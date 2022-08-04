В возобновившихся столкновениях Азербайджан захватил дополнительную территорию в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана утверждают, что в результате наступления, в котором к настоящему времени погибли трое и ранены не менее 19 военнослужащих, захватили несколько стратегических высот в Нагорном Карабахе.

3 августа Министерство обороны Азербайджана опубликовало сообщение, в котором заявило, что территория была занята в результате операции «Возмездие», проведенной после гибели азербайджанского солдата ранее в тот же день.

В частности министерство заявило, что в ходе операции «были уничтожены несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части […] В результате была уничтожена и ранена живая сила незаконных армянских вооруженных формирований».

Вооруженные силы Карабаха заявили о гибели двоих и ранении 19 своих военнослужащих в результате обстрелов артиллерией, гранатометами и вооруженными дронами. Большинство раненых пострадало от ударов дронов, заявил омбудсмен Карабаха по правам человека. Де-факто руководитель территории Араик Арутюнян объявил частичную военную мобилизацию.

Как говорят азербайджанские официальные лица и провластные комментаторы, наступление произошло из-за того, что Армения так и не вывела войска из своего протектората в Нагорном Карабахе. Вывод войск был одним из условий соглашения о прекращении огня, которым завершилась война 2020 года между двумя сторонами. 19 июля Армения заявила, что вывод будет завершен к сентябрю.

«Что армянские незаконные вооруженные формирования до сих пор делают на международно признанной территории Азербайджана? — спрашивал в Twitter азербайджанский дипломат Назими Агаев. — В соответствии с заявлением [о прекращении огня] все они должны быть выведены. Армения этого не сделала и несет полную ответственность за нынешнюю напряженность в регионе».

По-видимому, боевые действия были сосредоточены на области между Лачинским и Кельбаджарским районами. Азербайджанские военные говорят, что заняли высоту под названием Сарыбаба, расположенную к северу от Лачинского коридора — дороги, ведущей из Армении в Карабах. В последние недели эта дорога стала предметом раздоров, так как Азербайджан завершает строительство альтернативного шоссе, соединяющего Армению с Карабахом, и требует, чтобы Армения отвела свои силы из сел, расположенных вдоль существующей дороги, когда будет открыта новая.

В конце июля армянские официальные лица говорили, что работы на армянском участке этой дороги начнутся в августе. 2 августа Арутюнян сказал, что «азербайджанская сторона посредством миротворческого контингента […] предъявила требование в ближайшее время организовать передвижение по новому маршруту».

Это требование «нелегитимно», заявил на следующий день председатель Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян. Он утверждает, что, по соглашению о прекращении огня от 2020 года, обеим сторонам давалось три года на разработку планов нового маршрута, и Армения до сих пор не согласилась ни на один план.

«Армения отказывается подписать мирный договор и освободить Лачинский коридор, как того требует трехстороннее заявление от 2020 года», — написал в Twitter вице-ректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде.

Россия, которая держит в Карабахе контингент из 2000 миротворцев, возложила вину за столкновения на Азербайджан. «В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня, — говорится в опубликованном 3 августа заявлении Министерства обороны России. — Командованием Российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки».

Эта эскалация вызвала среди армян широкое недовольство неспособностью миротворцев прекратить столкновения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнил другой недавний случай захвата Азербайджаном участка территории рядом селом Парух, который российские силы также не смогли предотвратить. «По сути, существует потребность прояснить подробности миротворческой операции», — сказал Пашинян на заседании Кабинета министров 4 августа.

Основному столкновению предшествовали несколько дней напряженности и стычек низкой интенсивности.

30 июля министр обороны Азербайджана Закир Гасанов «отдал [азербайджанским войскам] приказ о готовности к немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации противника», — сообщало Министерство обороны.

1 августа вооруженные силы Нагорного Карабаха сообщили, что их войска отразили многочисленные атаки азербайджанцев, но утверждали, что обстановка продолжает быть сравнительно спокойной. «Все под контролем наших вооруженных сил», — заявил де-факто министр иностранных дел Карабаха Давид Бабаян.

На следующий день власти Карабаха сообщили, что один военнослужащий получил ранение, и ситуация остается напряженной. Министерство обороны Азербайджана отрицало наличие каких-либо нарушений прекращения огня в Карабахе или его окрестностях.

«Эта конкретная эскалация может быть связана с двумя вещами, — сказал Русской службе Би-би-си армянский аналитик Александ Искандарян. — Первое — это то, что Россия сейчас занята в Украине и ей не до Карабаха. И тут Азербайджан пытается прощупать красные линии, и проверяет насколько далеко можно зайти. Второе — идет переговорный процесс, и Азербайджан совмещает с переговорным процессом разные формы давления».

Армянские и азербайджанские дипломаты регулярно встречаются, пытаясь выработать мирный договор, которые официально положит конец тянущемуся десятилетиями конфликту. Но для этого нужно решить некоторые чрезвычайно трудные вопросы, в том числе о делимитации границ между двумя странами, о природе нового транспортного коридора в регионе и, прежде всего, о судьбе самого Нагорного Карабаха и его нынешнего армянского населения.

Иностранные дипломаты, в том числе из Соединенных Штатов и стран Евросоюза, призвали к прекращению боевых действий. «Мы призываем немедленно предпринять шаги к ослаблению напряженности и предотвращению будущих эскалаций, — говорится в заявлении Государственного департамента США. — Недавний рост напряженности подчеркивает потребность в достигнутом путем переговоров, всеобъемлющем и устойчивом урегулировании всех оставшихся вопросов, связанных с Нагорно-Карабахским конфликтом или проистекающих из него».

К утру 4 августа боевые действия, по-видимому, прекратились.

Переговоры о прекращении эскалации привели к тому, что Армения согласилась открыть свой участок нового Лачинского коридора к концу августа, сообщил редактор армянского новостного веб-сайта Hetq. «Если, разумеется, азербайджанцы не нарушат соглашения, наша сторона должна построить дорогу в обход Бердзора [армянское название Лачина] и отдать Бердзор», — написал Багдасарян в Facebook 4 августа.