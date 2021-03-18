В Армении пройдут досрочные выборы

В Армении 20 июня состоятся внеочередные выборы. Договоренность по этому поводу была достигнута между премьер-министром и лидером крупнейшего оппозиционного блока в парламенте.

Премьер-министр Никол Пашинян дал понять, что голосование может, наконец, обеспечить выход из политического кризиса, охватившего Армению после поражения в прошлогодней войне с Азербайджаном. С тех пор многие армяне и армянские учреждения требовали, чтобы Пашинян ушел в отставку, но он упорно отказывался это сделать.

Пашинян объявил о соглашении по поводу проведения выборов после состоявшейся 18 марта встречи с главой партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. Партия «Светлая Армения» ранее уже дала согласие на досрочное голосование (в парламенте страны представлены три партии). «В ходе встречи мы заявили, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации – это досрочные парламентские выборы», – написал Пашинян в Facebook.

Пашинян и его союзники утверждали, что «в обществе нет запроса» на досрочные выборы, но недавний опрос, проведенный американской неправительственной организацией «Международный республиканский институт» (IRI), показал иное: 55 процентов респондентов высказались за досрочные выборы (из них 57 процентов заявили, что голосование должно состояться весной этого года, и еще 13 процентов – к лету этого года).

Пашинян время от времени заявлял о своей готовности провести внеочередные выборы, но стороны не могли договориться о деталях. Коалиция оппозиционных партий, именуемая «Движение за спасение отечества», в которую вошли бывшая правящая Республиканская партия и «Процветающая Армения» Царукяна, проводила уличные протесты с требованием отставки Пашиняна. Она также требовала, чтобы выборы были проведены при временном правительстве, а не при нынешних властях.

«Проведение выборов при Николе Пашиняне или его доверенном преемнике приведет к ужасным последствиям, – заявил на митинге 15 марта Вазген Манукян, кандидат на пост премьер-министра от «Движения за спасение отечества». – Будет воспроизведено то же самое правительство, Армения продолжит находиться под внешним влиянием, и все потери, которые мы понесли в войне, будут узаконены». Он отметил, что в Армении ни одной оппозиционной партии не удавалось прийти к власти через выборы.

После заявления Пашиняна пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов вновь заявил о несогласии на проведение внеочередных выборов, пока Пашинян не уйдет в отставку. «Я думаю, что он блефует, – сказал Шармазанов журналистам. – Когда он уйдет в отставку, Республиканская партия обсудит возможность участия».

Даже политический наставник Пашиняна, экс-президент Левон Тер-Петросян, недавно высказался против проведения выборов при нынешних властях.

«Премьер-министр и его политическая сила, кроме того, что избегают от ответственности за позорное поражение, руководствуются не обеспокоенностью по поводу укрепления государства, а исключительно неприкрытой манией удержать свою власть любой ценой. В случае организации правящей силой досрочных выборов, они воспользуются возможностью повсеместного использования административного ресурса, – сказал он в прошлом месяце. – Я уверен, что в этом случае мы станем свидетелями самых позорных выборов в истории Армении. И это может обернуться потерей армянской государственности».

Но другие лидеры оппозиции заявили о готовности принять участие в выборах: Артур Ванецян, который ранее занимал при Пашиняне пост директора Службы национальной безопасности, но затем ушел в отставку и начал открыто выступать против премьера, заявил, что его новообразованная партия «Родина» будет баллотироваться.

Еще один экс-президент, враг Пашиняна Роберт Кочарян, ранее заявил, что тоже будет участвовать в досрочных выборах. «Да, будем баллотироваться, будем бороться и победим», – сказал Кочарян журналистам в конце января.

Неясно, состоится ли новое голосование уже после проведения избирательной реформы, которую правящая партия обсуждала в течение почти двух лет, но пока не приняла.