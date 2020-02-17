В Армении обсуждаются жесткие меры против «фейковых новостей» и ненавистнических высказываний

Правительство Армении принимает меры, чтобы обуздать средства массовой информации страны, многие из которых придерживаются враждебного (а, по мнению многих, даже безответственного) отношения к нынешним властям.

Один из депутатов парламента представил законопроект, предусматривающий в качестве наказания за «распространение ложной информации» лишение свободы сроком до двух лет. Другая группа законодателей работает над поправками к закону, запрещающими ненавистнические высказывания. Прозвучало также предложение создать государственное либо независимое агентство по регулированию прессы, для надзора за соблюдением норм журналистской этики.

Законодательные меры – это первая системная попытка правительства решить проблему с крайне недружественной политикой прессы, большая часть которой принадлежит или контролируется деятелями, верными режиму, свергнутому нынешним правительством весной 2018 года. Эти усилия также направлены на регулирование социальных сетей, которые служат площадкой для большинства политических дискуссий в Армении и где неизвестные лица, преследуя определенные цели, могут распространять деструктивную или ложную информацию. При этом информационные «воины» по обе стороны политического фронта, участвуя в словесных баталиях, публикуют сообщения, которые можно охарактеризовать как «ненавистнические высказывания».

Хотя фейковые новости бывают разными (например «Кофе лечит рак!»), инициатива правительства сосредоточена именно на политическом аспекте.

С тех пор как к власти пришло новое правительство, «фейковые новости» стали политическим инструментом сторонников прежнего режима, заявил Арман Бабаджанян, независимый депутат парламента.

«Поэтому эта проблема требует законодательных норм, которые, конечно, не смогут полностью устранить влияние фейковых новостей, но, по крайней мере, будут оказывать сдерживающий эффект для тех, кто использует фейковые новости в качестве политического инструмента», – написал он в Facebook 2 декабря. На следующий день он представил законопроект о фальшивых новостях.

С проблемой фейковых новостей и дезинформации сталкиваются во всех странах, но в Армении они привели к особенно острым конфликтам. В апреле прошлого года премьер-министр Никол Пашинян поручил спецслужбам принять жесткие меры. На следующий день Служба национальной безопасности (СНБ) сообщила, что арестовала администратора сатирической страницы в Facebook, которая занималась критикой правительства. Совсем недавно, после устранения Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани, СНБ арестовал еще одного пользователя Facebook, утверждавшего, что якобы Пашинян поздравил президента США Дональда Трампа с «успешной операцией», что не соответствовало действительности.

Для проведения арестов СНБ использовал различные правовые основания, в частности, что действия задержанных представляют «угрозу национальной безопасности». В случае принятия нового закона сами фейковые новости станут незаконными, и те, кто распространяет подобную информацию или платит другим за их распространение, будут наказаны. Впрочем, у авторов фейковых новостей будет возможность избежать наказания, если они в течение трех дней сообщат властям, что нарушили закон.

Остается открытым вопрос о том, что подпадает под определение «фейковой новости».

«Фейковая новость должна определяться не только тем фактом, что информация является ложной, но также и тем, что эта дезинформация создается и преднамеренно распространяется для манипулирования общественным мнением и обсуждениями», – сказал в интервью Eurasianet.org Саргис Ханданян, депутат парламентской фракции «Мой шаг» Пашиняна и член рабочей группы по разработке законопроекта по регулированию СМИ.

Однако Гегам Варданян, аналитик ереванского Центра медиа инициатив, считает, что при определении фальшивых новостей юридическая неопределенность неизбежна.

«Мне нравится, что началось обсуждение, – сказал он Eurasianet.org – Но что такое фейковые новости? Сатирическое шоу – тоже фейковые новости?».

Варданян также отметил, что Бабаджанян, который представил законопроект, недавно сам занимался медиа-бизнесом в качестве учредителя и до прошлого года редактора новостного сайта 1in.am.

