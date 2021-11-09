В Армении наблюдается резкий рост оттока населения

Переживающая стагнацию экономика и деморализующее поражение в войне, похоже, привели к массовому оттоку населения из страны.

Эмиграция из Армении не поддается точному исчислению, поскольку процесс носит неофициальный характер, поэтому рассчитывается альтернативный показатель путем сопоставления числа покидающих страну армянских граждан с числом въезжающих в нее. Но если в каждый из трех лет в период между 2018 и 2020 годами наблюдалась положительная тенденция (то есть в страну въехало больше армян, чем выехало), то в 2021 году ситуация кардинально изменилась.

По официальным данным, за три квартала 2021 года из страны выехало на 103 тысячи армян больше, чем въехало. Это составляет около 3 процентов от всего населения страны. Большая часть выехавших пришлась на первый квартал года, когда страну покинуло почти 64 тысячи человек.

Среди тех, кто готовился к отлету в ереванском аэропорту «Звартноц», была Нарине, женщина 30-ти с небольшим лет, которая предпочла не называть свою фамилию. Она жила в городе Масис в Араратском районе, а ее муж находится на заработках в России. «Он уехал в Россию в начале года, но возвращаться не собирается, и попросил меня приехать к нему с двумя нашими сыновьями», – сказала она Eurasianet.org. По ее словам, в Армении у ее семьи нет никаких перспектив, учитывая политическую ситуацию в стране и обстановку в плане безопасности. «Мой муж сказал, что мы должны уехать, пока есть возможность, потому что будущее наших детей в опасности», – сказала она.

По словам аналитиков, экономика остается главной причиной оттока населения, но свою роль также играют возникшие после войны проблемы и вопросы безопасности.

В 2020 году ВВП Армении сократился на 7,6 процента. «Начавшийся в прошлом году экономический кризис вынудил людей потратить все свои сбережения, – сказал Eurasianet.org экономист Грант Микаелян. – Мы видим, что уровень финансовых потоков низкий, а инфляция растет».

Демографическая ситуация давно вызывает озабоченность в Армении, где население сократилось примерно на 600 тысяч человек (т.е. примерно на 15 процентов) с момента обретения страной независимости в 1991 году. Причинами являются низкая рождаемость и высокий уровень эмиграции.

Микаелян отметил, что для сравнения с 2021 годом нужно брать не пару непосредственно предшествовавших ему лет, а другие «кризисные годы», которые Армения пережила с момента обретения независимости. В качестве примера он привел 1998 год, когда политический кризис усугубил экономический кризис, или глобальный экономический спад 2008 года. По его словам, в обоих случаях в последующие годы наблюдался резкий рост оттока населения. «Я думаю, что в этом и следующем году мы увидим схожую картину, и, вероятно, она будет напоминать нам ситуацию, сложившуюся в те кризисные годы».

Глава Миграционной службы Армении Армен Казарян придерживается того же мнения. «Миграция тесно связана с экономической ситуацией: в благополучные годы количество уезжающих меньше, – сказал он Eurasianet.org. – 2004-2006 и 2018-2020 годы были успешными с экономической точки зрения, поэтому и уровень миграции был ниже».

Поскольку основную массу мигрантов составляют выезжающие в Россию на сезонные работы граждане, реальная картина миграции будет ясна в конце года, когда темпы работы в РФ замедляются и трудовые мигранты традиционно возвращаются домой на праздники, сказал Казарян.

Но имеются признаки того, что в этот раз многие могут переехать в Россию на постоянное место жительства.

По данным Федеральной миграционной службы России, в первой половине этого года около 22 тысяч армян получили российское гражданство. Это самый высокий показатель за последние четыре года.

Помимо экономических факторов, которые побуждают многих граждан Армении к эмиграции, на армян со стабильным достатком также повлияла сложная послевоенная ситуация.

«Некоторые семьи уезжают, потому что боятся, что их детей призовут в армию, они не желают подвергать опасности жизнь своих детей, – сказал Микаэлян. – Есть люди, которые не верят, что у страны есть будущее, и решают связать свое будущее с другой страной. Люди, среди которых мы наблюдаем эту тенденцию живут нормально, далеко не бедствуют».

Один из тех, кто потерял веру, – Ваге Григорян, уроженец Тавушской области 20-ти с небольшим лет, который также ожидал в ереванском аэропорту свой рейс в Россию. Он ездил туда время от времени в течение двух лет, а теперь подумывает переехать надолго или навсегда. «За последние 10 лет все мои дальние родственники переехали в Россию и зарабатывают на жизнь, а в Тавуше работы нет, а если и есть, то без перспектив на будущее», – сказал он Eurasianet.org.

«Конечно, война в непосредственной от нас близости [противостояние между Арменией и Азербайджаном летом 2020 года], а затем в Нагорном Карабахе [осенью того же года] сильно повлияла на решения людей, – сказал он Eurasianet.org. – Но и Россия уже не та, что раньше; рынок труда там тоже терпит крах. Я люблю свою страну. Зачем бы кому-то переезжать в холодную Россию, если бы у нас были достойные условия для жизни в этой стране? Единственно у кого есть здесь хоть какие-то условия для жизни – у тех, кто живет в Ереване».

Изучающий вопросы миграции экономист и демограф Рубен Еганян в настоящее время проводит под эгидой ООН исследование эмиграции из Армении, уделяя особое внимание послевоенным факторам.

По словам Еганяна, исследование будет завершено в феврале 2022 года, но первые результаты свидетельствуют о том, что темпы миграции ниже, чем могли бы быть, из-за связанных с COVID ограничений на передвижение. «Поток эмигрантов на ПМЖ заморожен, и это связано с внешними факторами, а не с обстановкой в Армении, – сказал он Eurasianet.org. – Возможно, многие хотят уехать, но не могут».

Хотя сезонная трудовая миграция в основном обусловлена экономической ситуацией, в настоящее время имеются дополнительные факторы, которые затрудняют проведение исследования, сказал Еганян.

По его словам, многие из тех, кого опрашивают участвующие в исследовании специалисты, не хотят говорить или скрывают свои истинные мысли о миграции.

«Социальные, моральные, психологические аспекты вопроса, а также послевоенная и уродливая политическая ситуация в целом – все это влияет на отношение людей, – сказал он. – Люди сыты по горло. Я бы назвал это послевоенным шоком, недоверием, они не доверяют никаким организациям».