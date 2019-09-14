Кавказ, Армения

В Армении начался суд над экс-президентом Кочаряном

Семьи погибших обвиняют Роберта Кочаряна. Он же заявил, что судебный процесс попадет в учебники как худший в истории Армении.

Ани Меджлумян Sep 14, 2019
Митинг противников Кочаряна перед зданием суда в Ереване. (Все фото Ани Меджлумян) Митинг противников Кочаряна перед зданием суда в Ереване. (Все фото Ани Меджлумян)

Начался долгожданный судебный процесс над бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном по делу о насильственном подавлении акций протеста в 2008 году. Кочарян и родственники погибших дают показания.

В переполненном зале суда, где находились десятки зрителей и двадцать полицейских, наблюдавших за процессом, Кочарян сидел в первом ряду, в нескольких метрах от людей, которые считают его виновным в смерти своих близких.

Когда слово предоставили Саргису Клояну, отцу одной из жертв, он обратился к Кочаряну с вопросом, почему не было надлежащего расследования событий и почему никто не был арестован. «Ты мужчина, иди и отбывай полное наказание как мужчина», – сказал Клоян экс-президенту. Зрители – сторонники и противники Кочаряна – отреагировали, соответственно, возмущенным гулом и возгласами одобрения.

Кочарян обращается к суду.
Кочарян обращается к суду.

Кочарян, в свою очередь, назвал все происходившее в суде 12 сентября политизированной вендеттой.

«Это самое позорное уголовное дело в истории Республики Армения, – сказал он судье. – Когда-нибудь об этом напишут в учебниках, и у меня нет сомнений в том, кто будет отрицательным героем».

События 1-2 марта 2008 года – одни из наиболее печальных в современной истории Армении. Участники митинга вышли на улицы Еревана, чтобы выразить протест против выборов, которые, по их мнению, были украдены тогдашним президентом Кочаряном и его союзником Сержем Саргсяном, который одержал победу по итогам голосования. Полиция и военные подразделения жестко разогнали акции протеста, при этом двое полицейских и восемь протестующих были убиты.

Одним из лидеров протестного движения был Никол Пашинян, в то время журналист и оппозиционный политик, который впоследствии провел почти два года в тюрьме. После того как Пашинян возглавил акции протеста, закончившиеся свержением правительства Саргсяна в прошлом году, и сам стал премьер-министром, он сделал наказание виновных своей приоритетной задачей.

В суде вместе с Кочаряном в качестве обвиняемых проходили еще несколько бывших высокопоставленных чиновников: бывший министр обороны Сейран Оганян, бывший секретарь Совета национальной безопасности Армен Геворгян и экс-начальник ереванского военного гарнизона Юрий Хачатуров.

Но в центре внимания был Кочарян, одетый в синий костюм без галстука. Он, казалось, чувствовал себя в суде расслабленно, и иногда поворачивался к сидевшим сзади зрителям и улыбался.

Большая часть первого заседания была процедурной – рассматривалось ходатайство защиты освободить Кочаряна, поскольку он как глава государства обладал иммунитетом от судебного преследования. Судья сказал, что решение по данному ходатайству будет вынесено 17 сентября.

Сторонники Кочаряна и журналисты в зале суда.
Сторонники Кочаряна и журналисты в зале суда.

Дело против Кочаряна стало краеугольным камнем в борьбе Пашиняна с судебной системой, в которой остались судьи, работавшие при прежнем руководстве страны и которые, по мнению нынешних властей, все еще верны тому режиму.

Экс-президент был впервые арестован в июле 2018 года, после того как прилетел из России на допрос в рамках расследования мартовских событий 2008 года, проводимого уже новым правительством. Началась правовая «карусель» – его сажали за решетку и отпускали три раза.

В мае, после того как суд постановил освободить Кочаряна, Пашинян призвал своих сторонников собраться и заблокировать входы в здания суда, после чего многие обвинили премьер-министра в том же политическом вмешательстве, за которое он сам критикует своих предшественников.

Но в следующем месяце апелляционный суд постановил вновь арестовать Кочаряна, а Конституционный суд, высший судебный орган страны, заявил, что рассмотрит запрос адвокатов Кочаряна касательно того, не противоречат ли обвинения против него Конституции страны. 4 сентября этот суд постановил, что арест Кочаряна был неконституционным, однако он так и не был выпущен на свободу.

Все это время Россия регулярно выражала свое несогласие с процессом. Летом прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что судебное разбирательство против Кочаряна «не может нас не беспокоить». А президент России Владимир Путин дважды демонстративно направил теплые публичные поздравления с днем рождения своему бывшему коллеге (последний раз это было менее двух недель назад).

Обстановка за пределами зала суда была хаотичной – прибывало все больше сторонников и противников Кочаряна с мегафонами и музыкой. Противники держали плакаты с надписью «Пожизненное лишение свободы за грабеж» и его изображением в турецкой феске, с серпом и молотом.

«Я участвовал в тех событиях [2008 года] и был жестоко избит полицией», – сказал Eurasianet.org один из них, Арус Ованнисян.

Другой оппонент, Генрик Хартанян, выразил уверенность, что суды предвзяты в пользу бывших властей. «Это продолжается слишком долго, – сказал он. – Трудно говорить о своих ожиданиях, так как никто не доверяет судам».

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У сторонников же Кочаряна были плакаты с надписью «Свобода» и изображением поедавшего хот-доги Пашиняна с большим пузом. «Мы хотим справедливости для Кочаряна, – сказал Микаел Агаджанян, добавив, что бывший президент вне сомнения будет освобожден. – Ни одно из этих обвинений не имеет под собой оснований. Если бы у них были какие-либо доказательства, он бы давно уже сидел в тюрьме».

После слушания произошла драка между обеими группами. По словам очевидцев, некоторые из сторонников Кочаряна напали на его противников. В итоге несколько человек были доставлены в полицейский участок, один был госпитализирован.

Ани Меджлумаян — журналистка, работающая в Ереване.

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