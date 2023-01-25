В Армении могут начать вербовать женщин в рамках военной реформы

Министерство обороны Армении разрабатывает законопроект, который существенно повысит роль женщин в вооруженных силах страны.

Этот законопроект является частью комплексной реорганизации вооруженных сил, которые переживают постоянные потрясения с момента нанесенного Азербайджаном поражения во Второй карабахской войне в 2020 году.

Несмотря на то, что набор большего числа женщин в армию принесет очевидную пользу, а именно пополнит ряды вооруженных сил в условиях нестабильной ситуации с безопасностью в Армении, некоторые эксперты указывают на сложности, с которыми предстоит столкнуться при попытках обеспечить гендерное равенство в такой патриархальной среде.

Это предложение было озвучено заместителем министра обороны Арманом Саркисяном 11 января.

«К этой идее нас подтолкнула активность женщин в вопросах, связанных с обороной и безопасностью. Министерство обороны организовало курсы стрельбы для женщин, и результаты приятно удивили руководство оборонного ведомства. Учитывая эти и другие факторы, было решено начать обсуждение соответствующих законодательных инициатив», – сказал журналистам Саркисян, подчеркнув, что служить женщины будут на добровольной основе.

Двухгодичная военная служба в Армении является обязательной для граждан республики мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.

В настоящее время женщины служат в вооруженных силах Армении только на контрактной основе. В 2019 году они составляли 9,1 процента о общего числа контрактников – это самый последний показатель, предоставленный Министерством обороны.

Комплексная реформа застопорилась

После поражения Армении в 2020 году страна приступила к реализации комплексной программы военных реформ.

Презентуя пятилетний план правительства на 2021-26 годы, премьер-министр Никол Пашинян призвал активнее привлекать женщин на службу в боевые армейские части, подчеркнув, что эта инициатива «не имеет идеологической или антиидеологической основы, а обусловлена исключительно прагматическим расчетом. [...] Женщины составляют большинство населения Армении. Цель – максимально использовать этот потенциал».

Но спустя почти два года общая концепция реформирования армии так и не была принята и был достигнут лишь незначительный прогресс, хотя в марте 2022 года министерство обороны объявило о создании женской стрелковой роты.

Отсутствие прогресса можно отчасти объяснить регулярными перестановками в высшем руководстве оборонного ведомства Армении после войны. С тех пор министр обороны и начальник Генерального штаба сменились трижды. Самый драматичный момент наступил в феврале 2021 года, когда высшее армейское руководство во главе с тогдашним начальником Генштаба Оником Гаспаряном присоединилось к требованию оппозиции об отставке Пашиняна. Этот конфликт завершился отставкой Гаспаряна. Затем Пашинян подал в отставку и объявил внеочередные выборы, которые выиграла его партия.

Были предприняты шаги по преобразованию армии по образцу ВС России, но энтузиазма по этому поводу поубавилось после неудач российской армии в Украине и отказа России в просьбе оказать помощь своему военному союзнику Армении во время наступления Азербайджана осенью 2022 года.

Среди других пунктов реформы значатся наращивание численности резервистов и ослабление ограничений на владение оружием для гражданских лиц.

Процессу реорганизации армии препятствуют периодические столкновения на границе с Азербайджаном. Самое кровопролитное произошло 13-15 сентября прошлого года и унесло жизни более 300 солдат с обеих сторон.

Проблемы возникли и в процессе перевооружения армии.

Премьер-министр Пашинян публично посетовал на то, что Армения не получает от союзников уже оплаченное ею оружие. Он не назвал конкретное государство, хотя было понятно, что он говорил о России, которая является крупнейшим поставщиком оружия для армянской армии. Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), 94 процента оружия, приобретенного Арменией в период с 2015 по 2019 год, было произведено в России.

Борьба со стереотипами

Военный эксперт и бывшая сотрудница Совета безопасности Армении Армине Маргарян стала соавтором исследования, посвященного военной реформе, которое было опубликовано в июне прошлого года.

Она сказала Eurasianet.org, что «традиционная» гендерная дискриминация осложняет жизнь женщин в армии.

«Это создает благодатную почву для дискредитации профессиональных навыков женщин-военнослужащих, а значит, препятствует их профессиональному росту. Например, женщине могут поручить работу, которая “традиционно” воспринимается как “женская”. Проблема здесь вовсе не в ограниченных или нераскрытых способностях женщин, а в предрассудках подавляющего большинства мужчин-руководителей относительно этих способностей», – сказала она, добавив, что такой подход негативно сказывается на уровне боеспособности женщин-военнослужащих и вызывает разочарование.

Одна из женщин-офицеров, которая уволилась из армии в 2021 году после 10 лет службы, согласна с тем, что пришла пора менять патриархальные и дискриминационные гендерные стереотипы в отношении службы женщин в армии. «Я столкнулась с таким отношением во время прохождения службы в армии. Женщинам-командирам нужно приложить в два-три раза больше усилий, чтобы подчиненные ей мужчины воспринимали ее всерьез, слушались ее и выполняли ее команды. Эта проблема действительно существует», – сказала она Eurasianet.org, попросив не называть ее имени.

По мнению Маргарян, ликвидация подобной дискриминации должна стать основным приоритетом военной реформы.

«Программа реформы должна быть нацелена на изменение отношения и стереотипов, касающихся службы женщин в вооруженных силах, обеспечение необходимых условий для эффективного привлечения женщин к военной службе, поощрение участия женщин в принятии решений на всех уровнях, а также эффективную реализацию социальных гарантий», – сказала она.

В качестве одного из способов борьбы с патриархальным менталитетом она предложила сформировать полностью женские военные подразделения.

Прецедент имеется. По данным Министерства обороны Армении, в 2017 году был сформирован женский взвод для участия в миротворческих миссиях НАТО в Косово и Афганистане. Аналогичный полностью женский миротворческий батальон в составе ООН Армения развернула в Ливане.

А в сентябре 2020 года Анна Акопян, журналистка и супруга премьер-министра Пашиняна, объявила о программе, которая предусматривает прохождение женщинами в возрасте 18-27 лет 45-дневного курса начальной военной подготовки. Успешно завершившие программу участницы смогут вступить в состав регулярных вооруженных сил.

Акопян несколько раз появлялась на публике в военной форме и даже сформировала женский военный отряд для участия во Второй карабахской войне, которая началась всего через неделю после того, как она представила свою инициативу.

Но после поражения Армении в этой войне от идеи отказались, а Акопян отстранилась от этого дела.