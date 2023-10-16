В Армении опасаются вторжения со стороны Азербайджана

Армянский военнослужащий на боевой позиции в районе озера Сев Лича в Сюникской области. Май 2021 г. (Фото: Фин ДеПенсье)

Посол Армении в Евросоюзе Тигран Балаян в опубликованном 6 октября интервью сказал, что Азербайджан активно готовится к вторжению, которое может произойти в течение нескольких недель.

Однако 10 октября премьер-министр Никол Пашинян заявил по общественному телевидению Армении, что этот риск «крайне низок» и что по обе стороны границы не наблюдается скопления войск.

Противоречивые заявления Еревана вызывают недоумение: Балаян, вроде, бьет тревогу, а Пашинян старается снизить напряженность.

Озабоченность вызывает стремление Баку реализовать свой проект «Зангезурский коридор», который обеспечил бы сухопутный маршрут между Азербайджаном и его эксклавом Нахичеванью через территорию Армении.

Известный исследователь Кавказа Томас де Вааль недавно назвал коридор «очередной большой проблемой», сказав, что Россия, Азербайджан и Турция имеют свой интерес в его создании и что они могут добиться своего силой.

Армения согласилась облегчить передвижение между основной частью Азербайджана и Нахичеванью, когда 10 ноября 2020 года она при посредничестве России подписывала соглашение о прекращении огня, положившее конец второй нагорно-карабахской войне. Девятый пункт этого документа гласит:

«Все экономические и транспортные связи в регионе должны быть разблокированы. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщениям между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного передвижения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением возлагается на Пограничную службу ФСБ России».

Эта формулировка сразу же вызвала разночтения в толковании. Армения восприняла этот пункт как обязательство открыть автомобильное и железнодорожное сообщение. Под этим также подразумевался и Лачинский коридор, который связывал Армению с Нагорным Карабахом, населенным в то время армянами.

Азербайджану же, по крайней мере, на первых порах нужен был беспрепятственный путь через расположенную в южной части Армении Сюникскую область, на который бы не распространялся армянский суверенитет.

Однако в феврале этого года Баку смягчил свою позицию: президент Ильхам Алиев предложил установить армянские КПП на обоих концах предполагаемого Зангезурского коридора, а Азербайджан разместит КПП на Лачинской дороге, соединяющей Армению с Карабахом.

Это предложение было воспринято как решение Азербайджана деприоритезировать вопрос создания коридора и направить все силы на достижение реальной стратегической цели – установления полного контроля над Карабахом.

Спустя два месяца Азербайджан в одностороннем порядке установил КПП в Лачине, фактически легализовав блокаду Нагорного Карабаха, которую спонсируемые властями активисты осуществляли с декабря.

После чего в прошлом месяце Баку начал стремительное наступление с целью захвата всего Нагорного Карабаха и вслед за этим последовал исход армянского населения региона, насчитывающего около 100 тысяч человек.

Теперь, когда карабахский вопрос снят с повестки дня, встает вопрос о том, насколько важным для Азербайджана является Зангезурский коридор и на что он готов пойти ради достижения этой цели?

Недавние действия азербайджанских властей указывают на то, что эта тема не является для них приоритетной.

В настоящее время Баку рассматривает возможность прокладки альтернативного коридора через Иран, по территории которого традиционно пролегал основной сухопутный путь из Азербайджана в Нахичевань. До войны 2020 года этот маршрут начинался на востоке Азербайджана, что вынуждало азербайджанцев проезжать сотни километров по территории Ирана, прежде чем попасть в Нахичевань. Новый маршрут будет значительно короче, так как он начинается недалеко от границы с Арменией – в Зангилане, который Азербайджан отвоевал в 2020 году.

Тегеран всегда демонстративно выступал против идеи «Зангезурского коридора» и после карабахской войны 2020 года неоднократно предупреждал, что не потерпит никаких изменений границ региона или создания «пантюркского» или «натовского» коридора вдоль своей северной границы.

Азербайджанский аналитик Фуад Шахбазов считает, что в политике Баку произошел реальный сдвиг.

«Новый транзитный маршрут между Азербайджаном и Ираном позволит в скором времени реализовать проект “Зангезурского коридора” в обход Сюникской области Армении», – написал он для BNE Intellinews, считая достоверными заверения Азербайджана в том, что он уважает территориальную целостность Армении и не планирует вторжение.

