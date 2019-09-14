В Армении начался суд над экс-президентом Кочаряном

Начался долгожданный судебный процесс над бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном по делу о насильственном подавлении акций протеста в 2008 году. Кочарян и родственники погибших дают показания.

В переполненном зале суда, где находились десятки зрителей и двадцать полицейских, наблюдавших за процессом, Кочарян сидел в первом ряду, в нескольких метрах от людей, которые считают его виновным в смерти своих близких.

Когда слово предоставили Саргису Клояну, отцу одной из жертв, он обратился к Кочаряну с вопросом, почему не было надлежащего расследования событий и почему никто не был арестован. «Ты мужчина, иди и отбывай полное наказание как мужчина», – сказал Клоян экс-президенту. Зрители – сторонники и противники Кочаряна – отреагировали, соответственно, возмущенным гулом и возгласами одобрения.

Кочарян, в свою очередь, назвал все происходившее в суде 12 сентября политизированной вендеттой.

«Это самое позорное уголовное дело в истории Республики Армения, – сказал он судье. – Когда-нибудь об этом напишут в учебниках, и у меня нет сомнений в том, кто будет отрицательным героем».

События 1-2 марта 2008 года – одни из наиболее печальных в современной истории Армении. Участники митинга вышли на улицы Еревана, чтобы выразить протест против выборов, которые, по их мнению, были украдены тогдашним президентом Кочаряном и его союзником Сержем Саргсяном, который одержал победу по итогам голосования. Полиция и военные подразделения жестко разогнали акции протеста, при этом двое полицейских и восемь протестующих были убиты.

Одним из лидеров протестного движения был Никол Пашинян, в то время журналист и оппозиционный политик, который впоследствии провел почти два года в тюрьме. После того как Пашинян возглавил акции протеста, закончившиеся свержением правительства Саргсяна в прошлом году, и сам стал премьер-министром, он сделал наказание виновных своей приоритетной задачей.

В суде вместе с Кочаряном в качестве обвиняемых проходили еще несколько бывших высокопоставленных чиновников: бывший министр обороны Сейран Оганян, бывший секретарь Совета национальной безопасности Армен Геворгян и экс-начальник ереванского военного гарнизона Юрий Хачатуров.

Но в центре внимания был Кочарян, одетый в синий костюм без галстука. Он, казалось, чувствовал себя в суде расслабленно, и иногда поворачивался к сидевшим сзади зрителям и улыбался.

Большая часть первого заседания была процедурной – рассматривалось ходатайство защиты освободить Кочаряна, поскольку он как глава государства обладал иммунитетом от судебного преследования. Судья сказал, что решение по данному ходатайству будет вынесено 17 сентября.

Дело против Кочаряна стало краеугольным камнем в борьбе Пашиняна с судебной системой, в которой остались судьи, работавшие при прежнем руководстве страны и которые, по мнению нынешних властей, все еще верны тому режиму.

Экс-президент был впервые арестован в июле 2018 года, после того как прилетел из России на допрос в рамках расследования мартовских событий 2008 года, проводимого уже новым правительством. Началась правовая «карусель» – его сажали за решетку и отпускали три раза.

В мае, после того как суд постановил освободить Кочаряна, Пашинян призвал своих сторонников собраться и заблокировать входы в здания суда, после чего многие обвинили премьер-министра в том же политическом вмешательстве, за которое он сам критикует своих предшественников.

Но в следующем месяце апелляционный суд постановил вновь арестовать Кочаряна, а Конституционный суд, высший судебный орган страны, заявил, что рассмотрит запрос адвокатов Кочаряна касательно того, не противоречат ли обвинения против него Конституции страны. 4 сентября этот суд постановил, что арест Кочаряна был неконституционным, однако он так и не был выпущен на свободу.

Все это время Россия регулярно выражала свое несогласие с процессом. Летом прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что судебное разбирательство против Кочаряна «не может нас не беспокоить». А президент России Владимир Путин дважды демонстративно направил теплые публичные поздравления с днем рождения своему бывшему коллеге (последний раз это было менее двух недель назад).

Обстановка за пределами зала суда была хаотичной – прибывало все больше сторонников и противников Кочаряна с мегафонами и музыкой. Противники держали плакаты с надписью «Пожизненное лишение свободы за грабеж» и его изображением в турецкой феске, с серпом и молотом.

«Я участвовал в тех событиях [2008 года] и был жестоко избит полицией», – сказал Eurasianet.org один из них, Арус Ованнисян.

Другой оппонент, Генрик Хартанян, выразил уверенность, что суды предвзяты в пользу бывших властей. «Это продолжается слишком долго, – сказал он. – Трудно говорить о своих ожиданиях, так как никто не доверяет судам».

У сторонников же Кочаряна были плакаты с надписью «Свобода» и изображением поедавшего хот-доги Пашиняна с большим пузом. «Мы хотим справедливости для Кочаряна, – сказал Микаел Агаджанян, добавив, что бывший президент вне сомнения будет освобожден. – Ни одно из этих обвинений не имеет под собой оснований. Если бы у них были какие-либо доказательства, он бы давно уже сидел в тюрьме».

После слушания произошла драка между обеими группами. По словам очевидцев, некоторые из сторонников Кочаряна напали на его противников. В итоге несколько человек были доставлены в полицейский участок, один был госпитализирован.