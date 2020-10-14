В армяно-азербайджанском конфликте США не видно и не слышно

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году. (Фото: President.az)

Между армянами и азербайджанцами разгорелась самая кровопролитная война за три десятилетия, а США, похоже, почти этого не заметили.

После начала ожесточенных боев 27 сентября Вашингтон почти не выступал с какими-либо дипломатическими инициативами на высоком уровне. Самым значительным шагом госсекретаря Майка Помпео стал пост в Twitter от 13 октября, в котором он призвал обе стороны соблюдать (почти не соблюдающееся) перемирие и прекратить удары по гражданским районам.

«Дипломатия посредством твитов не подходит для карабахского конфликта, – отметил Пол Стронски, старший научный сотрудник Российско-евразийской программы базирующегося в Вашингтоне Фонда Карнеги за международный мир. – Помпео следует как минимум говорить по телефону, а то и ездить по региону или созывать стороны на переговоры».

В отсутствие Помпео представлять США выпало более мелким фигурам, таким как советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен и заместитель госсекретаря Стивен Биган, которые разговаривали с официальными лицами Армении и Азербайджана на фоне продолжающегося конфликта.

В то время как другие мировые лидеры, включая президента России Владимира Путина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Франции Эммануэля Макрона, приняли личное участие, их американский коллега этого не сделал.

Сразу после начала боевых действий Дональда Трампа спросили о конфликте. Его ответ создавал впечатление, что у него есть лишь смутное представление о существовании Кавказа.

«Мы очень внимательно следим за этим, – сказал Трамп. – У нас много хороших отношений в этом регионе. Посмотрим, сможем ли мы это остановить».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил «Нью-Йорк таймс», что договорился о телефонном разговоре с Трампом, чтобы обсудить конфликт, но звонок был отложен, когда американский лидер заболел COVID-19. Теперь Трамп вернулся в строй, но о звонке пока ничего не слышно.

Тем временем соперник Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байден старается позиционировать себя в качестве разбирающегося в карабахском вопросе кандидата.

Кампания Байдена опубликовала 13 октября относительно подробное заявление о конфликте, включавшее выпад в адрес нынешней администрации: «[Н]и президент Трамп, ни госсекретарь Помпео ни разу не позвонили лидерам Армении и Азербайджана, хотя регион пылает в огне».

Но заявление Байдена также указало на то, насколько трудной с дипломатической точки зрения задачей для третьих сторон будет помочь остановить боевые действия:

«Администрация Трампа должна сказать Азербайджану, что не потерпит его попыток навязать военное решение этого конфликта. Она должна ясно дать понять Армении, что районы, окружающие Нагорный Карабах, не могут быть оккупированы вечно и что сразу после прекращения огня должны начаться реальные переговоры о долгосрочном урегулировании конфликта».

После заявления Байдена Помпео попытался выступить в защиту действий администрации.

Между тем неясно, на скольких избирателей в США повлияет вмешательство Байдена.

Многих американцев армянского происхождения разочаровало бездействие Трампа. Но хотя американские армяне обладают политическим влиянием в определенных частях страны, они живут в штатах, где победа кандидатов от Демократической партии на общенациональных выборах не вызывает сомнения, таких как Калифорния, Массачусетс и Нью-Йорк. В этой связи у кандидатов нет стимулов особо им потворствовать.

А упоминание в заявлении Байдена необходимости возврата оккупированных территорий вызвало недовольство некоторых американцев армянского происхождения, которые считают любые территориальные уступки недопустимыми. Арам Ампарян, глава Армянского национального комитета Америки, опубликовал копию заявления в Facebook, выделив пункт об оккупированных территориях красным цветом.

Также неясно, насколько эффективным будет более активное участие Америки в разрешении конфликта. Хотя невнимание Трампа к региону подверглось широкой критике, она в немалой степени была связана с желанием выставить Трампа беспомощным лидером, а не уверенностью в том, что американский президент может многое сделать для прекращения кровопролития на Кавказе.

С течением времени конфликт между Арменией и Азербайджаном становился все менее восприимчивым к иностранному дипломатическому давлению. Даже Россия, которая на сегодняшний день является самым влиятельным сторонним игроком в конфликте, не смогла заставить стороны соблюдать даже временное перемирие.

Тем не менее более активное участие США, конечно, не повредило бы. Представители прежних американских администраций гораздо более активно общались с региональными лидерами и выдвигали новые предложения, отметила Олеся Вартанян, аналитик Международной кризисной группы по Южному Кавказу.

«Не все из этого срабатывало, но это помогало, – сказала Вартанян изданию «Гардиен». – Потому что когда эти две стороны [Армения и Азербайджан] остаются наедине, то, исходя из того, что мы видели в прошлом и в последнее время, возрастает вероятность напряженности, новых столкновений и эскалации».

Последняя попытка администрации Трампа предпринять серьезные дипломатические усилия на Кавказе не увенчалась успехом. Тогдашний советник по национальной безопасности Джон Болтон посетил регион в 2018 году, но его интересовали только вопросы, касающиеся Ирана, что вызвало раздражение принимающих сторон.

Болтон предложил Армении разрешить конфликт с Азербайджаном, чтобы открыть границы с Турцией и Азербайджаном, а затем изолировать Иран. Мысль о том, что Ереван будет подстраивать свои отношения с Азербайджаном под политику США по изоляции Ирана, не нашла понимания в Армении, и премьер-министр Никол Пашинян выступил с резким заявлением в адрес Болтона.