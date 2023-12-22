В Армении обсуждают будущее вне возглавляемого Россией военного блока

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева на переднем плане) на саммите лидеров ОДКБ в мае 2022 года. (Фото: primeminister.am)

По мере того, как растут разногласия между Ереваном и Москвой, все активнее обсуждается возможный выход Армении из возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Многие в Армении задаются вопросом, а есть ли смысл продолжать быть членом военного альянса, который продемонстрировал свое нежелание защищать страну.

Премьер-министр Никол Пашинян неоднократно опровергал заявления, в том числе и российских официальных лиц, о скорой смене внешнеполитического вектора Армении, но несмотря на это продолжают высказываться предположения о возможном выходе страны из ОДКБ и о последствиях этого решения. Представители власти сами размышляют о такой возможности.

«В Армении есть, конечно, идея евроинтеграции, но есть и идея стать страной с внеблоковым статусом, так что вариантов множество. Мы прислушиваемся к гражданскому обществу и пытаемся понять, какие инструменты лучше всего подходят для обеспечения безопасности и развития Армении», – сказал секретарь Совета безопасности Армен Григорян 10 ноября на проходившем в Брюсселе форуме «Стратегическое будущее Армении: Армения-Европа».

Пятнадцать армянских общественных организаций недавно выпустили совместное заявление, в котором раскритиковали Россию за «вмешательство во внутренние дела Армении». В заявлении содержится требование к армянским властям выдворить 102-ю российскую военную базу, запретить российские вещательные СМИ и инициировать процесс прекращения членства страны в ОДКБ.

Растущее недовольство Россией

ОДКБ, в которую также входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь, является одной из главных причин растущего недовольства Армении Россией.

Блок, который теоретически обязан прийти на помощь государству-члену во время нападения на него, практически не предпринял никаких действий в сентябре прошлого года, когда азербайджанские войска вторглись в приграничные районы и заняли позиции на стратегических высотах на территории Армении.

С тех пор отношение Армении к ОДКБ и к России становится все более негативным. Ереван сократил свое участие в блоке до абсолютного минимума. За последний год он игнорировал встречи ОДКБ практически на всех уровнях и перевел своего представителя в организации на другую работу, оставив его кресло вакантным.

Одновременно с этим Армения поддерживает более активное сотрудничество с ЕС, который в начале этого года направил миссию гражданского мониторинга на границу с Азербайджаном с целью поддержания там стабильности.

Этот шаг вызвал резко негативную реакцию российских властей, которые заявили, что цель миссии – «геополитическое противостояние с Россией» в регионе Южного Кавказа.

Подобная риторика Москвы не остановила растущее сотрудничество между Ереваном и Брюсселем, в том числе в военной сфере.

На прошедшем 11 декабря саммите министров иностранных дел ЕС было объявлено, что Евросоюз рассмотрит возможность оказания военной помощи Армении через Европейский фонд мира.

Также было объявлено, что миссия ЕС в Армении увеличит число своих наблюдателей со 138 до 209.

Еще одним больным местом Армении является предполагаемая непоставка Россией оружия, за которое, по словам Еревана, он заплатил миллионы долларов.

На состоявшемся 4 декабря брифинге заместитель министра обороны Грачья Саркисян заявил, что власти Армении не планируют подавать в суд на Россию и вместо этого намерены решить этот вопрос в «атмосфере партнерства».

Недавно премьер-министр Никол Пашинян предложил разрешить этот спор путем списания Россией части общего долга Еревана перед Москвой. По последним подсчетам Министерства финансов Армении, общая сумма долга составляет около 280 миллионов долларов. (Армения не озвучила точных данных о том, сколько денег Россия должна ей за непоставленное оружие).

Сценарии выхода из ОДКБ

Большинство аналитиков, с которыми побеседовал корреспондент Eurasianet.org, рассматривают выход Армении из ОДКБ как возможный логический исход нынешних напряженных отношений между Арменией и Россией.

Руководитель базирующегося в Ереване Исследовательского центра политики безопасности Арег Кочинян считает, что Армения может выйти из ОДКБ после утверждения стратегии национальной безопасности, предусматривающей «внеблоковый статус» страны. В настоящее время разрабатывается новая стратегия национальной безопасности, и пока неизвестно, будет ли в ней такое положение.

Если в стратегию национальной безопасности будут внесены такие изменения, «это будет означать, что Армения решила не участвовать ни в одном военном блоке или альянсе, и поэтому ей придется покинуть ОДКБ. Но это также означало бы, что страна не намерена вступать в какой-либо другой блок коллективной обороны, – сказал Eurasianet.org Кочинян. – Думаю, такая позиция была бы более приемлемой для России и других региональных держав – Ирана и Турции».

Проживающий в Ереване политолог Давид Арутюнов с легкостью представляет себе выход Армении из ОДКБ.

«В контексте всего объема тесных отношений Армении с Россией, в том числе в экономической сфере, и наличия здесь российской военной базы, выход из ОДКБ – дело относительно простое», – сказал Eurasianet.org Арутюнов, добавив, что окончательным толчком к выходу из блока может стать очередной кризис.

По его словам, армянские власти ловко добиваются внутриполитических целей, направляя недовольство населения проблемами безопасности страны на Россию и ОДКБ.

«Если повторится нечто подобное кризису сентября 2022 года и это опять вызовет внутриполитические разногласия в Армении, не исключено, что армянские власти примут решение выйти из ОДКБ», чтобы избежать критики.

Что может повлечь за собой «внеблоковый статус» Армении?

Сотрудник Исследовательского центра политики безопасности Арег Кочинян считает, что «внеблоковый статус» может открыть возможности для расширения оборонного и военно-промышленного сотрудничества Армении с различными странами.

«Мы говорим не только о Западе, но и о других странах, производящих оружие, например, таких как Индия. Армения может расширить свои отношения с ними даже до уровня стратегического партнерства», – сказал он.

По мнению Давида Арутюнова, пока рано говорить о реальной возможности выхода Армении из каких-либо военно-политических союзов.

«На сегодняшний день все эти разговоры носят теоретический характер. Реальных обсуждений о реализации этой идеи нет. Да и то, разговоры касаются конкретно ОДКБ, а двусторонние отношения с Россией сохранятся в любом случае, как, впрочем, и контакты с Западом», – сказал Арутюнов.

Глава Армянского института противостояния и государственного устройства Геворг Меликян сомневается, что власти Армении действительно намерены выйти из ОДКБ и объявить о внеблоковом статусе.

«Я не вижу такой четкой политики или стратегии. На сегодняшний день это вопрос желания армянских властей произвести впечатление на западных партнеров, чтобы получить какие-то гарантии безопасности. Поскольку их нет [таких гарантий], армянские власти попытаются убедить западных партнеров относиться к Армении так же, как к любой другой стране, негативно настроенной в отношении России, и не обвинять ее в поддержании контактов с Москвой в сфере безопасности из-за того, что Ереван продолжает оставаться членом ОДКБ», – сказал Eurasianet.org Меликян.