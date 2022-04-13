В Грузии открывается украинская школа

В школьный двор хлынула гомонящая толпа детей в традиционных украинских вышиванках и цветочных венках. Празднично одетые учителя спешили распределить их по группам, а родители фотографировали важный момент в жизни своих детей — начало нового учебного года.

Внутри их ждали новые школьные товарищи с шариками и флажками, грузинскими и украинскими. Новые ученики, которых было около 100, были вынуждены покинуть свои дома в Украине из-за российского вторжения.

Всего через шесть недель после начала войны группа бежавших из Украины преподавателей открыла в сотрудничестве с Министерством просвещения Грузии школу с преподаванием на украинском языке. Она расположилась в здании государственной школы № 41 в центре Тбилиси. Ученики всех классов будут учиться в ней на украинском языке и по стандартной программе украинских школ.

«У меня не хватает слов благодарности администрации 41-й школы. Не так-то просто принять 100 детей и группу новых учителей», — сказала на церемонии открытия, состоявшейся 11 апреля, Олена Кухаревская, директор одной из киевских школ и преподавательница физики, возглавившая новую школу.

Во время выступления Кухаревской учителя — некоторые из них также бежали от войны, а другие принадлежат к числу украинцев, уже живших в Тбилиси, — держали таблички с номерами классов, в которых они будут преподавать.

«Задача наших учителей — не только дать образование, но и собрать вместе детей из разных частей Украины, рассеянных сейчас по Грузии, помочь им подружиться друг с другом и с грузинскими детьми», — сказала Eurasianet.org Алла Тимошенко, которая будет преподавать в начальных классах математику и украинский язык.

С начала войны за границу бежали более 4,5 млн украинцев. По имеющимся оценкам, около 25 000 человек из этого числа приехали в Грузию, где они встретили множество людей, стремящихся им помочь.

Хотя дело происходило в середине апреля, грузинские работники школы постарались создать праздничную атмосферу, характерную в этой части света для начала учебного года. Школьное здание было украшено воздушными шариками; на учителях и других сотрудниках были желто-синие — цветов украинского флага — шарфы, платки или брошки.

«Для нас это и радостный, и горький момент, — сказала Eurasianet.org на церемонии открытия одна из украинских матерей. — Мой младший сын пойдет в школу здесь. Я всегда думала, что это произойдет в нашем районе в Харькове, но мне кажется, что нашего района больше не существует».

«В то же время я невероятно тронута тем, что делают для нас грузины. То, как все стараются сделать все возможное, чтобы детям было хорошо, производит глубокое впечатление, — добавила она. — Я надеюсь, что в конце концов дети будут вспоминать эту доброту, а не войну и взрывы».

Прежде чем дети вошли в школьное здание, учительница музыки Ольга Рабба, бежавшая с Донбасса, взяла микрофон и исполнила написанную в начале XX века патриотическую песню «Ой у лузi червона калина» («Ой у луга красная калина»), ставшую гимном украинского сопротивления российскому вторжению. Когда она закончила петь, министр образования Грузии Михаил Чхенкели взял двоих детей за руки и повел их внутрь школы.

Грузинское правительство оплачивает работу школы и будет платить украинским преподавателям стандартную зарплату грузинских учителей. Хотя учебная программа будет точно такой же, как в школах Украины, ученики также будут учить грузинский язык как иностранный, что поможет им влиться в среду грузинских соучеников.

Украинские ученики будут посещать школу днем и вечером — во вторую смену, после окончания уроков в грузинской школе.

«Эта школа требует от грузинской системы образования, которой хватает и своих проблем, значительных новых расходов. Школьной администрации тоже должно быть трудно — дети утром, дети вечером, — но все они нам невероятно помогают», — сказала Eurasianet.org директор новой школы Кухаревская.

Идея открыть в Тбилиси украинскую школу возникла, когда Кухаревская, которая руководила в Киеве частной школой с углубленным изучением информатики, приехала в Грузию в середине марта.

«Когда началась война, мы каждый день сидели в подвале моей киевской школы, — вспоминает она. — Во время воздушных налетов там собирался весь район, и мы готовили еду на всех».

Когда положение стало еще более опасным, Кухаревская, несколько учителей и тренер команды по подводному плаванию составили план вывоза детей из Украины. «Одна спортивная школа в Германии согласилась принять этих детей; мы рассадили их по машинам — к счастью, у нас еще был бензин — и повезли в Польшу, — говорит она. — У меня множество контактов со школами по всей Украине, так что куда бы мы ни приезжали, я связывалась с местными школами и они пускали нас переночевать или укрыться от налетов».

В конце концов они оставили машины около границы и перешли в Польщу пешком. Оказавшись в Германии, «учителя попрощались друг с другом и разъехались в разные стороны», — говорит Кухаревская. Она отправилась в Грузию, потому что там у нее были друзья, предлагавшие свою помощь.

Когда украинские дипломаты в Тбилиси узнали, что она работала директором школы, они попросили ее попытаться организовать школу для детей-беженцев.

Чтобы прозондировать ситуацию, она опубликовала на странице в Facebook, созданной для украинцев, находящихся в Тбилиси, предложение записываться в потенциальную украинскую школу. «Почти сразу пришли десятки заявок», — говорит она.

Школа № 41 была выбрана для этой цели потому, что она носит имя Михаила Грушевского, украинского государственного деятеля начала XX века. Около десятилетия назад в ней в течение короткого времени были и классы с обучением на украинском языке. Но эта практика была приостановлена из-за отсутствия спроса: многие из немногочисленных в то время представителей украинской диаспоры в Грузии предпочитали русскоязычные школы.

«Теперь даже эти родители возвращаются и записывают своих детей в украиноязычные классы, — говорит Кухаревская. — Некоторые из детей, записанных в нашу школу, — не из новых переселенцев, а из украинских семей, которые уже давно живут в Грузии».

«Это часть национального пробуждения, которое мы видим сейчас повсюду, — сказала Кухаревская. — Война грубо напомнила нам, что мы все украинцы и должны учиться на своем языке, где бы мы ни находились».