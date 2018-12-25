В Грузии «испарятся» просроченные долги граждан

На протяжении последних двух недель 54-летний ветеран войны Климентий Пачуашвили наблюдает за тем, как его многочисленные долги исчезают один за другим.

Он ежедневно заходит на новый веб-сайт vali.ge, созданный для управления системой списания просроченных задолженностей частных лиц, таких как он сам. Впервые о программе заговорили в последние дни ожесточенной президентской кампании в Грузии; ее финансирует фонд «Карту» – благотворительная организация, связанная с самым богатым и влиятельным человеком страны Бидзиной Иванишвили. Этот шаг подвергся широкой критике, поскольку был воспринят как уловка с целью подкупа избирателей в пользу выдвинутого Иванишвили кандидата Саломе Зурабишвили.

Но обремененные долгами грузины, такие как Пачуашвили, не задаются вопросами. «Вы можете найти себя, введя имя и идентификационный номер, и посмотреть, обнулился ли ваш долг», – делится Пачуашвили, который был вынужден покинуть сепаратистский регион Абхазию вместе с большинством других этнических грузин во время конфликта начала 1990-х годов.

За последние несколько лет Пачуашвили, как многие граждане Грузии, привык занимать небольшие суммы из разных источников, используя новые кредиты для погашения старых, постепенно все глубже погружаясь в долговую яму.

Он держит в руках смятый лист бумаги, который пестрит записями о многочисленных долгах, взятых им почти во всех крупных грузинских банках и организациях, предоставляющих микрокредиты, и сравнивает свои записи с информацией на сайте vali.ge. К 18 декабря около 4700 долларов из общей суммы его долга значились на веб-сайте как оплаченные.

«Они также разобрались с кредитом моей жены», – сказал он. На настоящий момент все его банковские кредиты списаны, хотя Пачуашвили еще предстоит погасить долговые обязательства перед организациями, выдающими субстандартные кредиты, – процветающий бизнес, который многие обвиняют в быстро растущей закредитованности домохозяйств Грузии.

Правительство заявило, что к концу года подавляющее большинство грузин, обремененных просроченными долгами, будет освобождено от кредитных обязательств на общую сумму около 1,5 миллиарда долларов США. «600 000 граждан и их семьи... встретят Новый год без долгов», – сказал премьер-министр Мамука Бахтадзе, объявив о плане незадолго до выборов.

План финансовой помощи предусматривает списание долгов лиц, взявших кредиты на сумму до 2000 лари (около 750 долларов США) до 2018 года и не сумевших выполнить свои обязательства. Бахтадзе сказал, что такие заемщики составляют около 95 процентов грузин с плохой кредитной историей.

На веб-сайте vali.ge регулярно обновляется информация о количестве граждан, внесенных в список тех, кому будет оказана финансовая помощь. Это помогает оценить масштабы проблемы просроченных кредитов в Грузии, где самое высокое соотношение долга домохозяйств к ВВП в регионе. По состоянию на 20 декабря число таких должников составляло почти 594 000 человек, а сумма непогашенных ими кредитов – около 3,9 миллиардов лари (почти 1,5 миллиардов долларов США), и эта цифра продолжает расти.

Хотя размер этих сумм впечатляет, в действительности стоимость программы намного ниже. Реальная сумма, которую фонд «Карту» выплачивает банкам и организациям кредитования за списание долгов, держится в секрете, но источники в двух крупных банках сообщили Eurasianet.org, что «Карту» выплачивает им всего 9 процентов от общей суммы финансовых обязательств.

Этот показатель рассчитывается, исходя из первоначальной суммы кредитов, и не включает штрафы за просрочку платежей по кредитам. По словам источников, банки согласились на такое скудное предложение, поскольку практически потеряли надежду на взыскание большей части этих долгов.

Экономист Георгий Папава, проанализировал некоторые цифры, взятые из общедоступной информации о программе финансовой помощи, и получил сумму на порядок меньше официальной. «Она могла составлять около 200 миллионов лари [около 75 миллионов долларов США]», – сказал Папава, доцент кафедры экономики Государственного университета имени Ильи Чавчавадзе в Тбилиси.

Пачуашвили хоть и медленно, но выплачивал свой долг: ежемесячно часть его зарплаты и половина пенсии в размере 320 лари (120 долларов США), которую он получает как ветеран войны в Абхазии, уходили на оплату кредитов. Но он выплачивал пени за просрочку платежа по кредитам, которые в конечном итоге составили львиную долю его долга.

Правительство утверждает, что как только долги таких заемщиков будут погашены, их имена будут вычеркнуты из черного списка должников с плохой кредитной историей; эти люди вновь получат возможность брать кредиты, что, вероятно, подстегнет деловую активность. Папава считает, что и это утверждение раздуто.

В соответствии с соглашением, агентства по оценке кредитоспособности действительно обязаны исключить заемщиков, не выполнивших своих обязательств, из так называемого черного списка, но у банков есть свои собственные списки. По словам Папавы, кредиторы располагают точной информацией о ненадежных клиентах и вряд ли дадут им второй шанс.

Папава утверждает, что программа выгодна не столько с экономической, сколько с политической точки зрения.

Включенные в список 600 000 граждан составляют 17 процентов зарегистрированных избирателей. Хотя программа оказания помощи финансируется фондом «Карту», грань между этой благотворительной организацией и правительством размыта. Основатель «Карту» Иванишвили также является председателем правящей партии «Грузинская мечта». Выдвиженка партии Зурабишвили по итогам первого тура президентской гонки неожиданно набрала практически одинаковое со своим соперником из оппозиции количество голосов. Но после того, как было объявлено о программе по обнулению долгов, во втором туре она получила дополнительно 530 000 голосов, в результате чего одержала победу с большим отрывом.

Пачуашвили говорит, что он не голосовал в первом туре выборов, но настаивает на том, что списание его долгов не повлияло на его политический выбор. «Я не особо люблю Саломе [Зурабишвили], но мне крайне не нравится Михаил Саакашвили», – сказал он. Саакашвили, бывший президент, и его партия «Единое национальное движение» на прошедших выборах поддерживали кандидата от оппозиции Григола Вашадзе.

Пока Вашадзе и его сторонники продолжают оспаривать легитимность Зурабишвили, честные кредитоплательщики также выражают недовольство этой программой. «Интересно, почему я выплачиваю свой долг до последнего тетри [одной сотой лари], а всем этим халявщикам это сошло с рук», – сказала Нана Мурусидзе, сотрудница кофейни в Тбилиси. Она отметила, что через два года состоятся парламентские выборы. «Вот я и думаю, что, может, мне стоит перестать выплачивать свои кредиты и просто подождать до 2020 года».