«Человек, который предлагает эту норму, должен быть готов исключить их [фейковых новостей] наличие на собственном сайте, – сказал Варданян. – Я уверен, что если мы откроем его веб-сайт, то найдем новости, которые могут подпасть под предложенную им же категорию фейковых новостей».

В адрес правительства также звучали обвинения, что оно в некоторой степени тоже занимается фейковыми новостями. Некоторые проправительственные аккаунты в социальных сетях не связаны с реальными людьми, сказала Ани Самсонян, депутат оппозиционной парламентской фракции «Просвещенная Армения», на недавней конференции по проблемам разжигания ненависти и фейковых новостей, организованной РСЕ/РС.

«Все это организовано […] есть фальшивые аккаунты, работающие на премьер-министра, – сказала она. – Если долго отслеживать их активность, то становится ясно, что ими управляют из одного места».

Ненависть против свободы слова

В августе прошлого года Министерство юстиции представило законопроект, предусматривающий в качестве наказания за разжигание ненависти лишение свободы на срок до трех лет (по действующему законодательству ненавистническое высказывание не является преступлением само по себе, зато рассматривается как отягчающее обстоятельство в других преступлениях). Однако тот документ так и не был принят, и теперь рабочая группа парламентариев обсуждает новый подход.

«Я надеюсь, мы предложим новый проект закона до конца весны», – сказал Ханданян.

В качестве образцовых моделей «мы в основном изучаем европейские страны, в частности успешные примеры Швеции, Великобритании, Германии и Франции», – сказал Ханданян. При этом, по его словам, закон не распространяется только на прессу.

«Правила борьбы с ненавистническими высказываниями должны быть универсальными и не должны ограничиваться медиа-платформами, – сказал он. – Мы должны различать ненавистнические высказывания, клевету, оскорбления и т.д., чтобы понять, что из этого следует внести в Уголовный кодекс. И только после этого мы можем определять соответствующее наказание».

Хотя никаких конкретных предложений озвучено не было, оппозиционная партия «Процветающая Армения» (ППА) уже выступила против этой инициативы.

«Ненавистнические высказывания – это серьезная проблема, но меня беспокоит то, что эта инициатива может представлять угрозу свободе слова, – сказала Наира Зограбян из ППА на заседании парламента в декабре. – Ненавистнические высказывания и фальшивые новости в основном распространяют фейковые пользователи [социальных сетей]», – сказала она. (В прошлом году новостной сайт fip.am выявил, что во время парламентских выборов 2018 года ППА сама использовала «армию» фейковых пользователей социальных сетей).

В феврале Геворг Петросян, депутат ППА, известный своей гомофобией, также выступил против предложенного закона.

«Это механизм сдерживания политического инакомыслия. Что значит ненавистническое высказывание? Да, я ненавижу гомосексуализм, я ненавижу невежество, я ненавижу предательство родины, я ненавижу все эти явления», – сказал он.

Регулятор «мечты»

На фоне дискуссий о государственном регулировании СМИ некоторые представители прессы считают, что армянские журналисты должны сами себя контролировать.

Артак Амбарцумян, эксперт по СМИ, которого пригласили принять участие в работе парламентской рабочей группы по разработке законопроекта о СМИ, выступил за создание органа по образцу Организации по стандартам работы независимой прессы (IPSO) в Великобритании, но обладающего юридическими полномочиями применять санкции (участие в IPSO строго добровольное).

«Нам нужен регуляторный орган, который был бы независим от государства и в то же время обладал достаточной законодательной властью и ресурсами для борьбы с негативным воздействием социальных сетей», – сказал Амбарцумян Eurasianet.org.

Парламентарий Ханданян, сам в прошлом журналист, сказал, что идея саморегулируемого органа останется лишь «мечтой». В Армении уже есть независимые добровольные медиа-организации, но они оказались бессильны в решении сложных вопросов в области СМИ.

«Нам нужен сильный и авторитетный орган по регулированию СМИ, который сможет привлекать СМИ к ответственности за несоблюдение норм журналистской этики», – сказал он.