А некоторые считают, что хотя Евросоюз и США ничего не сделали для того, чтобы помешать Азербайджану отвоевать Карабах, вторжение в Армению поставит под удар отношения Баку с Западом.

Нерсес Копалян, армянский аналитик по вопросам безопасности, в подкасте EVN Report сказал, что целью визита главы USAID Саманты Пауэр в Армению после перехода Карабаха под контроль Азербайджана было «убедиться в том, что Азербайджан не нападет на саму Армению. Это был сигнал Соединенных Штатов Азербайджану».

Однако многие в Армении по-прежнему испытывают опасения по этому поводу. После войны 2020 года Азербайджан совершил несколько вторжений на территорию Армении и в настоящее время удерживает примерно 215 квадратных километров ее территории. Для Азербайджана эти вторжения, включая самое крупное, совершенное в сентябре прошлого года, не имели никаких последствий.

Баку продолжает придерживаться политики стратегической двусмысленности по поводу версии о «Западном Азербайджане», согласно которой вся территория Республики Армения или часть ее на самом деле принадлежит Азербайджану. Периодически Баку выдвигает территориальные претензии и порой говорит о том, что азербайджанцам должно быть позволено вернуться на эту землю, независимо от того, под чьей властью она находится.

У Еревана так же есть основания не доверять двум другим региональным игрокам – России, которая формально является его союзником, и Турции, стратегической союзницы Азербайджана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в начале недели перед своим Кабинетом министров, заявил: «Если Армения выполнит свои обязательства, в частности, по открытию “Зангезурского коридора”, то Турция шаг за шагом нормализует отношения».

Это можно рассматривать как попытку увязать процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией с открытием «Зангезурского коридора», однако, по мнению старшего научного сотрудника Института прикладных политических исследований Армении Беньямина Погосяна, сложно определить, какова реальна позиция Анкары и как она представляет себе коридор.

В интервью с Eurasianet.org Погосян также рассказал об армяно-российских отношениях в контексте вопроса «Зангезурского коридора».

Он отметил, что позиция Армении в отношении этого маршрута со временем также изменилась: идея участия России теперь воспринимается менее благосклонно.

Так, в одном из недавних интервью Пашинян заявил, что готов открыть «дороги для Азербайджана и Турции», но при этом должен быть сохранен суверенитет Армении и «никакая третья сила не должна контролировать какую-либо территорию страны».

«Нам говорят, что в трехстороннем соглашении написано, что безопасность должна обеспечивать Россия, а я говорю, что нигде такого не написано», – сказал Пашинян.

Россия с этим не согласна и утверждает, что Армения должна выполнять условия трехстороннего соглашения 2020 года, в котором действительно говорится, что ее пограничные войска будут участвовать в «контроле» за транспортным сообщением.

Для азербайджанской стороны двусмысленность в тексте соглашения 2020 года не меняет принципиального характера этого положения. «Если Армения вступает против российского присутствия, то Азербайджан рассматривает это как проблему в армяно-российских отношениях. Но независимо от этого, Армения обещала создать этот маршрут», – говорит Погосян.

Погосян размышляет о том, как теоретически может разворачиваться сценарий развития нового конфликта: Азербайджан инициирует конфликт, а Россия затем кладет ему конец. «И Россия скажет Армении: если ты хочешь, чтобы мы остановили Азербайджан, ты должна сделать то, на что согласилась в 2020 году», – сказал он.

В результате может возникнуть двусмысленная ситуация. «Кто-то скажет, что Россия надавила на Армению и та предоставила возможность создать коридор, а кто-то скажет, что в документе от ноября 2020 года о коридоре не было сказано ни слова. Так что если Армения просто реализует это заявление от ноября 2020 года, то это будет не коридор».

Тогда Алиев может сказать, что Азербайджан вынудил Армению обеспечить работу коридора. Но Пашинян может сказать: нет, это не коридор, потому что он будет находиться под юрисдикцией Армении.

«Или Пашинян может сказать, что Россия, Турция и Азербайджан совместно заставили Армению предоставить коридора, и это еще одно доказательство того, что Россия не является союзником Армении, Россия – противник Армении», – сказал Погосян.