вы не сможете такими методами заставить замолчать инакомыслящих», – написал он (Ашотян не упомянул о многочисленных незаконных арестах и преследовании членов политической оппозиции во время пребывания республиканцев у власти).