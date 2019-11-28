В Армении обсуждают эмиграцию и индийских иммигрантов

Заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что он решил наболевшую миграционную проблему Армении, повлекло за собой горячие дискуссии о растущем присутствии в стране индийцев.

Выступая 12 ноября перед представителями армянской диаспоры в Париже, Пашинян сказал, что «по сравнению с 2016 годом в 2018-2019 годах тенденции к эмиграции снизились примерно на 90%». Эмиграция, в основном в целях трудоустройства за рубежом – в России и других странах, является одной из самых болезненных проблем Армении, как и многих других неблагополучных постсоветских государств. Пашинян неоднократно обещал переломить эту тенденцию.

В тот момент, когда Пашинян говорил эти слова, его жена Анна Акопян сидела рядом с ним. Видео, где ее лицо при этом отражает скепсис по поводу слов супруга, стало вирусным. «Один взгляд Анны Акопян сказал больше, чем тысяча слов», – прокомментировал антиправительственный 5-й канал.

Данные Национальной статистической службы действительно показывают, что баланс между людьми, покинувшими Армению, и теми, кто въехал, уменьшился на 88,6% за период, который обозначил Пашинян. Но эти цифры включают граждан любых стран, а не только обладателей армянских паспортов, поэтому не дают четкого понимания о масштабах армянской эмиграции.

Искаженные данные, озвученные премьер-министром, способствовали появлению новых ксенофобских теорий. Бывший премьер-министр Грант Багратян сказал 5-му каналу, что Пашинян фактически заменил армян индийцами. «За девять месяцев уехали 35 000 человек и за тот же период въехали 37 519 индийцев ... это обмен армян на индийцев».

Неясно, где Багратян взял эти цифры, но многие армянские СМИ начали их повторять в различных тревожных материалах.

Миграционная служба Армении, однако, заявляет, что бывший премьер ошибается. «Число [индийцев в Армении] даже близко не соответствует тому, что говорит Багратян, и, кроме того, их уехало даже больше, чем въехало за первые девять месяцев этого года», – сказала Eurasianet.org пресс-секретарь этой службы Нелли Давтян.

За этот период, согласно официальным данным, в Армению прибыл 28 741 индиец и 29 345 уехали. Индийцев большинство среди всех иностранцев, получающих здесь временную регистрацию: по состоянию на июль их количество составило 2 220 человек. Вид на жительство в этом году получили всего 75 индийцев, таким образом не попав даже в первую десятку.

Давтян сказала, что более полные данные о количестве индийцев в Армении будут доступны к концу года, скептически добавив: «Разве вы видите столько индийцев?».

Многие армяне на самом деле стали видеть индийцев все чаще. Хотя их число может быть значительно меньше 37 000, приток индийцев в Армению в последнее время вследствие смягчения визового режима в 2017 году вызвал рост количества расистских инцидентов и высказываний.

Этим летом парламентарий от фракции «Мой шаг» Пашиняна написал на Facebook, что недавно он помешал пьяному армянину напасть на двух индийцев в Ереване. «Пьяный расист схватил двух индийских детей и начал трясти их», – написал депутат Сисак Габриелян. Пьяный спросил: «Вы точно наш депутат? Вы защищаете индийцев?». Габриелян сказал, что в конце он дал свой номер телефона индийцам и извинился. «Больше всего во всей этой истории шокирует то, что никто из прохожих никак не реагировал», – резюмировал он.

Совсем недавно группа индийцев участвовала в драке в баре Star Bar в центре Еревана, и один из них выстрелил из пистолета. «Иностранцы делают Ереван небезопасным городом. После драки с участием индийцев в ереванском баре прозвучали выстрелы», – гласил заголовок на одном из местных новостных сайтов.

Несмотря на полуправду от Пашиняна и Багратяна, эмиграция армян действительно постепенно шла на убыль с 2016 года. А в 2018 году впервые с 2000 года в Армению вернулось больше армян, чем уехало.

Согласно официальной статистике, за первые девять месяцев 2019 года страну покинуло на 64% меньше армян по сравнению с 2016 годом и на 37% меньше, чем в прошлом году.

Битва аргументов между Пашиняном и Багратяном перенеслась в парламент, где союзники Пашиняна заявили, что вопрос внешней миграции в Армению остро не стоит.

«Конечно, это не значит, что мы должны быть открыты для всего мира без каких-либо ограничений, – сказал 25 ноября один из депутатов «Моего шага» Рубен Рубинян. – Но в то же время давайте не будем обманывать себя, будто бы все люди в мире пытаются переехать в Армению».